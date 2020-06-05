Вашингтон, , 01:48 — REGNUM Финансовая помощь в размере $180 млн была оказана нескольким странам для содействия в закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

Он не стал уточнять в какие страны были направленны денежные средства. Еще $14 млн были выделены американскими властями на программы поддержки беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в РФ из США прибыли еще 150 аппаратов ИВЛ общей стоимостью $5,6 млн. Оборудование предоставлено на безвозмездной основе.

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