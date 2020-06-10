Мадрид, , 09:50 — REGNUM Ученые Испании работают над десятью проектами вакцин против коронавируса. Об этом 10 июня заявил министр науки и инноваций королевства Педро Дуке, сообщает ТАСС.

По его словам, клинические испытания новой вакцины планируется начать осенью 2020 года. Министр отметил, что в настоящее время вирусологи Национального центра биотехнологий уже проводят испытания на мышах.

Дуке добавил, что доклинические испытания других вакцин планируется начать до конца 2020 года. Он выразил надежду, что вакцина против коронавируса появится в достаточном количестве уже в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что массовую вакцинацию против коронавируса планируют начать осенью.

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