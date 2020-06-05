Тегеран, , 09:19 — REGNUM 4 июня президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Рухани предостерег иранский народ от ненужных поездок с целью предотвратить дальнейшее распространение смертельного коронавируса (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани сделал эти замечания в ходе своих переговоров с министром здравоохранения и медицинского образования Саидом Намаки по оценке ситуации с пандемией по всей стране.

Охарактеризовав эффективную реализацию планов руководства и медицинских протоколов по борьбе с пандемией коронавируса как успешный опыт последних недель, президент заявил, что страна достигла приемлемого уровня борьбы с этим вирусом. «Единственный способ сдержать COVID-19 — это полностью следовать медицинским протоколам», — подчеркнул президент.

Он также призвал средства массовой информации и телевизионные каналы больше информировать людей касательно данного вопроса. По поводу последствий халатности санитарных протоколов президент отметил, что если эти правила не будут соблюдены, правительство будет вынуждено вновь восстановить режим карантина.

Рухани высоко оценил усилия медицинского персонала и представителей министерства здравоохранения страны, направленные на то, чтобы помочь людям бороться с коронавирусом в разных уголках страны.