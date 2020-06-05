Гонконг, Китай, , 05:47 — REGNUM Власти Китая сообщили о ситуации с COVID-19 за приделами материковой части страны, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено уже 1099 случаев заболевания COVID-19, включая четыре смертельных. 1042 человека благополучно выздоровели. В САР Макао выявлено 45 случаев инфицирования, все больные выздоровели, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

На Тайване выявлено 443 заболевших, включая семерых умерших и 428 выздоровевших. Напомним, что на материковом Китае в общей сложности 83 027 человек заболели опасной инфекцией из которых 4634 человека скончались и еще 66 продолжают оставаться в больнице.