Харбин, Китай, , 07:10 — REGNUM Город Муданьцзян провинции Хэйлунцнзян наращивает охват и количество проводимых тестов на новый коронавирус, сообщает 5 июня газета China Daily.

Город уже проверил 690 тыс. человек на текущий момент, сообщили местные власти. Тесты на нуклеиновые кислоты проводятся бесплатно для постоянных жителей и временно проживающих в городских районах города, сообщили в муниципальном правительстве.

Город для данных целей мобилизовал почти 1200 квалифицированных сотрудников медицинских учреждений, а также сообщество рабочих и добровольцев для сбора образцов и проведения анализов.

Отметим, что провинция Хэйлунцзян стала одной из самых проблемных в Китае по эпидемии COVID-19 в связи с имевшей место вспышкой заражений, которая, однако была быстро погашена и не имела серьезных последствий.