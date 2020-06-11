Пекин, , 05:57 — REGNUM На материковой части Китая не выявлено новых локальных случаев COVID-19, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

Однако, это не означает, что заболевших в стране за сутки выявлено не было. Как стало известно, у одиннадцати прибывших в страну из-за рубежа граждан Китая подтверждена коронавирусная инфекция нового типа, если верить данным Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Смертей от опасной инфекции в Китае за прошедшие сутки подтверждено не было. Также не выявлено ни одного нового случая подозрения на инфицирование.