Гонконг, Китай, , 05:04 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с COVID-19 на территории Гонконга, Макао и Тайваня, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг, по сообщения Национальной комиссии здравоохранения КНР, выявлено в общей сложности 1107 случаев заболевания COVID-19 за все время эпидемии. Из них скончались четверо, еще 1050 благополучно выздоровели.

В САР Макая выявлено 45 заболевших. Все они благополучно выздоровели. На Тайване подтверждено 443 случая инфицирования, включая семь смертельных. Общее число выздоровевших на острове достигло 431 человек.

За прошедшие сутки в Китае не выявлено ни одного локального, но подтверждено три «импортных» случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Общее число заболевших в стране достигло 83 046 человек, из которых 4634 скончались и 78 357 выздоровели. На лечении остается 55 пациентов.