Гонконг, Китай, , 06:17 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

Общее число заболевших COVID-19 в специальном административной районе (САР) Гонконг достигло 1107 человек, включая четверых погибших и 1051 выздоровевшего. В САР Макао из 45 заболевших, все 45 выздоровели, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

На Тайване подтверждено 443 случая заболевания, включая семь смертельных. Выздоровел 431 человек. На материковой части Китая выявлено 83 057 заболевших, включая 78 361 выздоровевший и 4634 погибших за все время эпидемии.