Пекин, , 01:43 — REGNUM Бывшие высокостатусные чиновники из нескольких стран раскритиковали политизацию вопроса борьбы с пандемией COVID-19 во время онлайн-форума, проведенного китайским аналитическим центром, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Некоторые страны неохотно идут на сотрудничество в рамках борьбы с глобальным кризисов, но вместо этого заняты обвинениями и тыканьем пальцами в других, что приводит к серьезным последствиям, заявил бывший премьер-министр Японии Ясуо Фукуда.

Бывший австралийский премьер-министр Кевин Радд заявил, что он сомневается, что международное сообщество «разумно» в вопросе происхождения нового коронавируса и как он распространился в Китае или других частях планеты. Ответы на эти ключевые вопросы, по его мнению, должны помочь в недопущении подобных эпидемий в будущем.

Бывший президент Хорватии Степан Месич заявил, что США должны играть конструктивную роль в борьбе с пандемией, обращая свое внимание на мир и крупные страны мира.