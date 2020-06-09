Пекин, , 07:02 — REGNUM В Пекине не осталось ни одного локального пациента с диагнозом COVID-19 после того, как последний из них был выписан из госпиталей региона, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

Ни одного нового подтвержденного случая заболевания или бессимптомного случая заражения новым коронавирусом не выявлено в китайской столице за прошедшие сутки, сообщили в Пекинской муниципальной комиссии здравоохранения.

На текущий момент в Пекине выявлено в общей сложности 420 внутренних случаев COVID-19, включая девять смертельных. Еще 174 случаев инфицирования являются «импортными», то есть привнесенными из-за рубежа. Один из таких пациентов по-прежнему остается на лечении.

В Пекине не было выявлено ни одного внутреннего случая передачи коронавиусрной инфекции нового типа в течение 54 дней подряд. В связи с этим власти города приняли решение снизить с 6 июня уровень эпидемиологической угрозы с третьего до второго.