Стокгольм, , 13:49 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен 4 июня в ходе состоявшейся пресс-конференции заявил, что с 13 июня жители страны, не наблюдающие за собой проявление симптомов коронавирусной инфекции, смогут свободно передвигаться по стране. Об этом 4 июня сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Напомним, что в настоящее время на территории Швеции действует «ограничение на передвижение», согласно которому жителям страны «не рекомендуется» совершать ненужные поездки на расстояние более двух часов от своего места жительства. Обратим внимание, что данное «ограничение» не является жестким запретом, поэтому никаких санкций и штрафов для нарушителей не предусмотрено.

«Пока что граждане брали на себя ответственность и следовали советам, а соответствующие органы принимали меры для предотвращения распространения инфекции», — заявил премьер-министр Лёвен.

В то же время подчеркивается, что некоторые ограничительные меры, носящие обязательные характер, остаются в силе. Так, в Швеции продолжат действовать следующие предписания: запрет на посещение домов престарелых, запрет на поведение публичных массовых мероприятий, количество участников которых превышает 50 человек.