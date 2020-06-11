Нур-Султан, 11 июня 2020, 11:05 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 13 558, сообщили 11 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Наибольшее число случаев заражения обнаружено в Алма-Ате — 2957, Нур-Султане — 2570, Карагандинской области — 1290, Атырауской области — 1232, Чимкенте — 1022. Вылечились 8345 человек, скончались 67 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, после снятия ограничительных мер в Алма-Ате закрыли 98 организаций за несоблюдение санитарных требований. Нарушения связаны со скученностью посетителей, отсутствием средств индивидуальной защиты и несоблюдением безопасного расстояния.
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