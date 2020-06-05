Ухань, Китай, , 08:36 — REGNUM Последние три пациента, у которых был зафиксирован диагноз COVID-19, покинули госпиталь столицы провинции Хубэй города Ухань в центральной части Китая, сообщает 5 июня газета Global Times.

Пациенты были выписаны 4 июня после того, как тест на нуклеиновые кислоты нового коронавируса дважды показал отрицательный результат, кроме того, в течение суток температура их тела оставалась в норме, а все симптомы болезни исчезли.

Отметим, что в провинции Хубэй, которая была эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае, а также остается самым пострадавшим регионом страны, всего выявлено 68 135 случаев заболеваний, включая 63 623 выздоровевших и 4512 погибших.