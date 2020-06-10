Лима, , 00:51 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу увеличилось на 4 040 и достигло 203 736, сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

Кроме того, в республике за сутки зафиксировано 167 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Общее число погибших от данного заболевания составило 5 738. Еще 92 929 излечились.

С начала пандемии в стране проведено 1 227 691 исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня стало известно, что в тюрьмах Перу от осложнений при COVID-19 скончалось 212 заключенных и 15 работников исправительных учреждений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перу число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 приблизилось к 200 000