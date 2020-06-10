Ухань, Китай, , 05:08 — REGNUM В Китайской провинции Хубэй за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, еще 63 человека с бессимптомных ходом течения заражения новым коронавирусом на текущий момент продолжают находиться под наблюдением медиков провинции. При этом, ни одного пациента с диагнозом COVID-19 в больницах региона нечислится.

Напомним, что провинция Хубэй и, в частности, столица ее город Ухань, стали эпицентром распространения нового коронавируса в Китае. Регион принял на себя большую часть случаев заболевания и до сих пор остается самым пострадавшим в Поднебесной.