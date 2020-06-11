Пекин, , 06:20 — REGNUM Еще четверо переболевших COVID-19 были выписаны из госпиталей Китая за прошедшие сутки, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 62 пациента продолжают оставаться на лечении в госпиталях Китая, сообщили в комиссии в рамках ежедневного отчета.

Всего 78 361 человек был выписан из больниц страны по выздоровлению за все время эпидемии по данным на 10 июня. Общее число заболевших достигло 83 057 человек, включая 4634 погибших.