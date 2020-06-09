Лима, , 08:18 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу составило 199 696, из них 3 181 — выявлены за последние сутки, 9 июня сообщается на сайте минздрава республики.

С начала пандемии в стране проведено 1 203 985 исследований на коронавирус. Также число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 5 571. За истекшие 24 часа в Перу зафиксировано 106 смертей от осложнений при данном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня стало известно, что в Перу с 1 июля откроется для туристов город инков Мачу-Пикчу, закрытый на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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