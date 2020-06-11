Алма-Ата, Казахстан, , 12:53 — REGNUM Полиция Алма-Аты опровергла информация о возобновлении работы блокпостов на въезде в город, сообщает 11 июня агентство «Казинформ».

В департаментах полиции Алма-Аты и Алма-Атинской области опровергли информацию, распространяемую в сети. В сообщениях утверждается, что блокпосты якобы устанавливаются на въезде в южной части Алма-Аты в направлении Каскелена, Узынагаша, Шамалгана.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Алма-Атинской области пригрозили ужесточить ограничительные меры в случае несоблюдения санитарных требований. Заявление властей связано с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

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