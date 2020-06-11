Тирана, , 00:31 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 10 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 102 образцов в стране было выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом, при этом 20 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании выявлен 1341 случай заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране 327 активных случаев, из них 70% приходится на Тирану. 36 пациентов проходят лечение в больничных учреждениях, из них восемь находятся в палате интенсивной терапии, один их них подключен к аппарату ИВЛ. 980 человек уже излечились. 34 пациента скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

Уже несколько недель в стране наблюдается рост числа активных случаев заражения. Два дня подряд — 9 и 10 июня — число выявляемых случаев заражения коронавирусом в сутки становится наибольшим за всю историю наблюдений в стране. Причиной новой вспышки распространения заболевания стало пренебрежение гражданами мерами по предотвращению распространения инфекции — участие в похоронных церемониях и массовых митингах протеста без соблюдения социальной дистанции.

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