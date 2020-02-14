12:23 24.01.2020

Возвращение прямых выборов мэров российских городов необходимо, однако вносить эту норму в Конституцию излишне — достаточно поправок в закон о выборах, считает экс-депутат гордумы, бывший кандидат в мэры Воронежа, член городской Общественной палаты Галина Кудрявцева.

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Предложение мэра Новосибирска Анатолия Локтя о закреплении в Конституции прямых выборов 15 мэров — это пиар-ход новосибирского градоначальника с ярким напоминанием о себе. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал омский политаналитик Владимир Лифантьев .

Подробности в материале: Общественная палата обсудит законопроект о поправках в Конституцию РФ

Она отметила, что результаты общественной экспертизы законопроекта будут представлены рабочей группе.

Общественная палата России обсудит проект закона поправок в Конституцию РФ, предложенных президентом России Владимиром Путиным . Как уточнила секретарь ОП, член рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон Лидия Михеева , общественные слушания по этому вопросу состоятся 29 января.

«Если посмотреть устав муниципального образования и закон о местном управлении, там очень чётко разделены полномочия, просто их, по всей вероятности, нужно доносить — ответственность руководителя муниципального образования и ответственность главы администрации. Финансовая исполнительная ответственность [лежит] в основном на главе администрации — 95%», — отметил глава региона.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию будет не простой формальностью, заявил 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

Без «социальных поправок» исход «всенародного голосования» по пакету конституционных изменений не определен. С ними же — он однозначен и продемонстрирует всему миру единодушную поддержку политики президента Путина внутри России. Это чрезвычайно важно накануне будущего «трансфера власти», уйти от которого невозможно.

Представители Общественной палаты Тамбовской области считают, что те позиции, которые предложены президентом, не затрагивают основных параметров и это не требует изменения Конституции как таковой, сообщило управление информполитики администрации Тамбовской области сегодня, 28 января, после расширенного обсуждения поправок в Конституцию в общественной палате региона.

«Когда мы получим все предложения от коллег из регионов, когда проведем обсуждения в Общественной палате России, тогда в рабочую группу мы представим обобщенный результат, свод всех пожеланий», — сообщила Лидия Михеева .

По словам Михеевой, уже более 20 региональных общественных палат провели слушания и направили свои резолюции в Общественную палату РФ.

По словам секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой , все поступившие предложения сведены в единую таблицу, которая постоянно обновляется.

Павел Крашенинников и Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. cikrf.ru

По словам Павла Крашенинникова , в настоящее время в рабочую группу по изменению Конституции РФ поступили 17 предложений по корректировкам, оформленные как поправки: две поправки касаются преамбулы, несколько поправок — первой и второй глав, три поправки по социальным гарантиям, а также предложения по статусу Совбеза, Госсовета и изменению порядка избрания Госдумы.

К президентскому законопроекту о поправках в Конституцию ко второму чтению внесены поправки, которые запрещают принимать законы, направленные на отмену социальных обязательств перед гражданами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом заявила глава комитета Госдумы по ЖКХ и член рабочей группы по изменениям Конституции Галина Хованская («Справедливая Россия»).

Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») допустил внесение поправок в преамбулу Основного закона.

В обозначенных сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талией Хабриевой нюансах индексации пенсий имеются проблемы, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин .

«Президент начал послание с обращения к человеку, его интересам, напомнил о необходимости вовлечения человека в дела государства. Поэтому понятна активизация курса на повышение участия граждан в жизни страны и роста их благосостояния. Именно в этом контексте мы и будем оценивать поправки», — прокомментировала секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева .

29 января в Общественной палате РФ пройдут общественные слушания проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Этот законопроект был одобрен Госдумой РФ в первом чтении 23 января.

Преамбула новой версии Конституции РФ должна напоминать об историческом значении Победы СССР в Великой Отечественной войне. Об этом журналистам 27 января заявил член рабочей группы по изменению Конституции, глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян считает, что поправки в Конституцию о том, что палаты Федерального собрания могут быть собраны, чтобы заслушать лидера иностранного государства, и о возможном закреплении центральных аппаратов органов государственной власти в регионах вполне жизнеспособны и могут быть внесены в основной закон.

«Президентский режим сохраняется, но (создается) Госсовет — там будут лучшие губернаторы, руководство Федерального собрания и ключевые министры. Естественно, позиция Госсовета будет учитываться и президентом, и правительством — и это хорошо. Мы предотвращаем возможность узурпации власти», — заявил Жириновский.

Поправки в Конституцию и усиление роли Госсовета обеспечат сохранность РФ и не допустят распада страны. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе круглого стола в Госдуме на тему изменения Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

«Я не знал об этом, что очень много депутатов имеют двойное гражданство. Это запрещено у нас, они не должны были быть избраны в 2016 году», — заявил Жириновский, отвечая на вопрос о том, почему депутаты проголосовали (при обсуждении поправок в Конституцию) за запрет двойного гражданства или вида на жительство в другой стране для представителей власти, если почти у каждого депутата оно есть.

Депутаты Госдумы, у которых есть второе гражданство, не должны были быть избранными в 2016 году. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе круглого стола в Госдуме на тему изменения Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

«Я хотел бы добавить (в Конституцию), чтобы и дети не учились за границей… Его легко могут прижать там спецслужбы и легко заставить сделать агентом, чтобы сливать информацию. Политическая информация — тоже им важно собрать, понять», — рассуждает парламентарий.

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предлагает ввести еще одно ограничение для чиновников, депутатов Госдумы и членов Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Президент Владимир Путин в своём послании предложил ввести цензы для чиновников, министров, депутатов и президента, согласно которым те не могу иметь видов на жительства и собственность в зарубежных странах. Президентом же вообще может стать человек, который 25 лет прожил на территории России и никогда не имел иностранного гражданства и вида на жительства. Тем самым от возможной активной политической деятельности отстраняются российские соотечественники, а сами поправки не отвечают реалиям современного мира, считает автор ИА REGNUM Максим Рева .

Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. cikrf.ru

Поправку к статье 100 Конституции РФ предложил член Общественной палаты России Сергей Бурлаков в рамках очередного заседания рабочей группы по подготовке поправок. В действующей редакции Конституции пунктом 3 этой статьи предусматривается возможность совместного заслушивания обеими палатами парламента «выступлений руководителей иностранных государств». Бурлаков назвал эту норму ахраической, характерной для 90-х годов.

Читайте также: Крашенинников прокомментировал подписание закона о поправке к Конституции

Подписание закона о поправке к Конституции позволит законно обеспечить проведение общероссийского голосования, именно поэтому оно и проходит после его подписания главой государства, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Принятые Государственной думой РФ в первом чтении поправки в Конституцию об индексации пенсий всем пенсионерам вызвали серьёзную дискуссию. Работающие пенсионеры также должны быть защищены в правах, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. ю. н. Наталья Свечникова , комментируя внесение изменений в Конституцию РФ.

Российская делегация в ПАСЕ была готова к тому, что ее полномочия могут быть оспорены, но надеется «проветрить», чтобы не осталось антироссийского «душка». Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом заявил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Элла Памфилова и Павел Крашенинников на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. cikrf.ru

Читайте подробнее: В рабочую группу поступило более 100 предложений по Конституции

В рабочую группу поступило более 100 предложений о поправках в Конституцию. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основном законе Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Уже 17 поправок в законопроект о внесении изменений в Конституцию получил комитет Госдумы по госстроительству, сообщил глава комитета, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основном законе Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Читайте подробнее: ЦИК начал готовится к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что задачей избиркомов является провести голосование так, чтобы не было сомнений в его итогах и обвинений в ангажированности, сообщает газета « Коммерсантъ ». Им поручили проанализировать готовность регионов к организации голосования и отчитаться 27 января.

Центральная избирательная комиссии начала подготовку к проведению общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Этот вопрос обсуждался на днях на закрытом видеосовещании с региональными комиссиями.

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Крохи индексации не смогутснизить отрицательный эффект от восприятия обществом пенсионной реформы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин , комментируя информацию о ходе подготовки поправок в Конституцию.

Подробности в материале: В Адыгее подготовят замечания и предложения по поправкам в Конституцию РФ

На первом заседании была достигнута договоренность, что общественность Адыгеи подготовит свои замечания и предложения для рабочей группы по изменениям в Конституции РФ. Сделать это планируется до конца января.

Представители правительства, общественных и профсоюзных организаций Адыгеи, депутаты и почетные граждане республики приступили к обсуждению законопроекта о поправках в Конституцию РФ.

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«Конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве», — пояснила Хабриева.

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам. Об этом заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» 26 января объяснил причины отставки второго правительства Дмитрия Медведева. По словам Пескова, решение об отставке правительство Медведева принимало самостоятельно. Вызвано такое решение было в том числе предложенными президентом России поправками в Конституцию страны.

Об этом: В ростовском отделении ОНФ обсудили возможные изменения в Конституцию

Обсуждение деятельности рабочей группы и предполагаемых поправок в Конституцию РФ продолжалось около часа. Участников встречи интересовали вопросы о гражданстве лиц, занимающих высшие государственные должности, по статье о международных договорах, о местном самоуправлении и пересмотре баланса отношений между правительством, Госдумой и Госсоветом.

«У нас очень многие в стране Конституцию не читали. Такие встречи привлекают молодёжь к обсуждению и заставляют задуматься о происходящем в стране», — заметила студентка Алина Балаболина .

Об этом: В Челябинске рассмотрят предложения студентов о поправках в Конституцию РФ

Студент Челябинского госуниверситета предложил внести в Конституцию поправку о роли молодежи в развитии общества.

«Я поддерживаю все предложенные поправки, все до единой лежат в правильном направлении. Данная инициатива — это еще один шаг к расширению демократии, а также к защите нашего национального суверенитета в непростое время, когда ряд ведущих держав пренебрегают нормами международного права», — цитирует слова адвоката Дмитрия Аграновского Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Заседание бюро высшего совета «Единой России» пройдет 27 января под председательством экс-главы правительства Дмитрия Медведева . В заседании примут участие председатель высшего совета партии Борис Грызлов , секретарь генсовета Андрей Турчак , вице-премьер Татьяна Голикова и руководство социального блока правительства РФ.

«На мой взгляд, государство динамично развивается во многом благодаря старшему поколению. Люди, которые делятся своим опытом, знаниями и энергией. Они, в свою очередь, нуждаются в защите государства. В связи с этим вносимую поправку в Конституцию о регулярной индексации пенсии считаю очень важной», — отметила депутат Ненецкого окружного собрания Наталья Кардакова.

Об этом: Закрепление выборов мэров в Конституции осложнит жизнь бюрократам

Норму прямых выборов глав городов и поселений необходимо закрепить в Конституции РФ, уверен эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко. По его мнению, модель, которая существовала в России в 1990-годы в части местного самоуправления, была самая оптимальная, а муниципальная реформа, связанная с сити-менеджерством и попыткой его адаптировать к новым условиям, провалилась.

Вернуться к системе прямых выборов мэра нужно по всей России, считает эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко.

«Считаю, в нашем современном мире законы должны меняться регулярно, раз в пять лет. Ну или минимум раз в 10 лет. В том числе и Конституция! И если мы что-то меняем, то не останавливаться на половинчатом решении. Например, если гражданин РФ идет на должность министра, то для него ценз оседлости 20 лет, а для депутата Госдумы — 10. Почему? Нам предлагают ограничиться запретом для министров и депутатов иметь иностранное гражданство, а жены и дети этих министров? Жены могут быть испанками, а дети вообще родиться в Америке?! Это половинчатое решение. Семья — ячейка общества, и требование для супругов и несовершеннолетних детей министров и депутатов должно быть однозначно. Они не могут быть гражданами другой страны!» — заявил зампред Тульской облдумы Александр Балберов .

В Туле предложили внести в Конституцию налог на бездетность и запрет на иностранное гражданство для семей чиновников, сообщает издание Myslo .

Об этом: Новгородцы обсудят поправки в Конституцию на слушаниях 30 января

На слушания приглашены члены Общественной палаты Новгородской области, представители областных министерств и ведомств, руководители некоммерческих организаций, а также представители Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, регионального отделения Пенсионного фонда, сотрудники МФЦ и журналисты.

В Великом Новгороде общественные слушания по поправкам в Конституцию РФ состоятся 30 января. Они начнутся в 16:00 в Общественно-аналитическом центре на улице Славной.

Региональные общественные палаты планируют провести обсуждение законопроекта о поправках в Конституцию РФ до конца недели.

«Есть ключевые аспекты. Это обеспечение минимальным размером оплаты труда и минимальным размером пенсии не ниже прожиточного минимума. Второе — должен быть четко прописан механизм индексации пенсии работающим пенсионерам. Они работают не потому, что много денег, а, наоборот, потому что денег мало», — сказал Абдуллаев.

Еще один член регионального штаба ОНФ, руководитель краевого профсоюза работников образования Юрий Абдуллаев отметил, что в части социального обеспечения современная Россия, безусловно, уступает той стране, которой она наследует. Хотя очень многое сделано в последнее время, и невозможно не заметить изменений в демографической политике, в части развития сферы образования. Профсоюзы России активно поддержали поправки, которые были внесены президентом Владимиром Путиным.

«У нас общество было уже «подогрето», готово к определенным изменениям. И Владимир Путин вовремя успел зайти на волну и произвести изменения в социальной сфере, которые касаются каждого. Но, к сожалению, уже сейчас есть факты манипуляции этой информацией, когда люди пытаются поменять полярность изменений и показать то, что изначально выглядело в соцсетях положительно, с отрицательной стороны», — отметил Матис.

По информации ТОЛК, кандидат психологических наук, член регионального штаба ОНФ Денис Матис обратил внимание на манипуляцию общественным сознанием в период изменений.

«Важно консолидировать общество, чтобы не начался раздрай», — считает Войтюк. Нужно использовать и новые форматы голосования за изменения в Основной закон.

Редакция ИА «Амител» сообщает, что? по мнению руководителя регионального исполкома ОНФ Сергея Войтюка, в преамбуле главного закона страны надо зафиксировать мысль «о гордости за страну и победу в Великой Отечественной войне и подвиг предков, чтобы пресечь все попытки забыть великую историю». Также он считает необходимым прописать в статье 13 (раздел основ конституционного строя) национальную идею — народосбережение.

В Барнауле обсудили поправки в Конституцию. Обсуждение организовала Общественная палата Алтайского края . Свое мнение по поводу предстоящих изменений выразили и представители ОНФ. Что отметили по итогам мероприятия журналисты?

Подробности в материале: В Екатеринбурге обсуждают поправки в Конституцию России

В Екатеринбурге начал свою работу экспертный круглый стол по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.

В Ленинградской области состоялось общественное обсуждение поправок к Конституции РФ, которые внёс в Федеральное собрание президент России Владимир Путин . Особое внимание участники обсуждения уделили закреплению в Конституции минимального размера оплаты труда, вопросам обязательной индексации пенсий, а также изменениям в структурах государственной власти.

Поступающие с Урала предложения о поправках в Конституцию РФ насыщены противоречиями. Об этом заявила член рабочей группы по изменению Основного закона, свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова на экспертном круглом столе в Екатеринбурге, передаёт корреспондент.

Госсовет России должен быть усилен соответствующими полномочиями. Об этом заявил один из авторов Конституции Российской Федерации Виктор Перевалов , передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Инициаторы внесения поправок в две первые главы Конституции почему-то не упоминают о том, что сама же Конституция предполагает необходимость созыва Конституционного собрания для внесения таких изменений, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин , комментируя высказывания главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Читайте подробнее: Путин пока не думал о переименовании должности президента РФ

Речь идёт о новой инициативе, президент о ней ничего не думает. Пока новые идеи выдвигаются в режиме дискуссии, отметил Песков.

Глава Российского государства Владимир Путин пока не сформировал позицию об идее переименования президента в «верховного правителя». Об этом заявил 29 января журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , комментируя озвученную ранее инициативу.

Читайте также: В Псковской области создадут комиссию к голосованию по Конституции

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке региона к общенародному голосованию по поправкам в Конституцию РФ.

Упоминание в Конституции того, что«культура России является уникальным наследием многонационального народа», не сможет изменить реальной ситуации в сфере культуры, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин , комментируя инициативу членов рабочей группы по внесению поправок в основной закон.

Запрет на двойное гражданство и на вид на жительство в другой стране нужно распространить на всех депутатов региональных парламентов. Об этом заявил вице-спикер свердловского заксобрания Михаил Клименко , передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Поправку к Конституции РФ о запрете двойного гражданства для федеральных чиновников нужно ужесточить, заявил спикер гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн , передаёт ИА REGNUM .

Подробности в материале: Рабочая группа по Конституции обдумает запреты для жён и мужей чиновников

Распространение запретов на иностранное гражданство на жён и мужей российских должностных лиц, а также на депутатов региональных парламентов обсудят в рабочей группе по Конституции. Об этом заявил глава группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM .

В число семи народных избранников, которые не стали голосовать, входит пять членов фракции КПРФ ( Мария Прусакова , Вероника Лапина , Вячеслав Початов , а также вышедшие из партии Владимир Попов и Максим Талдыкин ).

61 депутат парламента Алтайского края из 68 проголосовали за внесение поправок в Конституцию. Как стало известно порталу a mic.ru , остальные семеро в опросе участия не принимали.

Устраивать всероссийское голосование по поправкам в Конституцию следует до подписи соответствующего законопроекта президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил советник свердловского губернатора Анатолий Гайда , передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Подробности в материале: В Госдуме не ждут изменения МРОТ из-за снижения прожиточного минимума

Маневр правительства РФ по снижению прожиточного минимума вызовет негативную реакцию граждан и выглядит некорректным на фоне поправок в Конституцию, о которых говорил президент РФ Владимир Путин . Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Читайте также: В Крыму предлагают внести в Конституцию право на защиту соотечественников

Член Общественной палаты Крыма Андрей Малыгин предложил закрепить в Конституции право на защиту соотечественников в любой точке мира.

Читайте также: На Урале предложили поправить статью Конституции России о Центробанке

На экспертном круглом столе в Екатеринбурге предложили дополнить статью Основного закона России о функциях Центробанка. В частности, предлагается указать, что у Центробанка есть функция поддержания устойчивого экономического развития страны.

«Я так понимаю, что ПАСЕ уже решила запросить мнения Венецианской комиссии. Запроса от одной части организации достаточно. Я думаю, что это хорошо», — сказала она в ходе сессии ПАСЕ.

В ПАСЕ намерены попросить Венецианскую комиссию оценить изменения в Конституцию РФ в вопросе приоритета национального права над международным, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич .

Об этом: Зюганов рассказал о поправках КПРФ в Конституцию

«В рамках происходящего сейчас ремонта Конституции мы подготовили ряд поправок к Основному закону страны», — отметил Зюганов.

КПРФ подготовила поправки в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 января, об этом сообщил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов .

Об этом: В Красноярске обсудили поправки в Конституцию России

Общественные обсуждения поправок в Конституцию России состоялись в Красноярске. По данным краевого правительства, участники слушаний поддержали инициативу президента РФ о необходимости внесения поправок и представили ряд своих предложений.

В Омской области 29 января прошли слушания с участием членов Общественной палаты региона, общественников и представителей органов исполнительной власти. Участники слушаний поддержали предложенные президентом РФ поправки в Конституцию страны. Наибольший интерес вызвало предложение гарантировать в Основном Законе минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума и индексирование пенсий, пособий и всех социальных выплат. «Всё это и есть борьба с бедностью, это и есть повышение уровня жизни населения России», — отметила заслуженный учитель РФ, председатель омского отделения Союза женщин России Тамара Синичникова .

Партия также настаивает, чтобы в Конституции было зафиксировано, что новые налоги не должны ухудшать социальное положение граждан.

«Партия предложила поправки об использовании недр России в интересах населения, о гарантиях на жилье, медицинское обслуживание и образование, а также о том, что нельзя привлекать силовые структуры к разгону мирных демонстраций, если они проходят в рамках законодательства и не инспирированы из-за границы», — заявил председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин .

Партия «Коммунисты России» обнародовала свои предложения по поправкам в Конституцию РФ. Партия заявила, что будет бороться за «социализацию Конституции».

Совфед 12 февраля примет постановление, которое будет регулировать все вопросы, связанные с рассмотрением верхней палатой парламента поправок в Конституцию. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас РИА Новости.

«Нам надо принять отдельное специальное постановление Совфеда, которое как бы утвердило нашу дорожную карту, последовательность наших действий, чтобы каждый из нас понимал, что мы действуем в рамках законодательства», — сказала также Матвиенко.

Совфед 12 февраля может принять постановление о рассмотрении поправок в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко .

«На предстоящем Совете Думы, с учетом мнения всех фракций и профильного комитета, мы обсудим перенос второго чтения на конец февраля, либо на начало марта», — сказал Володин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил перенос обсуждения поправок в Конституцию во втором чтении на конец февраля — начало марта.

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«Предлагаю эту поправку в Конституцию сформулировать и предложить рабочей группе, мы ее обсудим», — сказал Клишас, отметив, что идею поддерживает спикер Совфеда Валентина Матвиенко .

Представление доклада Совфеду генпрокурора должно стать конституционной нормой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас .

«Окончательное решение будет за гражданами, на всероссийское голосование будет вынесен закон о поправке в Конституцию, который ещё не вступит в силу. Если граждане его не поддержат, он не вступит в силу», — сказала Матвиенко.

Если граждане не поддержат поправки в Конституцию, закон не вступит в силу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания.

Политолог Сергей Станкевич , входивший в окружение Бориса Ельцина в конце 1980-х и в 1990-х годах, рассказал в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», в чем отличие нынешней Конституции России от той, что отстаивали защитники Верховного Совета в 1993 году.

«С одной стороны — расширение функций местного самоуправления, с другой — полномочия не конкретизированы. Это или передача полномочий с федерального и регионального уровня, или наделение дополнительными полномочиями. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение», — ответила Надежда Максимова.

В Общественной палате Хакасии в ходе общественных слушаний обсудили положения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и законодательные инициативы по внесению изменений в Конституцию. В ходе мероприятия члены Общественной палаты Хакасии задали ряд вопросов депутату Госдумы от Республики Хакасия Надежде Максимовой . Общественников интересовало, как местное самоуправление включат в единую систему публичной власти?

14:10 30.01.2020

Общественная палата Крыма поддержала предложенные президентом России поправки в Конституцию.

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Подробности в материале: Крымские общественники поддержали конституционные поправки Путина

15:44 30.01.2020 Генеральный прокурор России Игорь Краснов поддерживает предложение Совета Федерации закрепить в Конституции России обязанность генпрокурора ежегодно представлять отчет в верхней палате парламента. Читайте также: Генпрокурор поддержал идею закрепить в Конституции его ежегодный отчет

15:51 30.01.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к руководителям фракций «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ с просьбой присоединиться к своим поправкам в качестве соавторов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января. Соответствующие письма Миронов направил сегодня Владимиру Жириновскому, Геннадию Зюганову и Сергею Неверову. Читайте также: Миронов предлагает ЕР, ЛДПР и КПРФ поддержать его поправки в Конституцию

18:09 30.01.2020 По мнению курганских экспертов, некоторые инициативы по изменению Конституции РФ требуют конкретизации. А именно определения правового статуса Государственного совета в системе высших органов государственной власти и реформирования Конституционного суда. По мнению курганских правоведов, есть опасность «загрузить» Конституцию РФ второстепенными положениями, тогда как основной закон страны должен закреплять лишь основополагающие принципы правовой системы. В Общественной палате Курганской области возникла дискуссия о целесообразности закрепления в Конституции РФ соотношения минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума, а также индексации пенсий. Эти моменты регулируются федеральными законами. Также появились сомнения в целесообразности введения понятия «сенатор» вместо устоявшегося «член Совета Федерации». Об этом: В Зауралье обсуждают поправки к Конституции России

18:51 30.01.2020 Необходимо сделать так, чтобы граждане РФ пришли на пункты голосования и высказались относительно предложенных поправок в Конституцию РФ. Об этом в ходе встречи с представителями общественности заявил президент РФ Владимир Путин. «Только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать», — сказал Путин. Читайте также: Путин может не подписать поправки к Конституции без голосования

19:10 30.01.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что принятие поправок в Конституцию России будет всецело зависеть от воли народа. Об этом: Путин назвал условие изменения Конституции России

19:11 30.01.2020 Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает закон о поправках в Конституцию, или отклоняет его. Об этом он заявил 30 января.

06:38 31.01.2020 Доцент кафедры информационных технологий Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) Алексей Ушаков: «Конституция— это основной закон, она должна быть однозначна и лаконична, понятна всем и не давать места для субъективных трактовок».

07:47 31.01.2020 Общественная палата РФ ждёт заключений от региональных общественных палат для подготовки единого свода предложений.

08:14 31.01.2020 По словам главы Общественной палаты РФ Лидии Михеевой, от граждан и организаций поступило уже больше 150 предложений. «Многие из них достаточно качественно обработаны с технической точки зрения, что свидетельствует об определенной юридической грамотности населения», — сообщила она.

09:19 31.01.2020 Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию будет работать по пяти направлениям: социальный блок (наука и культура), международное право, федеральные органы законодательной и исполнительной власти, судебная власть и прокуратура, единая публичная власть и местное самоуправление.

09:55 31.01.2020 Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. oprf.ru

10:07 31.01.2020 Сопредседатель рабочей группы, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации примет отдельное постановление, которым будут регулироваться все вопросы, связанные с рассмотрением в Совфеде закона о принятии поправки.

10:41 31.01.2020 Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева считает, что в преамбуле Конституции можно отразить роль и значение гражданского общества.

11:41 31.01.2020 В Псковской области общественные обсуждения по поправкам в Конституцию РФ собрали 43 человека. Об этом сообщается на сайте региональной общественной палаты. В общественных слушаниях приняли участие члены Общественной палаты Псковской области, представители общественных организаций, администрации Псковской области и органов исполнительной области по здравоохранению, образованию, труду и занятости, культуры, социальной защиты, экономического развития, экологии, цифрового развития, юстиции, внутренней политики, общественных проектов и молодёжной политики, государственного архива Псковской области, а также представители СМИ.

11:46 31.01.2020 По данным опроса «Левада-центра», большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным. Ничего знают о предложениях главы государства 20% опрошенных. Подробности в материале: О поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан

12:03 31.01.2020 Жители России рассказали о роли Конституции в жизни страны. 27% граждан уверены, что главный документ гарантирует права и свободы граждан. По мнению 24%, Конституция РФ поддерживает порядок в деятельности государства. 15% считают, что Конституция является для президента средством, позволяющим контролировать Госдуму. Читайте также: Зачем в России нужна Конституция, показал опрос

12:23 31.01.2020 В Югре прошли общественные слушания законодательных инициатив по изменению Конституции страны. По итогам обсуждения член общественной палаты Югры Павел Манченко отметил, что необходимо чётко установить цели и задачи функционирования Госсовета. И предложил изложить преамбулу Конституции РФ как «Мы, великий многонациональный народ, народ-победитель…». На его взгляд, это подчеркнёт роль народа России в мировой истории. «Ведь мы победили в Великой Отечественной войне, освоении космоса и многих, многих других сферах. Поэтому важно, чтобы весь мир начинал прочтение нашей Конституции с этих слов», — подчеркнул Павел Манченко. Председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова в свою очередь заметила, что на данном этапе идёт лишь обсуждение инициатив, которые будут дорабатываться, а затем предложения федерального масштаба будут направлены на рассмотрение в Общественную палату России. Об этом: Общественник ХМАО решил начать Конституцию РФ словами о народе-победителе

13:02 31.01.2020 Общественные слушания по изменению Конституции РФ в Югре. ophmao.ru

13:23 31.01.2020 В Конституцию РФ предложено внести в качестве поправки понятие о культурном наследии. С этой идеей выступил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой. «Предлагается дополнить и внести в качестве поправки в Конституцию понятие о культурном наследии — это было сформулированное предложение Владимира Путина, и это сегодня отображает запрос общества не только в Москве», — цитирует ТАСС слова Швыдкого. Об этом: Общественная палата Москвы предложила поправку в Конституцию

13:37 31.01.2020 Михаил Швыдкой. opmoscow.ru

14:22 31.01.2020 Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева считает необходимым добавить в преамбулу Конституции РФ положения, касающиеся истории страны.

14:23 31.01.2020

10:06 01.02.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самое, по его мнению, важное событие в январе, а также выделил самых активных депутатов. Читайте также: Володин назвал главное событие января

18:11 01.02.2020 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию России было внесено упоминание о Боге. Об этом: Патриарх Кирилл призвал молиться за появление Бога в Конституции

07:55 03.02.2020 Патриарх Кирилл. vk.com patriarhkirill

07:59 03.02.2020 Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию Российской Федерации положительно оценило большинство российских граждан. О том, какие инициативы российского президента наиболее популярны, говорят данные исследования общественного мнения ВЦИОМ. Читайте также: Большинство граждан РФ высказались за изменения в Конституцию

08:46 03.02.2020 Сегодня, 3 февраля, Совет Думы определит дату второго чтения поправок в Конституцию. Предполагалось, что Госдума на пленарном заседании 11 февраля обсудит поправки в Основной закон, однако в рабочую группу по изменению Конституции поступило более 100 предложений. Принято решение обсуждение второго чтения перенести. Подробности в материале: Совет Думы обсудит перенос обсуждения поправок в Конституцию

09:27 03.02.2020 По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наибольшее одобрение у граждан РФ вызывают инициативы социального характера. Так, о положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий и других социальных выплат заявил 91% граждан. Читайте также: Опрос показал мнение граждан России о поправках к Конституции

10:12 03.02.2020 Законопроект о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, предусматривает возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров. Вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров очень актуален, считает доктор социологических наук, профессор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Светлана Ильиных. Читайте также: Индексация пенсий работающих пенсионеров в РФ: о вопросах без ответа

12:05 03.02.2020 Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») не видит противоречий в упоминании бога в Конституции и положением о том, что Россия — светское государство. «Убеждена, что упоминание о боге в Конституции РФ никого не возмутит. Это не противоречит пункту «Россия — светское государство» — не будет никакого слияния с церковью. Это упоминание важно и для православных, и для мусульман, и для католиков, и для иудеев — для представителей всех религиозных конфессий, живущих в России», — отметила Поклонская в соцсетях. Читайте также: Поклонская нашла бога в Конституции Украины и предложила формулу для России

12:10 03.02.2020 Депутат Госдумы Наталья Поклонская. duma.gov.ru

12:12 03.02.2020 Президент Путин предложил новую перестройку с ускорением. На этот раз конституционную. Референдума не будет, как было в СССР при Горбачеве, но власть тоже посоветуется с народом через опрос, который состоится уже в этом году — 12 апреля. Что бы это значило? Ответ на вопрос пока остается загадкой и активно обсуждается в СМИ и в соцсетях. Читайте об этом: О социальной ориентации перемен в России

12:35 03.02.2020 Фиксация в Конституции РФ института брака как отношений мужчины и женщины должна снять претензии к России со стороны Совета Европы. Об этом заявил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») в ходе пресс-конференции в Москве. Подробности в материале: Толстой предложил закрепить в Конституции традиционный брак

12:40 03.02.2020 Вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Фото: duma.gov.ru

12:49 03.02.2020 Все изменения, предполагаемые внести в Конституцию РФ, являются положительными для общества и помогут разрешить существующие разногласия между законом и народом, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк. Читайте также: Поправки в Конституцию РФ существенные: изменят ли к лучшему жизнь

13:27 03.02.2020 Дата проведения всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ находится в стадии согласования, сообщил 3 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пока процесс находится в стадии разработки, обсуждения, ответил Песков на соответствующий вопрос. Он призвал «просто набраться терпения». Об этом: Дату голосования по поправкам в Конституцию РФ согласовывают — Песков

15:09 03.02.2020 Предложения по индексации пенсий и поднятию МРОТ до прожиточного минимума, которые предлагается внести в Конституцию РФ, вызывают симпатию 90% населения, что неудивительно в стране низких доходов и пенсий, странно было бы ожидать иного результата, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев. Подробности в материале: Одобрение поправок в Конституцию: неудивительно в стране низких доходов

15:52 03.02.2020 Пенсионер. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

15:59 03.02.2020 Депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») предложил закрепить «русский народ» в преамбуле Конституции. Соответствующую поправку он внес на рассмотрение рабочей группы по изменению Конституции. Читайте подробнее: Затулин предложил закрепить в Конституции «русский народ» Депутат Госдумы Константин Затулин. duma.gov.ru

16:58 03.02.2020 Совет Думы продлил срок предоставления поправок ко второму чтению Конституции, но с датой обсуждения поправок в Конституцию во втором чтении пока не определился. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ). Подробности в материале: Совет Думы продлил срок работы над вторым чтением поправок в Конституцию

17:23 03.02.2020 К началу заседания Совета Думы поступило 65 поправок в Конституцию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Срок приема поправок продлен на неделю, до 14 февраля.

17:28 03.02.2020 Спикер Госдумы ВячеславВолодин предостерег СМИ от стремления «приурочить» принятие поправок в Конституцию к какому-то сроку, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля. «Гнать к каким-то срокам, датам неправильно», — заявил Володин журналистам.

18:00 03.02.2020 Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству АндрейКлишас пообещал, что в рабочей группе по внесению изменений в Конституцию внимательно проанализируют данные ВЦИОМ.

19:45 03.02.2020 Депутат Госдумы РФКонстантин Затулин («Единая Россия») предложил свой вариант поправки в преамбулу Конституции России. Он обратил внимание на то, что сегодня в Конституции РФ слово «русский» используется лишь один раз — в статье 68 главы 3: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык». И этого, уверен Затулин, недостаточно для отражения важной системообразующей роли русского народа в существовании и развитии России. Для решения этого вопроса депутат предлагает в начало преамбулы внести формулировку «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле». Читайте подробнее: Затулин предложил поправку о русских в преамбулу Конституции

20:09 03.02.2020 5 февраля в Общественной палате РФ состоится заседание рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан. Участники обсудят принципы и порядок организации общественного наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

21:48 03.02.2020 Депутат Государственной думы Константин Затулин. Duma.gov.ru

22:24 03.02.2020 Напомним, что второе чтение законопроекта об изменениях в Конституции РФ в Госдуме должно было состояться 11 февраля. Однако теперь до 14 февраля продлён срок предоставления поправок. А дата обсуждения поправок во втором чтении не определена.

08:39 04.02.2020 Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский предложил публично обсудить будущее нынешнего президента России Владимира Путина после осуществления президентских полномочий. Сам же он рассуждает об этом на своих интернет-ресарсах: «То, что Конституцию под Путина переписывают, всем понятно. Но сам-то он куда? Президентом больше работать не будет, то ли устал, то ли годы берут свое, ну и? На пенсию? В небытие? Или все-таки в откорректированную вертикаль? Если последнее, даже не «если», а «поскольку», то в какую властную структуру, на какой пост? Царь-горы в Конституции нет.Вариантов немного: Госсовет, Совбез, Совфед, Госдума. Последние два варианта отпадают. Там занятость такая, что даже я, чел с относительно крепким здоровьем (тьфу-тьфу) и более-менее сносной нервной системой (таблеточки в помощь, если что), от таких должностей отказался бы. Спасибо, и вам не хворать.Тогда что? Совбез? Но здесь Путину ничего менять не надо, он и так его глава. Госсовет? Но к чему переписывать законодательство, расширяя полномочия Госдумы и назначая своего верного пажа Медведева зампредом Совбеза? Новую должность нашаманить? Но почему об этом ничего не слыхать? Отцом всемогущим? А давайте без святотатства, патриарх может прочесть.Простой, в общем-то, вопрос: куда уйдет Путин после окончания президентских полномочий?».

08:40 04.02.2020 Владимир Путин. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

09:32 04.02.2020 В Новоалтайске коммунисты провели пикет напротив администрации города. Как сказано в группе «Ленинский комсомол» (ВК), главной причиной проведения мероприятия являются недавние события по внесению поправок в Конституцию и отставки правительства Медведева. Цитата из группы «Ленинский комсомол (ЛКСМ РФ) Алтайский край»

12:08 04.02.2020 Сопредседатели рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас предложили поправки ко второму чтению изменений в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля. Поправками предлагается внести изменения в главу 7 Конституции РФ, которая посвящена судебной власти и прокуратуре. Поправки переносят на конституционный уровень некоторые положения, касающиеся судебной системы, которые сейчас закреплены в законах; а также уточняют ряд конституционных норм в целях обеспечения большей ясности и точности. Читайте также: Крашенинников и Клишас хотят уточнить в Конституции судебную власть

12:43 04.02.2020 Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой («Единая Россия») предложил закрепить в Конституции традиционный брак, как в свое время закрепили Крым в Основном законе, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля. Читайте подробнее: Толстой: закрепление традиционного брака в Конституции спасет от лобби ЛГБТ

13:06 04.02.2020 Процедура проведения всенародного голосования будет прописана в законопроекте о поправке в Конституцию РФ ко второму чтению в Госдуме, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию член Совфеда Андрей Клишас.

13:09 04.02.2020 Новая встреча президента Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию может состояться при необходимости. Об этом сообщил 4 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не исключил, что очередная встреча состоится, если президент изъявит к тому желание. Если такая встреча будет запланирована, о ней проинформирует Кремль. Песков добавил, что Путин пока не ознакомился с инициативой экс-главы Совета по правам человека Михаила Федотова, который считает нужным разделить поправки в Конституцию на две части. Федотов указал на то, что одни поправки относятся к системе публичной власти, а другие — к социальным правам. Подробности в материале: В Кремле допустили новую встречу Путина с рабочей группой по Контитуции

13:19 04.02.2020 Традиционная семья. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

14:15 04.02.2020 Депутаты фракции КПРФ в Госдуме предлагают зафиксировать в Конституции право граждан РФ на законотворческую деятельность. Подробности в материале: Право граждан вносить законы в Госдуму предлагают закрепить в Конституции

14:30 04.02.2020 Правки в Конституцию я предложил не для того, чтобы продлить свои полномочия — Путин.

14:30 04.02.2020 В предложенных поправках к Конституции нет ничего необычного, ранее они уже вносились в нее 15 раз — Путин.

14:30 04.02.2020 Чем больше людей будет вовлечены в этот процесс — тем более народной будет Конституция — Путин.

15:13 04.02.2020 Сопредседатель рабочей группы по изменению конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева в ходе брифинга заявила, что предложения Российской академии наук касательно указания важности роли современной науки в настоящем и будущем в Конституции РФ нашли отклик среди участников рабочей группы.

15:46 04.02.2020 Если в Конституцию РФ будет включено понятие «вера в бога», это может стать поводом для различного рода злоупотреблений, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 4 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который сказал, что необходимо молиться и трудиться, для того чтобы упоминание Бога появилось и в основном законе РФ. «Как человек верующий я отношусь к этой идее крайне негативно, — сказал Мирзаян. — Включать «бога» в Конституцию нельзя. Конституция — это основной закон страны. В нём должны быть общепринятые юридические понятия и понятия, которые разделяются и поддерживаются большинством населения страны. Если вы включаете в Конституцию веру в бога, то это значит, что понятие «вера в бога» должно разделяться обществом. А у нас огромное количество людей атеистов, которые в бога не верят. Получается, они по Конституции обязаны верить в бога. И кроме того, это огромный простор просто для злоупотреблений и для легитимации сект. Различного рода сект».

15:58 04.02.2020 В ходе совещания в правительстве Брянской области спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что основные положения Конституции РФ не потребуют изменения. «Основные положения нашей Конституции соответствуют лучшим мировым образцам основного закона страны, основные ее положения остаются неизменными. Уверена, что у них огромный потенциал, не потребуется, может быть, никогда (по крайней мере, длительное время) изменений», — сказала Матвиенко.

16:06 04.02.2020 Владимир Путин на встрече с общественностью в Череповце. Цитата из видео kremlin.ru

16:12 04.02.2020 Дата общероссийского голосования будет указана в тексте закона о поправке в Конституцию, заявил глава рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

16:16 04.02.2020 Прописывать в Конституции, что семья — это союз мужчины и женщины, не совсем корректно, понятие брака закреплено Семейным кодексом РФ, прокомментировал сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия»).

16:19 04.02.2020 Изменения пенсионного возраста не требуют обязательного упоминания в Конституции РФ. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля. Читайте также: Крашенинников против появления в Конституции пенсионного возраста

16:21 04.02.2020 Дата общероссийского голосования будет указана в тексте закона о поправке в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил глава рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Об этом: Дату общероссийского голосования закрепят в поправках в Конституцию

16:24 04.02.2020 В профильный комитет Госдумы поступило 89 поправок ко второму чтению президентского законопроекта о поправке Конституции. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля. Читайте также: Крашенинников: в комитет Госдумы поступило 89 поправок в Конституцию

16:39 04.02.2020 Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») считает нецелесообразным фиксировать в Конституции понятие традиционного брака, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля. Читайте подробнее: Крашенинников считает, что традиционной семье не место в Конституции

16:43 04.02.2020 Прописывать в преамбуле Конституции РФ понятие брака и семьи как союза мужчины и женщины — неправильно. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля. «Писать об этом неправильно, потому что у нас, к сожалению, существуют неполноценные семьи», — привел он аргумент. Подробности в материале: Крашенинников объяснил, почему традиционный брак не попадет в Конституцию

16:46 04.02.2020 Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») против упоминания бога в тексте Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля. «Моя точка зрения, что бог, если он есть в душе, то он есть. Независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет», — заявил Крашенинников. Читайте подробнее: Крашенинников: бог — в душе, независимо от текста Конституции

17:09 04.02.2020 Если большинство граждан не поддержат изменение Конституции РФ, то закон не вступит в силу даже после того, как будет подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля. Об этом: Крашенинников разъяснил правила голосования по изменению Конституции

17:34 04.02.2020 Депутат Госдумы Павел Крашенинников. Фото: duma.gov.ru

18:00 04.02.2020 Поправки ко второму чтению президентского законопроекта о поправках к Конституции могут внести три сопредседателя рабочей группы. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля. Об этом: Крашенинников рассказал о внесении в комитет Госдумы поправок в Конституцию

01:13 05.02.2020 Работа над поправками в Конституцию России не должна затягиваться на долгий срок, сказал президент РФ Владимир Путин 4 февраля на встрече с представителями общественности в Череповце. Подробности в материале: Путин отмерил срок для принятия поправок в Конституцию

06:32 05.02.2020 Внести национальный девиз вместе с поправками в Конституцию РФ предложил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. В качестве возможных вариантов девиза Хамзаев предложил использовать такие слова: «Народ — победитель», «Первые в космосе», «Славься, Отечество наше свободное!», «Бог, государство, нация, семья». Читайте подробнее: В Конституцию РФ предложили внести девиз государства

09:56 05.02.2020 Комитет Госдумы по госстроительству в 16:30 мск обсудит поправки ко второму чтению к законопроекту об изменениях в Конституцию РФ.

10:06 05.02.2020 КПРФ поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина о поправках в Конституцию, но предостерегает от профанации массового одобрения. Читайте также: КПРФ предостерегает от профанации массового одобрения изменений Конституции

10:42 05.02.2020 В комитет Госдумы по госстроительству поступило 107 поправок в Конституцию, сообщил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»). Об этом: В комитет Госдумы по госстроительству поступило 107 поправок в Конституцию

13:02 05.02.2020 Закрепить в Конституции право органов государственной власти участвовать в формировании органов местного самоуправления и положение о том, что органы МСУ и органы госвласти входят в единую систему публичной власти в стране, считает необходимым председатель Законодательного собрания Ленинградской области, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Сергей Бебенин. Подробности в материале: Ленобласть хочет закрепить в Конституции роль госвласти в формировании МСУ

13:39 05.02.2020 Готовящиеся поправки в Конституцию России призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны, заявил 5 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: В Кремле объяснили цель поправок к Конституции