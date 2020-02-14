Как изменяют Конституцию РФ — онлайн-трансляция
В состав рабочей группы по разработке поправок в Конституцию России войдёт также и представитель Татарии. По согласованию членом группы может стать 72-летний глава Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин.
Свой пост Мухаметшин занимает с мая 1998 года, а в сентябре 2019 года он был переизбран в шестой созыв республиканского законодательного органа. До избрания в Госсовет Фарид Мухаметшин занимал пост премьер-министра РТ.
В рабочую группу по изменению Конституции России вошёл ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Список группы опубликован на сайте Кремля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Отметим, что Валерий Фальков является депутатом Тюменской областной думы. С 2014 года входит в резерв управленческих кадров под патронажем президента РФ.
Подробности: Ректор Тюменского университета примет участие в правке Конституции
Представитель Ямала вошёл в рабочую группу по изменению Конституции России. Им стал депутат Госдумы РФ Григорий Ледков.
Отметим, что Григорий Ледков является также президентом Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
В рабочую группу по изменению Конституции России включены три свердловчанина. Состав группы опубликован на сайте Кремля.
Всего в списке 75 человек. Среди них глава комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и руководитель «Союза женщин России» Екатерина Лахова.
Об этом: Трое свердловчан вошли в рабочую группу по изменению Конституции
Трое представителей Челябинской области включены в рабочую группу по изменению Конституции. Список опубликован на сайте Кремля.
Всего в группе 75 человек. Среди них спикер областного Заксобрания Владимир Мякуш, первый заместитель председателя Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия») и глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин.
Также об этом: В рабочую группу по изменению Конституции включены три челябинца
Инициирование президентом России Владимиром Путиным поправок в Конституцию России — это свидетельство зрелости политической системы России. Об этом по итогам оглашения главой государства ежегодного послания заявил спикер челябинского Заксобрания Владимир Мякуш.
Он отметил, что часть послания, в которой шла речь о поправках, вызвала особый интерес. Владимир Путин предложил новаторские, серьёзные изменения.
Подробно: Поправки в Конституцию — «свидетельство зрелости политсистемы»
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова дала комментарий по поводу своего назначения в рабочую группу по изменению Конституции. Об этом сообщает «Эхо Москвы — Екатеринбург».
Мерзлякова восприняла свою новую роль неоднозначно.
Подробно: Свердловский омбудсмен расстроилась, войдя в рабочую группу по Конституции
В состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации указом президента РФ включены в том числе два представителя Санкт-Петербурга и один представитель Ленинградской области.
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал включение в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию кандидатуры спикера Заксобрания Ленобласти Сергея Бебенина. «Жизнь нашей глубинки знает отлично, никогда не отрывался от своих избирателей, всегда живет их нуждами. Уверен, Сергей Михайлович внесет свою лепту в ответственнейшую работу по подготовке поправок в Конституцию, которые определят жизнь нашей страны на годы вперед», — сказал Дрозденко.
Пост председателя правительства — единственный институт, который после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет ослаблен. Должность, которая и ранее была маловлиятельной, еще больше утратит свой вес в новой структуре власти, считает политолог из Дагестана Милрад Фатуллаев.
«При всех изменениях в системе власти страны, которые будут закреплены в Конституции, сохраняется сильная президентская власть. Место премьера — единственный институт, который после послания будет ослаблен. Считаю, что и без того маловлиятельная и формальная номинальная должность теперь и вовсе утрачивает серьезный вес в новой структуре федеральной власти», — сказал Фатуллаев.
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Часть министров из правительства Медведева, скорее всего, сохранят свои посты в новом правительстве, считает политолог Владимир Джаралла.
Читайте подробнее: Российская власть держит народ в состоянии постоянного изумления — эксперт
Подробности в материале: Статус Госсовета стоит рассматривать в свете будущих перемен: мнение
16 января должна состояться рабочая встреча президента Владимира Путина с группой по разработке предложений по изменению Конституции РФ. В рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ вошли в качестве сопредседателей председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве» Талия Хабриева. Также в составе группы, утвержденной президентом, многие известные деятели политики, культуры, науки, медицины, прославленные спортсмены. Среди них писатель Захар Прилепин, пианист Денис Мацуев, врачи Леонид Рошаль и Лео Бакерия, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Валентина Терешкова, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, чемпионка Олимпийский игр Елена Исамбаева.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вошла в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщил 16 января источник в Совете Федерации.
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Поправки к Конституцию РФ, предложенные главой государства Владимиром Путиным, обеспечат переход страны от суперпрезидентской формы правления к президентско-парламентской системе, считает политолог из Дагестана Эдуард Уразаев.
«Поправки в Конституцию России предложены серьезные и означают, по сути, переход от суперпрезидентской формы правления к президентско-парламентской системе. Возникает вопрос и переносе таких изменений на региональный уровень», — отметил Уразаев.
Об этом: Система управления в России изменится на президентско-парламентскую: мнение
Подробности в материале: Изменения в Конституцию — не до 2024 года, а на десятилетия: социолог
«Основными темами послания Владимира Путина стали демография, уровень доходов населения, а также внесение поправок в Конституцию Российской Федерации», — подчеркнул депутат Государственной думы, Герой России Дмитрий Перминов.
«Нам, депутатам Государственной думы, предстоит много работы по исполнению озвученных президентом поручений», — приводит слова Перминова официальный сайт Омской области.
Приоритет национальной Конституции над международным правом не является уникальной ситуацией и действует во многих странах Запада, заявил 17 января исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров оценил идею приоритета Конституции РФ над международным правом
В состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации вошёл представитель Рязанской области в Государственной думе Андрей Макаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт президента России.
Читайте подробнее: Представитель Рязанской области будет работать над поправками в Конституцию
Усиление статуса и полномочий Госсовета крайне важно в сегодняшних условиях, когда губернаторам приходится обивать пороги федеральных министерств, часто — безрезультатно. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор социологических наук, доктор исторических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.
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Поправки, которые планируется внести в Конституцию РФ, необходимы для того, чтобы повысить роль гражданского общества и политических партий. Об этом сегодня, 16 января, на первой встрече с рабочей группой по подготовке изменений в российское законодательство заявил президент страны Владимир Путин.
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Прежде чем выносить изменения, которые планируется внести в Конституцию РФ, на всенародное голосование необходимо чётко сформулировать все поправки. Об этом сегодня, 16 января, на первой встрече с рабочей группой по подготовке изменений в российское законодательство заявил президент страны Владимир Путин.
«На голосование граждан должны быть вынесены отточенные по смыслу и форме формулировки поправок в Конституцию РФ», — подчеркнул глава государства.
Читайте подробнее: Формулировки поправок в Конституцию РФ должны быть отточены — Путин
Государственный совет РФ не должен стать «второй палатой регионов» наряду с Советом Федерации, необходимо тщательно проработать касающиеся его формулировки. Об этом заявил 16 января на первой встрече с рабочей группой по подготовке изменений в российское законодательство президент Владимир Путин.
Россия, несмотря на то, что остаётся президентской страной, становится более открытой, а значит, ответственность и значение её парламента при этом повышаются. Об этом 16 января заявил Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ в Ново-Огарёво.
Читайте подробнее: Значение и ответственность парламента РФ повышается — Путин
Россия должна оставаться президентской республикой, заявил 16 января президент страны Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию.
Читайте также: Россия должна оставаться президентской республикой — Путин
Россия, утвердив приоритет Конституции над мировым правом, не будет отличаться от других стран, которые сделали это уже давно. Об этом заявил 16 января на первой встрече с рабочей группой по подготовке изменений в российское законодательство президент страны Владимир Путин.
Читайте также: Путин объяснил идею приоритета Конституции над мировым правом
Пункт об индексации пенсий гражданам России необходимо внести в Конституцию, чтобы никто не смог отказаться от этого вопроса в пользу других приоритетов. Об этом 16 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ в Ново-Огарёво.
Об этом: Путин объяснил, почему важно закрепить индексацию пенсий в Конституции
Повышение уровня ответственности парламента и правительства РФ не должно лишить президента ряда серьёзных полномочий, включая возможные отстранения от должностей из-за утраты доверия. Об этом заявил 16 января на первой встрече с рабочей группой по подготовке изменений в законодательство глава государства Владимир Путин.
Читайте также: Президент РФ должен сохранить полномочия по увольнениям — Путин
Россия останется президентской республикой, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Подробности в материале: Парламентской республики в Российской Федерации не будет — прогноз
В 2000 году, когда действующий президент РФ пришел к власти, ему пришлось взваливать на себя огромное количество полномочий. Об этом 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Павел Данилин, комментируя предстоящую в РФ конституционную реформу.
Об этом: Политолог объяснил, почему в РФ сложилась суперпрезидентская республика
В связи с конституционной реформой политическая жизнь в России значительно оживится, уверен руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM 16 января политолог отметил, что его интересует вопрос приоритета Конституции РФ над международными нормами.
Подробности в материале: Политическая жизнь в России значительно оживится
В Крыму надеются, что предложение Владимира Путина закрепить в Конституции положение о том, что кандидаты на пост президента должны постоянно проживать в России не менее 25 лет, будет приниматься с учётом прав крымчан, которые стали гражданами страны шесть лет назад. Об этом на своей странице в Facebook 16 января заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Читайте подробнее: Глава Крыма: при изменении Конституции права крымчан тоже учтут
При подготовке и принятии поправок в Конституцию РФ необходимо четко обозначить полномочия органов местного самоуправления, регламентировать права и обязанности на местном и на государственном уровнях. Об этом заявил 16 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Подробности в материале: России нужен единый стандарт для местного самоуправления — глава Ленобласти
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по изменениям в Конституцию Российской Федерации поручил им разработать формат общероссийского голосования по внесению корректировок в Основной закон страны.
Подробности в материале: Рабочая группа разработает формат голосования по изменению Конституции
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека, включая те из них, которые являются явно неправовыми, что неприемлемо, заявил президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
О том, что всегда находятся те, кто мечтает поуправлять Россией, заявил 16 января президент РФ Владимир Путин на первой встрече с рабочей группой по подготовке изменений в российское законодательство.
Глава государства отметил, что «у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны».
Подробности в материале: Путин: у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны
Бывший полномочный представитель Удмуртии при президенте РФ Светлана Смирнова вошла в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Читайте также: Экс-постпред главы Удмуртии вошла в рабочую группу по Конституции
Бывший полномочный представитель Удмуртии при президенте РФ Светлана Смирнова. duma.gov.ru
Президент РФ Владимир Путин рассказал о желании поуправлять Россией со стороны. Об этом он заявил в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ.
«У кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Мы уже давно с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю», — сказал Путин.
Подробности в материале: Путин рассказал о соблазне поуправлять Россией со стороны
В состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России вошла Лилия Гумерова, которая представляет в Совете Федерации исполнительную власть Башкирии. В Совфеде она является председателем комитета по науке, образованию и культуре.
Читайте также: Сенатор от Башкирии вошла в рабочую группу по поправкам в Конституцию
Российской Федерации Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России заявил, что первые две статьи Основного закона страны меняться не будут.
Об этом: Первые две статьи Конституции меняться не будут — Путин
В число участников рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России вошёл нижегородский писатель Захар Прилепин, который в декабре был назначен заместителем художественного руководителя МХАТ им. Горького по литературной части.
Читайте также: Нижегородский писатель Захар Прилепин вошёл в рабочую группу по Конституции
Уроженка Мордовии Юлия Оглоблина, которая в настоящее время является председателем молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодёжи», вошла в состав рабочей группы, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
Читайте также: В рабочую группу по Конституции вошла глава союза молодёжи из Мордовии
Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключает, что при работе над поправками к Конституции России могут появиться новые предложения по изменению Основного закона страны, помимо тех, которые он анонсировал в своем послании Федеральному собранию.
Читайте подробнее: Путин не исключает других предложений по изменению Конституции
Президент России Владимир Путин считает необходимым закрепить обязательную индексацию пенсий в Основном законе страны. Об этом он заявил 16 января на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
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Изменения в Конституцию РФ должны быть подготовлены в очень сжатые сроки и вынесены на общероссийское голосование, формат которого еще предстоит определить. Они не будут касаться ее фундаментальных основ Конституции. Об этом журналистам сообщила член рабочей группы, заместитель Секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина по итогам первого заседания группы.
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В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин достаточно внятно обозначил направления этих преобразований, однако некоторые моменты вызывают определенные опасения. Создается впечатление, что Государственное правовое управление президента не до конца проработало базовые тезисы, допустив в речь главы государства некоторые неточности, недосказанности или перегибы. Подробнее об этом — в статье Дмитрия Ефимова на сайте ИА REGNUM.
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По мнению иркутского политолога, публициста Сергея Шмидта, политический режим в России не в первый раз продемонстрировал, что сохраняет способность к абсолютной закрытости принятия важнейших управленческих решений:
«Ответственно заявляю, что ни один эксперт в последние годы не прогнозировал произошедшего — ни того, что случится отставка правительства, ни кандидатуры нового премьер-министра, ни направления дальнейшей политической судьбы Дмитрия Медведева».
Цитата с сайта i38.ru
Иркутского профессора права Сергея Шишкина волнуют изменения, которые хотят внести в Конституцию:
«У меня вызывает сомнения создание единой системы публичной власти. Статья Конституции 12, которая отделяет местное самоуправление от государственной власти, относится к основам общественного строя. Владимир Путин, с одной стороны, сказал, что основы трогать не будут, но в то же время он предлагает рассмотреть единую систему публичной власти. Озвучивается тезис о том, чтобы расширить права местного самоуправления. И я боюсь, как бы не было «взламывания» муниципальной компетенции со стороны субъектов.
Это — старое поползновение всех губернаторов, которые хотят видеть мэров своими младшими партнерами. В этом смысле население теряет общественный контроль над органами местного самоуправления. Поэтому главное, чтобы не было перетяжки и огосударствления системы муниципальной власти. Это очень тонкая материя — перераспределение полномочий между субъектами и органами местного самоуправления, поэтому этим надо заниматься основательно».
Цитата с сайта i38.ru
Голосование за поправки к Конституции РФ может состояться в конце апреля, сообщил источник «Коммерсанта», знакомый с ходом их подготовки. У профильной рабочей группы будет три с половиной месяца на подготовку изменений в основной закон страны.
Историк, политолог, руководитель клуба молодых ученых «Альянс» (Иркутская область) Алексей Петров:
«Сейчас предлагается сразу семь изменений, и [Владимир] Путин планирует их вынести на голосование. Вопрос с голосованием — отдельная тема, потому что есть понятие референдума, а что такое голосование — не очень понятно.
Референдум связан с доверием конкретному политику и его идеям. А что есть голосование? У нас в истории современной России не было никаких голосований. Как оно будет проходить: по интернету или, например, по электронной почте? Никто пока не говорит ничего конкретного. Почему не референдум? Потому что у нас в России на уровне страны он был последний раз в 1993 году, когда принимали Конституцию.
На уровне региона его провели, когда Иркутская область объединялась с Усть-Ордынским округом. Для такой процедуры необходима явка в 50%. А у нас, как известно, на выборы ходит 20−30% жителей. Объяснить людям, зачем им прийти и за что проголосовать — это очень серьезная работа. А провал референдума для любого политика будет означать провал всей его политической карьеры. Поэтому слово «референдум» не звучало, звучало слово «голосование».
Цитата с сайта i38.ru
Конституция РФ. Константин Чепрасов © ИА Красная Весна
Первое рабочее заседание группы по внесению изменений в Конституцию состоится сегодня, 17 января — СМИ.
«Владимир Путин объявил о самых радикальных политических изменениях в России за почти три десятилетия. Конституция изменится так, что он сможет продлить свое 20-летнее правление после истечения срока его полномочий в 2024 году, в то время как давний союзник Дмитрий Медведев подал в отставку с поста премьер-министра», — пишут в Financial Times.
Профессор права Сергей Шишкин (Иркутская область) называл опасным перераспределение полномочий в треугольнике «президент — правительство — парламент»:
«Предложения там конкретные, кому кого назначать, кому кого снимать и так далее. Но я хочу сказать, что нельзя упускать из вида разбалансировку, которая неизбежно возникает при таком конструировании. Тем более что вводится Госсовет, его статус легализуется. Встраивание в систему новых органов всегда приводит к дисбалансу. Поэтому надеюсь, что вся процедура будет до мелочей продумана».
Цитата с сайта i38.ru
Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. kremlin.ru.
«Реформы Владимира Путина привносят и ясность, и туман в самую большую загадку российской политики», — считают аналитики The Telegraph.
Доктор Сэм Грин, глава Российского института при Королевском колледже Лондона, выступивший в качестве эксперта, считает, что решения Путина позволяют ему сохранять несколько вариантов для дальнейших действий. «Не имеет значения, кто является президентом, потому что, возможно, президентство не будет иметь значения», — считает он.
Цитата по actualcomment.ru.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев готов поделиться с федеральными органами власти опытом по организации массовых опросов населения. Об этом глава региона заявил на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Журналисты спросили Куйвашева, можно ли использовать опыт опроса о строительстве храма Святой Екатерины для учёта мнения граждан о поправках в Конституцию. Ранее российский президент Владимир Путин обещал ввести поправки с учётом общественного мнения.
«Опрос, который проходил в Екатеринбурге, имеет право на тиражирование», — заявил губернатор.
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Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, включенный в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, заявил, что от участников группы президент России Владимир Путин ждет инициативы и системной работы.
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Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ не будет вносить изменения в первую и вторую главы, они незыблемы, хотя подобные предложения уже поступают, — сопредседатель комиссии Павел Крашенинников.
Алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин на своей странице Facebook высказал свою точку зрения по поводу того, что нельзя вносить в Конституцию «счётные критерии»:
«Уже второй день все СМИ муссируют конституционные предложения в послании президента. Выделяются два привлекательных предложения:
Первое. В. В. Путин: «Хочу повторить ещё раз: считаю важным обозначить в Конституции положение о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть меньше прожиточного минимума».
Второе. В. В. Путин: «Правительство обязано будет индексировать пенсии, или это будет нарушение Конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями».
Явно формулировки подготовлены гуманитариями. Поскольку невозможность таких формулировок связана с тем, что процедуры, и прожиточный минимум, и индексация — это счётные категории, и все зависит от методики расчета и от агрегации исходных данных для расчета.
Классический пример: пенсионер имеет право на свою пенсию, но аккуратно без Конституции разделили пенсионеров на «работающих» и «не работающих» и уже эта норма об индексации по сути отброшена для работающих. Тогда надо в Конституции уточнять, к каким категориям пенсионеров относится эта норма.
Или «прожиточный минимум». Правительство изменит перечень товаров и услуг, входящих в это «минимум», изменит формулу расчета — и рапортует об исполнении конституционных требований. А если это наложить на региональные различия, то бюрократия совсемлегко рапортует об исполнении Конституции.
Уроженец Иркутска, пианист Денис Мацуев вошёл в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. Состав рабочей группы был опубликован 15 января на сайте Кремля. В состав рабочей группы вошли 74 человека. Это представители общественности, члены различных комитетов Государственной думы, руководители российских вузов, деятели культуры.
Конституция Российской Федерации на церемонии инаугурации. Kremlin.ru.
Алтайский сенатор Владимир Полетаев предложил провести референдум о внесении изменений в Конституцию РФ одновременно с выборами депутатов Госдумы в сентябре 2021 года.
Предложенные президентом поправки в Конституцию России будут способствовать укреплению власти Владимира Путина и после истечения его президентского срока в 2024 году. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказали депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, представляющие оппозиционную часть депутатского корпуса.
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Пианист Денис Мацуев в составе рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Дарья Драй © ИА REGNUM.
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ввести лимит на число мест для партий по итогам выборов в Госдуму.
«Нужно установить лимит: ни одна партия по итогам выборов не может получить более 40% мест», — отметил Жириновский.
Подробности в материале: Жириновский предложил ввести лимит на партии в 180 депутатов Госдумы
Сегодняшнее заседание рабочей группы по предложенным президентом поправкам в Конституцию было организационным, следующее пройдёт уже во вторник, 21 января.
Сопредседатель комиссии Павел Крашенинников на заседании заявил, что комиссия не будет вносить изменения в первую и вторую главы Конституции. Хотя, по его словам, такие предложения уже поступают, сообщает телеканал «Россия 24».
«Мы будем работать над поправками, которые прозвучали в послании главы государства, и не будем работать над поправками в первую и вторую главы Конституции. Они незыблемы», — подчеркнул Павел Крашенинников.
Кандидат юридических наук, бывший главный федеральный инспектор по Новгородской области (2001−2004 гг.), эксперт по антикоррупционной экспертизе законопроектов Любовь Андреевазаявила корреспонденту ИА REGNUM, что поправки в Конституцию РФ, предложенные президентом, потребуют грамотной формулировки вопроса для голосования, что может стать проблемой: сколько это будет вопросов? как донести смысл до населения?
«Хорошо, если ещё сохранились юристы, специалисты по юридической технике, которые смогут дать точные определения», — отметила юрист. Любовь Андреева назвала единственным «уже практически подготовленным» вопрос о приоритете национального законодательства над международным.
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 17 января, на первом заседании рабочей группы подчеркнул, что работа по внесению изменений в Конституцию «требует высочайшего правового, юридического профессионализма, чёткости, выверенности, по сути, каждого слова, каждой буквы, а может быть, даже и каждой запятой».
«Нам нужно сохранить стройность нашей Конституции, единство её правовой ткани, исходить из того, что Конституция — это документ прямого действия, и все новации призваны укреплять и развивать её потенциал», — отметил глава государства.
В начале своей встречи с рабочей группой президент России Владимир Путин пояснил:
Владимир Путин пояснил, что имел в виду под новым порядком назначения председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.
При этом глава государства подчеркнул, что Россия должна оставаться президентской республикой, и у президента должны сохраняться серьёзные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности, и в связи с потерей доверия.
Владимир Путин уверен, что граждане России согласятся с этим «в подавляющем большинстве».
«Это совершенно обязательный, на мой взгляд, императив, иначе мы уйдём туда совсем, в парламентскую республику. С нашей сложной организацией государства, с многоконфессиональностью и многонациональностью, с огромной территорией это, на мой взгляд, сегодня для России было бы очень серьёзным испытанием. Неизвестно, чем оно бы закончилось», — заявил Путин.
Рабочей группе также предстоит определить конституционный статус Государственного совета.
«У нас есть верхняя палата Федерального Собрания — всегда было так, так есть и сегодня — она является палатой регионов. И здесь нам тоже нужно очень аккуратно действовать: нельзя создать вторую палату регионов. И это тонкая работа, очень внимательно мы должны отнестись к тому, как мы пропишем в Основном законе Государственный совет, его прерогативы и так далее. Это очень важная составляющая», — пояснил на первом заседании рабочей группы президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Положения конституции США часто расходятся с американской действительностью, заявила 18 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал судьбоносным послание президента РФ Федеральному собранию.
«Когда мы вновь и вновь возвращаемся к посланию, оно для нас историческое, судьбоносное послание. Президент часть своих полномочий, как действующий президент, предложил отдать гражданам нашей страны, чтобы они через своих депутатов решали вопросы назначения министров, формирования правительства, чтобы они спрашивали с исполнительной власти. Об этом речь шла. Задумайтесь», — сказал Володин в ходе встречи с активом Псковской области.
Читайте подробнее: Володин разъяснил предложенные Путиным поправки в Конституцию
Государственно-правовое управление (ГПУ) президента России Владимира Путина и специалисты рабочей группы провели серьезную подготовительную работу по юридическому оформлению поправок в конституцию страны еще до оглашения этого предложения главой государства во время его доклада Федеральному собранию.
Подробности в материале: Поправки в Конституцию были готовы еще до послания Путина — рабочая группа
Президент России Владимир Путин своими заявлениями об изменении Конституции страны фактически начал перелом тренда о вхождении в Европу, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.
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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию могут запланировать на 12 апреля. Именно эту дату обсуждают в Кремле, сообщает 20 января РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ещё одна возможная дата — 26 апреля, однако она менее вероятна. Воскресенье 19 апреля является неудобным для голосования днём, так как в этот день православные будут отмечать Пасху.
Читайте подробнее: Названа обсуждаемая в Кремле дата голосования по Конституции РФ
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ не будет выходить за рамки инициатив, которые были обнародованы в послании президента РФ Федеральному собранию, заявил «Интерфаксу» сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Транзит власти в России только начался и нынешние перестановки ещё ничего, по сути, не меняют, считает доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Максим Петренко.
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Анонсированные президентом России Владимиром Путиным в ходе своего послания Федеральному собранию изменения в Конституцию страны всколыхнули все российское общество. В один момент президент перехватил у сислибов и саботажников российскую повестку дня и перевел в открытый режим процесс восстановления суверенитета страны. Об этом — в аналитической статье Фёдора Пашина на сайте ИА REGNUM.
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Юридически общероссийское голосование по изменениям в Конституцию РФ необязательно, но президент страны Владимир Путин решил свериться с точкой зрения граждан. Об этом 20 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков: Путин в вопросе Конституции решил свериться с мнением граждан
Способ голосования граждан России за изменения в Конституции РФ будет оформлен отдельным законом или статьей. Об этом 20 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте также: По голосованию за поправки в Конституцию может выйти отдельный закон
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России предложила определить ключевые вопросы статуса Госсовета, а также его взаимодействия с инструментами госмеханизма.
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Изменения в российскую Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, потребуют внесения поправок по меньшей мере в 14 статей. Об этом говорится в предложениях рабочей группы главе государства, сообщает 20 января РБК.
«Для этого потребуются изменения статей 15, 75, 78, 81, 97, 14, 83, 102, 103, 110, 119, 125, 129, 132», — говорится в публикации.
Результаты общероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ весной 2020 года покажут, насколько Россия приблизится к зарубежным моделям конституций, а именно к форме парламентской республики, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Плеханова, к. ю. н Наталья Свечникова.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о поправках к Конституции России.
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Завтра, 21 января, на внеочередном заседании Совет Думы обсудит поправки к Конституции, сообщил депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР).
Об этом: Совет Думы 21 января обсудит поправки в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию, передает корреспондент 20 января. Документ размещен в базе законопроектной работы.
Подробности в материале: Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в Конституцию
Внесенными президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму поправками в Конституцию меняется порядок утверждения правительства, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Читайте подробнее: Внесенные в Госдуму поправки в Конституцию меняют назначение министров
Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают создание Госсовета, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Подробности в материале: Внесенные в Госдуму поправки в Конституцию предполагают создание Госсовета
Все внесенные в Госдуму поправки подлежат общенародному голосованию. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в сопроводительных материалах к поправках в Конституцию.
Подробности в материале: Все поправки в Конституцию подлежат общенародному обсуждению
Госдума 23 января в первом чтении может обсудить поправки в Конституцию. Как передает корреспондент 20 января, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).
«Поправки в Конституцию мы можем обсудить 23 января», — заявил Мельников.
Читайте также: Госдума 23 января может обсудить поправки в Конституции
Президент РФ Владимир Путин предложил убрать из Конституции оговорку про два срока «подряд» для должности президента. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 января, это следует из проекта поправок к Конституции, который внёс в Госдуму президент.
Читайте также: Путин предложил убрать из Конституции два срока «подряд» для президента РФ
Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны индексации пенсий, передает корреспондент 20 января.
Читайте подробнее: Внесенные в Госдуму поправки в Конституцию предполагают индексацию пенсий
Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Читайте подробнее: Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предложения по поправке в Конституцию «историческим событием».
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию «не исчерпала свой потенциал», следует ждать поправок в законопроект об изменении Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Читайте также: В Госдуме обещают поправки в законопроект с изменениями Конституции
Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») рассказал о всенародном обсуждении поправок в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
«Предварительно мы считаем, что после голосования в Совфеде будет проведено общественное голосование, именно с этим общественным голосованием мы увязываем вступление в силу этих поправок», — заявил Крашенинников.
Об этом: В Госдуме рассказали о всенародном обсуждении поправок в Конституцию
Поправки в Конституцию вступят не в силу не одномоментно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
«С учетом того, что уже конституционные органы работают, конечно, будет частичное вступление в силу поправок с тем, чтобы избежать инсинуаций — что кто-то кого-то разгонит или теперь все пропало, этого ничего не будет», — заявил Крашенинников.
Подробности в материале: В Госдуме обещают поэтапное вступление в силу поправок в Конституцию
Госсовет будет конституционным органом, рассматривающим вопросы внутренней, внешней политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
«Что касается государственного совета, то его формирование подпадает в компетенцию президента, и формирование происходит на основании специального федерального закона, который, видимо, будет принят после, соответственно, принятия поправок в Конституцию», — заявил Крашенинников.
Читайте также: Госдума дополнительно примет закон о Госсовете
Внесенными в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправками в Конституцию предполагается изменение полномочий Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Об этом: Внесенными в Госдуму поправками в Конституцию Совфед получает допполномочия
Внесенными в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправками в Конституцию предполагается изменение полномочий Государственной думы, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Читайте подробнее: Внесенными поправками в Конституцию Госдума получает допполномочия
Внесенными в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправками в Конституцию повышается роль Конституционного суда, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Подробности в материале: Поправками в Конституцию КС получает новые полномочия и сокращает состав
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о графике обсуждения поправок в Конституцию РФ, внесенных в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Читайте также: Володин рассказал о ходе обсуждения поправок в Конституцию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал историческими предложенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
«Это, если хотите, историческое решение, которое в основе своей будет предполагать передачу больше полномочий именно гражданам нашей страны, для того чтобы они более эффективно принимали участие в управлении государством, решении вопросов, которые стоят перед нашей страной», — заявил Володин по итогам заседания Совета Думы.
Подробности в материале: Володин предостерег от забюрокрачивания внесения поправок в Конституцию
Поправка в Конституцию о «цензе оседлости» для кандидатов в президенты России не будет распространяться на жителей Крыма, следует из законопроекта, внесённого Владимиром Путиным.
Читайте подробнее: «Ценз оседлости» для кандидатов в президенты РФ не коснётся жителей Крыма
Законопроект о «Совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»: https://cdn.regnum.ru/uploads/docs/2020/01/20/regnum_file_1579540624479863.PDF
Член Совета Федерации, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас (Красноярский край), который является сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Российской Федерации, заявил, что граждане России будут голосовать за поправки в Конституцию целиком, а не за каждую в отдельности.
Читайте подробнее: Граждане будут голосовать за поправки в Конституцию целиком — Клишас
Представлять президента России Владимира Путина при рассмотрении законопроекта о поправках к Конституции в Госдуме будут сопредседатели созданной ранее рабочей группы, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Создается некий «стратегический камень перемен», который Путин забрасывает в болото под названием «действующая элита». Получив этот камень, элита тут же, сопротивляясь, будет пытаться превратить все прилагаемые усилия в фарс, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.
«Поскольку в ее руках все возможности маневрировать с этим, она, естественно, будет пытаться превратить эту гору в мышь. Она в ничто ее превратить не может… Она своего добьется, гора будет превращена в мышь, потом эта мышь доползет каким-то странным образом до подпола, в котором расположен мешок, прогрызет в нем дыру, из мешка вылезет труха вся и окажется, что внутри есть что-то хорошее. Это хорошее будет вынуто и из него начнет создаваться новая реальность», — заявил Кургинян.
Читайте также: Элита превратит путинскую гору в мышь с последствиями для себя: Кургинян
По словам политолога, сам факт создания некого отдельного органа Госсовета, что было предложено президентом России Владимиром Путиным, означает, что он должен получить некий кусок власти, а коль так, встает следующий вопрос, у кого он будет взят? На вопрос отвечает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.
Самое же главное, отмечает эксперт, что же получает при себе этот центр — всю полноту самой разной власти или же некоторые относительные полномочия, которые сводят на нет всю затею. Это и есть самый принципиальный вопрос на сегодняшний день, уверен эксперт, и именно он будет обсуждаться наименее всего в публичной плоскости. А ответ на него будет получен через борьбу элитных групп.
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«Справедливая Россия» намерена предложить оппозиционным фракциям в Госдуме внести поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию о возвращении прежнего пенсионного возраста.
Подробности в материале: СР поправками в Конституцию хочет вернуть прежний пенсионный возраст
Госдума может обсудить поправки в Конституцию на заседании 23 января, в четверг, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Совет Думы направил поправки в Конституцию в рассылку.
Кремль анонсировал массированное обсуждение сути предлагаемых изменений в Конституцию. Предстоит информационная кампания по всей территории России.
Об этом: Кремль анонсировал массированное обсуждение изменений в Конституцию РФ
Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») рассказал о всенародном голосовании, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
«Мы будем формулировать, в четверг после рассмотрения в Госдуме в первом чтении (законопроект) будет рассматриваться на рабочей группе вместе с представителями ЦИКа, я думаю, мы такую процедуру выработаем», — сказал Крашенинников.
Об этом: Нормы о всероссийском голосовании войдут в поправки в Конституцию
Сроки подготовки законопроекта о Государственном совете РФ пока не комментируют в Кремле. Об этом сообщил 21 января журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Подробности в материале: В Кремле не называют сроки работы над законопроектом о Госсовете
Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке. Об этом сегодня, 21 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя причины ускоренной подготовки к внесению изменений в Конституцию РФ.
«Любые инициативы главы государства встречаются с большим вниманием и реализация этих инициатив, их обсуждение, всегда осуществляется в приоритетном порядке, — подчеркнул Песков. — Это реальность, в которой мы существуем. В долгий ящик ничего откладываться не будет».
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Идея прописать в поправках в Конституцию РФ право регионов Украины и Белоруссии присоединиться к РФ не обсуждается, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Государственный совет станет новым органом власти в России, который будет вносить в принятие решений федерального уровня региональную составляющую. Об этом при помощи телемоста заявил заместитель председателя Государственной думы РФ Пётр Толстой («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Речь идёт о том, что Госсовет становится органом государственной власти. И президент сказал чётко о том, что нужно обществу от этого органа власти. Это система координации усилий правительства, губернаторов и высших должностных лиц страны для выполнения экономических задач стоящих перед Россией», — сказал Толстой.
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Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») считает вероятным проведение досрочных выборов в нижнюю палату парламента, на это указывает и оперативное обсуждение поправок в Конституцию.
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Постоянной площадкой для заседаний рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ станет Общественная палата Российской Федерации. Об этом 21 января представителям СМИ сообщил сопредседатель группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
К работе группы будут привлечены представители Центральной избирательной комиссии РФ, также сказал Клишас.
Закон о поправке в Конституцию РФ будет принят в весеннюю сессию, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству, сопредседатель группы Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Запрет иметь иностранное гражданство или вид на жительство надо распространять также на прокуроров, полагает глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Профильный комитет по госстроительству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. Первое чтение намечено на 23 января.
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Инициатива предложена на рассмотрение президентом РФ, нормы направлены на реализацию послания Федеральному собранию.
Подробности в материале: Комитет рекомендовал Госдуме поддержать поправки в Конституцию
Предложенные поправки к Конституции потребуют внесения изменений в ряд законов, а также принятия новых законодательных актов, что будет осуществляться после внесения поправок в Основной закон, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас: «Уже звучало, что мы хотели бы, чтобы это общероссийское голосование было построено на тех же самых принципах, на которых было построено голосование в ходе последних президентской кампании».
Он напомнил, что перед президентскими выборами в законодательство было внесено несколько существенных изменений, «направленных на то, чтобы повысить у общества доверие к результатам голосования». По его словам, рабочая группа будет обсуждать и возможность электронного голосования.
Ко второму чтению поправки в Конституцию намерены подготовить к середине февраля, сообщает «Россия 24».
Сегодняшнее заседание рабочей группы по поправкам в Конституцию прошло в МГЮУ им. Кутафина.
Секретарь Общественной палаты России, заслуженный юрист РФ Лидия Михеева предложила в дальнейшем проводить заседания рабочей группы в Общественной палате РФ. Ближайшее заседание состоится там уже 23 января.
До второго чтения членам рабочей группы предстоит поработать над развитием и дополнением норм законопроекта, рассмотреть и подготовить к внесению в Госдуму собственные поправки и предложения, поступающие из регионов.
Всего законопроект будет рассмотрен в трёх чтениях.
По словам сопредседателя рабочей группы, председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, предложения могут касаться и других статей Конституции РФ, за исключением глав 1, 2 и 9, которые должны оставаться незыблемыми и не могут быть пересмотрены Федеральным собранием.
Запланирован также ряд встреч членов рабочей группы в регионах для разъяснения сути поправок и сбора предложений граждан.
Секретарь Общественной палаты России, заслуженный юрист РФ Лидия Михеева отметила, что такие предложения уже поступают. По её cловам, мнения граждан нужно обобщать и учитывать, в том числе на профессиональных общественных площадках.
Андрей Клишас ответил на вопрос СМИ о составе рабочей группы, в которую, помимо юристов, вошли известные общественные, культурные и спортивные деятели.
Клишас назвал это «логичным и естественным».
«Думаю, что и на общероссийское голосование придут не только юристы, а все наши граждане. Мы благодарны всем представителям творческих профессий, общественных организаций, что они пришли и работают в рамках нашей совместной группы», — заявил Андрей Клишас.
Алтайского общественника, основателя Школы реальной политики Константина Емешина настораживает формат той поспешности, с которой в России формируют новое правительство и вносят изменения в Конституцию:
«Казалось бы, изменения в Конституцию требуют обсуждения и экспертизы, но оказывается, что уже сегодня срочно все наши депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания должны заочно поддержать все предложения президента. Да и правительство явно формировалось поспешно как некоторое шоу», — подчеркнул он.
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Депутат Госдумы РФ от Новгородской области, экс-мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев сообщил о начале работы над блоком поправок в Конституцию РФ. По его словам, поправки обсуждались на собрании внутрифракционной группы Виктора Кидяева партии «Единая Россия».
«На мой взгляд, одно из важнейших предложений касается расширения возможностей органов местного самоуправления в России, а также уточнения в Конституции положений о единой системе публичной власти. Я принял участие в обсуждении, считаю, что давно пора расширить и укрепить возможности местного самоуправления, а также приоритетно учитывать мнение относительно государственных программ и национальных проектов», — отметил Бобрышев.
Пост депутата Госдумы РФ Юрия Бобрышева в соцсети Instagram.
Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин не уверен в компетенции рабочей группы по внесению поправок в Конституцию России. На своей странице Facebook он, в частности, написал:
«Вдруг срочно власть обозначила новые поправки в Конституцию. И эти поправки должна подготовить некая «рабочая группа. Посмотрел список и порадовался этому блестящему аппаратному списку. Соблюдены традиционные принципы: «каждой твари по паре», но объединяет их не столько профессионализм, сколько покорность, и смело могу утверждать, что администрация президента будет собирать и они покорно с гордостью будут приходить отыгрывать предписанный им сценарий для будущего транзита власти 2024 года. Жаль, что в эту рабочую не попал ни один профессионал, имеющий гражданскую позицию».
Госдума на заседании 23 января обсудит законопроект о поправках в Конституцию. Как передает корреспондент 22 января, такое решение принял Совет Думы.
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Депутаты Госдумы выделят дополнительное время на рассмотрение президентского законопроекта о поправках Конституции на пленарном заседании Госдумы 23 января, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«У нас заседание начнётся в 10 часов, а обычно начинается в 12. Мы специально такое решение приняли в связи с тем, что планируем рассмотреть на завтрашнем заседании в первом чтении законодательную инициативу президента о внесении изменений в Конституцию и считаем, что для этого необходимо выделить дополнительное время», — отметил Володин.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Оперативность и чёткое исполнение приказов нужны при тушении пожара. Правильным было бы для внесения поправок в Конституцию организовать широкое обсуждение с участием юристов и рассмотрением изменений с гражданами, полагает депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ).
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Елена Исинбаева вошла в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. kremlin.ru.
Глава конституционного комитета Совфеда, сопредседатель рабочей группы по внесению поправки в конституцию Андрей Клишас заявил, что поправки в Конституцию РФ защитят социальные права граждан, а также позволят создать условия для достойного финансового обеспечения нуждающихся.
По его словам, речь идет о гарантиях минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных выплат, а также регулярной индексации размера пенсий, передает РИА Новости.
Политолог Богдан Безпалько, вошедший в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции, в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о первом собрании группы.
«Пригласили неожиданно… Первое собрание было с участием президента Российской Федерации, это было в Ново-Огарёве. Он выступил перед рабочей группой, перед теми, кто согласился вступить в рабочую группу, потому что обычно человека спрашивают: «Вы согласны вступить в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию?» А в дальнейшем просто собирается рабочая группа, выбираются три сопредседателя — это Клишас, Крашенинников и Хабриева, которые имеют профессиональное юридическое образование», — сказал он.
Сопредседатель конституционной комиссии Крашенинников заявил, что утверждения о роспуске Госдумы после принятия закона о поправке в конституцию необоснованны.
Председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Борис Громов на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. kremlin.ru.
Краткий анализ поправок к Конституции РФ:
— слово «президент» встречается в поправках 41 раз, из них 19 в творительном падеже, 11 — в именительном;
— словосочетание «Конституционный суд» встречается 27 раз, из них 8 в именительном падеже, 4 — в творительном;
словосочетания «Государственная дума» и «Совет федерации» встречаются по 15 раз, в основном, в творительном падеже;
— слово «граждане» встречается 5 раз, из них 3 — в родительном падеже.
Цитата из канала cikrf.
Изменения в Конституцию РФ прокомментировал алтайский спикер Александр Романенко:
«Сегодня власть разделена на уровни: есть государственная власть и муниципальная. Президент уделил внимание именно расширению полномочий, а самое главное, возможности выполнения этих полномочий уровнем муниципальной власти. Это тоже предложено закрепить конституционно.
Это очень важно для Алтайского края, как субъекта, в котором очень большая доля муниципальных образований. Мы сегодня явно видим, что для решения многих вопросов, которые стоят перед муниципалитетами, не хватает финансовых ресурсов. Это должна быть задача государства, и именно это обозначил Президент.
Все, что касается дополнительных полномочий парламента страны: Государственной Думе — утверждение председателя правительства, заместителей, министров; Совету Федерации — утверждение блока силовых руководителей, судов. Все это значительно увеличивает полномочия парламентов».
Руководители всех четырех фракций Государственной Думы отметили профессионализм новых министров.
Госдума 23 января в первом чтении обсуждает законопроект о поправке в Конституцию. Законопроект предложен на обсуждение нижней палаты парламента президентом РФ Владимиром Путиным по итогам послания Федеральному собранию. Изменения вносятся в 22 статьи Конституции РФ.
Николай Коломейцев (КПРФ) отмечает, что Конституция позволила присвоить узкой группе природные ресурсы страны, нет достаточных возможностей для организации собраний и митингов. Как будут вноситься поправки в 1 и 2 главы Конституции? Не является ли рабочая группа заменой Конституционного собрания?
«Фракция «Справедливой России» поддержит поправки в Конституцию… Нам импонирует предложение президента о национализации элит», — заявил лидер партии Сергей Миронов.
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Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом заявила сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Талия Хабриева в ходе пленарного заседания Госдумы.
Читайте также: Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о поддержке поправок в Конституцию.
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«Можно шлифовать Конституцию сколько угодно, но никогда не должно быть доминирующей партии (не более 40%)», — считает глава ЛДПР Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский. Дарья Антонова © ИА REGNUM.
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»): «Конституция — фундамент государства. Впервые со дня принятия Конституции президентом предлагаются столь значимые изменения, и, принимая решения о поправках, депутаты должны помнить, что обязаны разъяснять поправки гражданам страны».
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«Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию, предложенные президентом РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
«Наша страна проделала огромный путь становления с момента принятия Конституции Российской Федерации. Главное всегда должно остаться незыблемым — это права и свободы граждан, которые должны исполняться неукоснительно. И теперь в эти права граждан (и в тоже время в обязанности государства) добавляются конкретные социальные гарантии», — отметил Неверов.
Читайте подробнее: Неверов: в права граждан добавляются социальные гарантии
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов особо подчеркнул позитивную роль социальных положений, закрепляемых в Конституции:
«Уверен, что в результате принятых поправок — а я не сомневаюсь, что мы единогласно примем, это будет правильно, — в результате этих поправок и работы обновлённого правительства уже в 2020 году увидим конкретные результаты, которые приведут к снижению неравенства социального, снижению уровня бедности», — заявил Миронов.
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Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ. В целом законопроект о поправке к Конституции поддержали 432 депутата.
Читайте также: Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Общество прошло путь взросления и повысило свою политическую культуру, и самым важным вопросом на нынешнем этапе становится развитие институтов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя обсуждение поправок в Конституцию.
Об этом: Движение вперед через развитие институтов: о поправках в Конституцию
Госдума может в феврале рассмотреть поправки в Конституцию во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января. Вместе с тем глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») рассказал о дальнейшем ходе обсуждения изменений в Основной закон.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Каждый аплодирует тому, что он хочет видеть в Конституции. Социальные стандарты, приоритет национального законодательства над международным. Ну и большой блок вопросов — передача полномочий нашим гражданам в управлении нашей страной».
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин. duma.gov.ru.
Утверждение предложенных поправок в Конституцию приведет к расширению возможностей для управленческого и политического маневра, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Владимир Васильев, комментируя решение депутатов Госдумы.
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Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию обсуждает несколько вариантов проведения всероссийского голосования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Об этом: День всеобщего голосования по поправке в Конституцию может стать выходным
Готовиться к проведению голосования по реформе Конституции необходимо уже сейчас, об этом заявил 23 января губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Об этом: Воронежский губернатор: в сентябре нас ждёт «полноценное голосование»
Госдума может рассмотреть президентский законопроект о поправке к Конституции во всех трех чтениях до конца февраля. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
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Изменения в Конституцию — огромный шаг на пути к новому, сильному, независимому и социально ориентированному государству, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).
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Заместитель председателя Государственной думы РФ Пётр Толстой. Дарья Антонова © ИА REGNUM.
Российская делегация в ПАСЕ намерена проинформировать коллег по вопросу имплементации решений ЕСПЧ в связи с обсуждаемыми поправками в Конституцию РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).
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Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию РФ может пройти в один из будних дней. Об этом в ходе заседания рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
По её словам, Центральная избирательная комиссия выражает готовность задействовать все механизмы голосования по поправкам в Конституцию РФ, в том числе и за границей. Глава ЦИК призвала «взвесить все «за» и «против» голосования в будний день.
Об этом: Памфилова допускает проведение голосования по Конституции в будний день
Поправки в Конституцию РФ, предложенные президентом Владимиром Путиным, призваны ликвидировать монополию влияния какой-либо одной структуры на финансово-экономическую политику России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 23 января экономист Михаил Хазин.
Об этом: Поправки в Конституцию устранят монополию «приватизационной группировки»
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил включить в перечень поправок в Конституцию РФ пункт о прямом избрании руководителей органов местного самоуправления крупных областных центров страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Глава Новосибирска предложил закрепить в Конституции прямые выборы 15 мэров
Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев представил в Москве доклад «Миссия Путина», посвященный 20-летию нахождения у власти президента РФ Владимира Путина. В докладе, созданном по заказу Экспертного института социальных исследований, изложены принципы политического управления главы России.
«До конца четвертого срока Путина еще немало времени. О том, что будет после 2024 года и какую именно должность займет Путин после ухода с поста президента, говорить рано. Да это и неважно — он все равно останется хранителем воли народа», — пишет Олег Матвейчев.
Читайте также: Олег Матвейчев: «Путин останется хранителем воли народа»
Рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ отдельно обсудит предложения о внесении изменений в преамбулу к основному закону. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Читайте также: Клишас: Идея пересмотреть преамбулу к Конституции РФ будет рассмотрена
Тюменская областная дума большинством голосов поддержала поправки в Конституцию Российской Федерации. Однако парламентарий от КПРФ Юрий Юхневич выступил против.
За проект закона о поправке в Конституцию РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» парламентарии Тюменской областной думы голосовали заочно 22 января.
Депутат от партии ЛДПР Артём Зайцев сообщил порталу 72.ru, что не смог принять участие в опросе, так как был в рабочей командировке. Но поправки поддерживает.
Первый секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева тоже одобряет предложенные главой государства поправки в основной закон страны, особо отмечая обязательную индексацию пенсий и норму о минимальном размере оплаты труда, приравненном к прожиточному минимуму.
Читайте подробнее: Не все в тюменской облдуме одобрили поправки в Конституцию РФ
Депутаты Законодательного собрания Камчатки одобрили внесенный президентом России законопроект о поправках в Конституцию РФ.
Читайте подробнее: Депутаты Камчатки поддержали проект закона о поправках в Конституцию РФ
Напомним, Госдума РФ 23 января в первом чтении обсудила законопроект о поправках в Конституцию. Как это было — в специальной трансляции ИА REGNUM «Госдума начала широкое обсуждение поправок в Конституцию».
Общественная палата Российской Федерации готовится провести общественные слушания проекта закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
«В региональных общественных палатах уже начали проводить слушания по мониторингу реализации положений послания. В их контексте будут рассматриваться и предложения к поправкам в Конституцию», — сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.
Пианист Денис Мацуев, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, входящие в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию, предлагают дополнить статью 70 главы 3 основного закона фразой: «Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством».
Мэры всех городов должны в обязательном порядке избираться напрямую, считает экс-депутат гордумы, бывший кандидат в мэры Воронежа, член городской Общественной палаты Галина Кудрявцева.
Об этом: Мэры городов должны избираться напрямую — член ОП Воронежа
Возвращение прямых выборов мэров российских городов необходимо, однако вносить эту норму в Конституцию излишне — достаточно поправок в закон о выборах, считает экс-депутат гордумы, бывший кандидат в мэры Воронежа, член городской Общественной палаты Галина Кудрявцева.
Читайте подробнее: Не надо загромождать Конституцию: о прямых выборах мэров
Предложение мэра Новосибирска Анатолия Локтя о закреплении в Конституции прямых выборов 15 мэров — это пиар-ход новосибирского градоначальника с ярким напоминанием о себе. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал омский политаналитик Владимир Лифантьев.
Читайте подробнее: «Пиар-ход»: о предложении Локтя закрепить в Конституции прямые выборы мэров
Общественная палата России обсудит проект закона поправок в Конституцию РФ, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Как уточнила секретарь ОП, член рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон Лидия Михеева, общественные слушания по этому вопросу состоятся 29 января.
Она отметила, что результаты общественной экспертизы законопроекта будут представлены рабочей группе.
Подробности в материале: Общественная палата обсудит законопроект о поправках в Конституцию РФ
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе большой пресс-конференции 23 января выразил своё отношение к прямым выборам глав муниципальных образований.
«Если посмотреть устав муниципального образования и закон о местном управлении, там очень чётко разделены полномочия, просто их, по всей вероятности, нужно доносить — ответственность руководителя муниципального образования и ответственность главы администрации. Финансовая исполнительная ответственность [лежит] в основном на главе администрации — 95%», — отметил глава региона.
Читайте подробнее: «Система работать может» — ростовский губернатор против прямых выборов мэра
Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил примерную стоимость прямых выборов глав муниципальных образований — сэкономить удалось почти 500 млн рублей.
Подробности в материале: Ростовская область сэкономила 500 млн рублей на выборах мэра
Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию будет не простой формальностью, заявил 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом: Голосование по поправкам в Конституцию не будет формальностью — Кремль
Без «социальных поправок» исход «всенародного голосования» по пакету конституционных изменений не определен. С ними же — он однозначен и продемонстрирует всему миру единодушную поддержку политики президента Путина внутри России. Это чрезвычайно важно накануне будущего «трансфера власти», уйти от которого невозможно.
Подробности: Госдума приняла поправки президента в Конституцию наспех и с ошибками
Вернуться к системе прямых выборов мэра нужно по всей России, считает эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко.
Читайте также: Выбирая президента, граждане должны выбирать и мэра — мнение
Норму прямых выборов глав городов и поселений необходимо закрепить в Конституции РФ, уверен эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко. По его мнению, модель, которая существовала в России в 1990-годы в части местного самоуправления, была самая оптимальная, а муниципальная реформа, связанная с сити-менеджерством и попыткой его адаптировать к новым условиям, провалилась.
Об этом: Закрепление выборов мэров в Конституции осложнит жизнь бюрократам
«На мой взгляд, государство динамично развивается во многом благодаря старшему поколению. Люди, которые делятся своим опытом, знаниями и энергией. Они, в свою очередь, нуждаются в защите государства. В связи с этим вносимую поправку в Конституцию о регулярной индексации пенсии считаю очень важной», — отметила депутат Ненецкого окружного собрания Наталья Кардакова.
Читайте также: Государство развивается благодаря старшему поколению — ненецкий депутат
Заседание бюро высшего совета «Единой России» пройдет 27 января под председательством экс-главы правительства Дмитрия Медведева. В заседании примут участие председатель высшего совета партии Борис Грызлов, секретарь генсовета Андрей Турчак, вице-премьер Татьяна Голикова и руководство социального блока правительства РФ.
В числе вопросов, стоящих на повестке, — реализация послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Борис Грызлов. Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Я поддерживаю все предложенные поправки, все до единой лежат в правильном направлении. Данная инициатива — это еще один шаг к расширению демократии, а также к защите нашего национального суверенитета в непростое время, когда ряд ведущих держав пренебрегают нормами международного права», — цитирует слова адвоката Дмитрия Аграновского Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
Читайте также: Эксперт: законопроект по изменению Конституции — шаг к демократии
Студент Челябинского госуниверситета предложил внести в Конституцию поправку о роли молодежи в развитии общества.
Об этом: В Челябинске рассмотрят предложения студентов о поправках в Конституцию РФ
«У нас очень многие в стране Конституцию не читали. Такие встречи привлекают молодёжь к обсуждению и заставляют задуматься о происходящем в стране», — заметила студентка Алина Балаболина.
Подробности: Сергей Харитонов обсудил с тульскими студентами поправки в Конституцию
Обсуждение деятельности рабочей группы и предполагаемых поправок в Конституцию РФ продолжалось около часа. Участников встречи интересовали вопросы о гражданстве лиц, занимающих высшие государственные должности, по статье о международных договорах, о местном самоуправлении и пересмотре баланса отношений между правительством, Госдумой и Госсоветом.
Об этом: В ростовском отделении ОНФ обсудили возможные изменения в Конституцию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» 26 января объяснил причины отставки второго правительства Дмитрия Медведева. По словам Пескова, решение об отставке правительство Медведева принимало самостоятельно. Вызвано такое решение было в том числе предложенными президентом России поправками в Конституцию страны.
Читайте также: Песков пояснил, почему второе правительство Медведева ушло в отставку
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам. Об этом заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева.
«Конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве», — пояснила Хабриева.
Читайте также: В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Представители правительства, общественных и профсоюзных организаций Адыгеи, депутаты и почетные граждане республики приступили к обсуждению законопроекта о поправках в Конституцию РФ.
На первом заседании была достигнута договоренность, что общественность Адыгеи подготовит свои замечания и предложения для рабочей группы по изменениям в Конституции РФ. Сделать это планируется до конца января.
Подробности в материале: В Адыгее подготовят замечания и предложения по поправкам в Конституцию РФ
Крохи индексации не смогутснизить отрицательный эффект от восприятия обществом пенсионной реформы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя информацию о ходе подготовки поправок в Конституцию.
Читайте также: Поправки в Конституцию не изменят отношение людей к пенсионной реформе
Центральная избирательная комиссии начала подготовку к проведению общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Этот вопрос обсуждался на днях на закрытом видеосовещании с региональными комиссиями.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что задачей избиркомов является провести голосование так, чтобы не было сомнений в его итогах и обвинений в ангажированности, сообщает газета «Коммерсантъ». Им поручили проанализировать готовность регионов к организации голосования и отчитаться 27 января.
Читайте подробнее: ЦИК начал готовится к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Уже 17 поправок в законопроект о внесении изменений в Конституцию получил комитет Госдумы по госстроительству, сообщил глава комитета, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основном законе Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Подробности в материале: Профильный комитет Госдумы получил 17 поправок в Конституцию
В рабочую группу поступило более 100 предложений о поправках в Конституцию. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основном законе Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Читайте подробнее: В рабочую группу поступило более 100 предложений по Конституции
Российская делегация в ПАСЕ была готова к тому, что ее полномочия могут быть оспорены, но надеется «проветрить», чтобы не осталось антироссийского «душка». Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом заявил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).
Недоумение российской делегации вызывает намеренное введение в заблуждение делегаций относительно ряда поправок в Конституцию.
Об этом: Толстой: Россия постарается выветрить антироссийский душок из ПАСЕ
Принятые Государственной думой РФ в первом чтении поправки в Конституцию об индексации пенсий всем пенсионерам вызвали серьёзную дискуссию. Работающие пенсионеры также должны быть защищены в правах, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. ю. н. Наталья Свечникова, комментируя внесение изменений в Конституцию РФ.
Читайте также: Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии
Подписание закона о поправке к Конституции позволит законно обеспечить проведение общероссийского голосования, именно поэтому оно и проходит после его подписания главой государства, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Читайте также: Крашенинников прокомментировал подписание закона о поправке к Конституции
Поправку к статье 100 Конституции РФ предложил член Общественной палаты России Сергей Бурлаков в рамках очередного заседания рабочей группы по подготовке поправок. В действующей редакции Конституции пунктом 3 этой статьи предусматривается возможность совместного заслушивания обеими палатами парламента «выступлений руководителей иностранных государств». Бурлаков назвал эту норму ахраической, характерной для 90-х годов.
Читайте также: Член ОП РФ: российский парламент не должен заслушивать иностранцев
Президент Владимир Путин в своём послании предложил ввести цензы для чиновников, министров, депутатов и президента, согласно которым те не могу иметь видов на жительства и собственность в зарубежных странах. Президентом же вообще может стать человек, который 25 лет прожил на территории России и никогда не имел иностранного гражданства и вида на жительства. Тем самым от возможной активной политической деятельности отстраняются российские соотечественники, а сами поправки не отвечают реалиям современного мира, считает автор ИА REGNUMМаксим Рева.
Читайте также: Что стоит на пути интеграции Русского мира в России?
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предлагает ввести еще одно ограничение для чиновников, депутатов Госдумы и членов Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.
«Я хотел бы добавить (в Конституцию), чтобы и дети не учились за границей… Его легко могут прижать там спецслужбы и легко заставить сделать агентом, чтобы сливать информацию. Политическая информация — тоже им важно собрать, понять», — рассуждает парламентарий.
Об этом: Жириновский предлагает ввести «образовательный ценз» для детей чиновников
Депутаты Госдумы, у которых есть второе гражданство, не должны были быть избранными в 2016 году. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе круглого стола в Госдуме на тему изменения Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.
«Я не знал об этом, что очень много депутатов имеют двойное гражданство. Это запрещено у нас, они не должны были быть избраны в 2016 году», — заявил Жириновский, отвечая на вопрос о том, почему депутаты проголосовали (при обсуждении поправок в Конституцию) за запрет двойного гражданства или вида на жительство в другой стране для представителей власти, если почти у каждого депутата оно есть.
Подробности в материале: Жириновский узнал о двойном гражданстве депутатов Госдумы
Поправки в Конституцию и усиление роли Госсовета обеспечат сохранность РФ и не допустят распада страны. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе круглого стола в Госдуме на тему изменения Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.
«Президентский режим сохраняется, но (создается) Госсовет — там будут лучшие губернаторы, руководство Федерального собрания и ключевые министры. Естественно, позиция Госсовета будет учитываться и президентом, и правительством — и это хорошо. Мы предотвращаем возможность узурпации власти», — заявил Жириновский.
Об этом: Жириновский: Обновленная Конституция не допустит распада России
Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян считает, что поправки в Конституцию о том, что палаты Федерального собрания могут быть собраны, чтобы заслушать лидера иностранного государства, и о возможном закреплении центральных аппаратов органов государственной власти в регионах вполне жизнеспособны и могут быть внесены в основной закон.
Читайте также: Эксперт прокомментировал содержание двух возможных поправок в Конституцию
Преамбула новой версии Конституции РФ должна напоминать об историческом значении Победы СССР в Великой Отечественной войне. Об этом журналистам 27 января заявил член рабочей группы по изменению Конституции, глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Об этом: Пушков предложил добавить в Конституцию РФ статус державы-победительницы
29 января в Общественной палате РФ пройдут общественные слушания проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Этот законопроект был одобрен Госдумой РФ в первом чтении 23 января.
Слушания начнутся в 12:00.
«Президент начал послание с обращения к человеку, его интересам, напомнил о необходимости вовлечения человека в дела государства. Поэтому понятна активизация курса на повышение участия граждан в жизни страны и роста их благосостояния. Именно в этом контексте мы и будем оценивать поправки», — прокомментировала секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
В обозначенных сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талией Хабриевой нюансах индексации пенсий имеются проблемы, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин.
Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») допустил внесение поправок в преамбулу Основного закона.
Подробности в материале: Крашенинников допустил изменение преамбулы Конституции
К президентскому законопроекту о поправках в Конституцию ко второму чтению внесены поправки, которые запрещают принимать законы, направленные на отмену социальных обязательств перед гражданами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом заявила глава комитета Госдумы по ЖКХ и член рабочей группы по изменениям Конституции Галина Хованская («Справедливая Россия»).
Читайте подробнее: Хованская хочет прописать в Конституции запрет на отмену соцобязательств
По словам Павла Крашенинникова, в настоящее время в рабочую группу по изменению Конституции РФ поступили 17 предложений по корректировкам, оформленные как поправки: две поправки касаются преамбулы, несколько поправок — первой и второй глав, три поправки по социальным гарантиям, а также предложения по статусу Совбеза, Госсовета и изменению порядка избрания Госдумы.
По словам секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой, все поступившие предложения сведены в единую таблицу, которая постоянно обновляется.
По словам Михеевой, уже более 20 региональных общественных палат провели слушания и направили свои резолюции в Общественную палату РФ.
«Когда мы получим все предложения от коллег из регионов, когда проведем обсуждения в Общественной палате России, тогда в рабочую группу мы представим обобщенный результат, свод всех пожеланий», — сообщила Лидия Михеева.
Представители Общественной палаты Тамбовской области считают, что те позиции, которые предложены президентом, не затрагивают основных параметров и это не требует изменения Конституции как таковой, сообщило управление информполитики администрации Тамбовской области сегодня, 28 января, после расширенного обсуждения поправок в Конституцию в общественной палате региона.
В Туле предложили внести в Конституцию налог на бездетность и запрет на иностранное гражданство для семей чиновников, сообщает издание Myslo.
«Считаю, в нашем современном мире законы должны меняться регулярно, раз в пять лет. Ну или минимум раз в 10 лет. В том числе и Конституция! И если мы что-то меняем, то не останавливаться на половинчатом решении. Например, если гражданин РФ идет на должность министра, то для него ценз оседлости 20 лет, а для депутата Госдумы — 10. Почему? Нам предлагают ограничиться запретом для министров и депутатов иметь иностранное гражданство, а жены и дети этих министров? Жены могут быть испанками, а дети вообще родиться в Америке?! Это половинчатое решение. Семья — ячейка общества, и требование для супругов и несовершеннолетних детей министров и депутатов должно быть однозначно. Они не могут быть гражданами другой страны!» — заявил зампред Тульской облдумы Александр Балберов.
В Великом Новгороде общественные слушания по поправкам в Конституцию РФ состоятся 30 января. Они начнутся в 16:00 в Общественно-аналитическом центре на улице Славной.
На слушания приглашены члены Общественной палаты Новгородской области, представители областных министерств и ведомств, руководители некоммерческих организаций, а также представители Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, регионального отделения Пенсионного фонда, сотрудники МФЦ и журналисты.
Об этом: Новгородцы обсудят поправки в Конституцию на слушаниях 30 января
Региональные общественные палаты планируют провести обсуждение законопроекта о поправках в Конституцию РФ до конца недели.
Конституция РФ. Константин Чепрасов © ИА Красная Весна.
В Барнауле обсудили поправки в Конституцию. Обсуждение организовала Общественная палата Алтайского края. Свое мнение по поводу предстоящих изменений выразили и представители ОНФ. Что отметили по итогам мероприятия журналисты?
Редакция ИА «Амител» сообщает, что? по мнению руководителя регионального исполкома ОНФ Сергея Войтюка, в преамбуле главного закона страны надо зафиксировать мысль «о гордости за страну и победу в Великой Отечественной войне и подвиг предков, чтобы пресечь все попытки забыть великую историю». Также он считает необходимым прописать в статье 13 (раздел основ конституционного строя) национальную идею — народосбережение.
«Важно консолидировать общество, чтобы не начался раздрай», — считает Войтюк. Нужно использовать и новые форматы голосования за изменения в Основной закон.
По информации ТОЛК, кандидат психологических наук, член регионального штаба ОНФ Денис Матис обратил внимание на манипуляцию общественным сознанием в период изменений.
«У нас общество было уже «подогрето», готово к определенным изменениям. И Владимир Путин вовремя успел зайти на волну и произвести изменения в социальной сфере, которые касаются каждого. Но, к сожалению, уже сейчас есть факты манипуляции этой информацией, когда люди пытаются поменять полярность изменений и показать то, что изначально выглядело в соцсетях положительно, с отрицательной стороны», — отметил Матис.
Еще один член регионального штаба ОНФ, руководитель краевого профсоюза работников образования Юрий Абдуллаев отметил, что в части социального обеспечения современная Россия, безусловно, уступает той стране, которой она наследует. Хотя очень многое сделано в последнее время, и невозможно не заметить изменений в демографической политике, в части развития сферы образования. Профсоюзы России активно поддержали поправки, которые были внесены президентом Владимиром Путиным.
«Есть ключевые аспекты. Это обеспечение минимальным размером оплаты труда и минимальным размером пенсии не ниже прожиточного минимума. Второе — должен быть четко прописан механизм индексации пенсии работающим пенсионерам. Они работают не потому, что много денег, а, наоборот, потому что денег мало», — сказал Абдуллаев.
Цитата со страницы ОНФ в Facebook.
В Екатеринбурге начал свою работу экспертный круглый стол по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.
Подробности в материале: В Екатеринбурге обсуждают поправки в Конституцию России
В Ленинградской области состоялось общественное обсуждение поправок к Конституции РФ, которые внёс в Федеральное собрание президент России Владимир Путин. Особое внимание участники обсуждения уделили закреплению в Конституции минимального размера оплаты труда, вопросам обязательной индексации пенсий, а также изменениям в структурах государственной власти.
Читайте подробнее: В Ленинградской области предложили уточнить ряд поправок к Конституции
Поступающие с Урала предложения о поправках в Конституцию РФ насыщены противоречиями. Об этом заявила член рабочей группы по изменению Основного закона, свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова на экспертном круглом столе в Екатеринбурге, передаёт корреспондент.
Читайте подробнее: Уральские предложения о поправках в Конституцию противоречивы — мнение
Госсовет России должен быть усилен соответствующими полномочиями. Об этом заявил один из авторов Конституции Российской Федерации Виктор Перевалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Автор Конституции России предложил усилить роль Госсовета
Инициаторы внесения поправок в две первые главы Конституции почему-то не упоминают о том, что сама же Конституция предполагает необходимость созыва Конституционного собрания для внесения таких изменений, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Читайте подробнее: Движение поправок ширится: идём к созыву Конституционного Собрания?
Глава Российского государства Владимир Путин пока не сформировал позицию об идее переименования президента в «верховного правителя». Об этом заявил 29 января журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя озвученную ранее инициативу.
Речь идёт о новой инициативе, президент о ней ничего не думает. Пока новые идеи выдвигаются в режиме дискуссии, отметил Песков.
Читайте подробнее: Путин пока не думал о переименовании должности президента РФ
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке региона к общенародному голосованию по поправкам в Конституцию РФ.
Читайте также: В Псковской области создадут комиссию к голосованию по Конституции
Упоминание в Конституции того, что«культура России является уникальным наследием многонационального народа», не сможет изменить реальной ситуации в сфере культуры, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя инициативу членов рабочей группы по внесению поправок в основной закон.
Читайте также: Конституция и культура: есть слова и есть печальная действительность
Запрет на двойное гражданство и на вид на жительство в другой стране нужно распространить на всех депутатов региональных парламентов. Об этом заявил вице-спикер свердловского заксобрания Михаил Клименко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Региональным депутатам предложили запретить двойное гражданство
Поправку к Конституции РФ о запрете двойного гражданства для федеральных чиновников нужно ужесточить, заявил спикер гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн, передаёт ИА REGNUM.
Об этом: Супругам российских чиновников предложили запретить двойное гражданство
Распространение запретов на иностранное гражданство на жён и мужей российских должностных лиц, а также на депутатов региональных парламентов обсудят в рабочей группе по Конституции. Об этом заявил глава группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Рабочая группа по Конституции обдумает запреты для жён и мужей чиновников
61 депутат парламента Алтайского края из 68 проголосовали за внесение поправок в Конституцию. Как стало известно порталу amic.ru, остальные семеро в опросе участия не принимали.
В число семи народных избранников, которые не стали голосовать, входит пять членов фракции КПРФ (Мария Прусакова, Вероника Лапина, Вячеслав Початов, а также вышедшие из партии Владимир Попов и Максим Талдыкин).
Устраивать всероссийское голосование по поправкам в Конституцию следует до подписи соответствующего законопроекта президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил советник свердловского губернатора Анатолий Гайда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Голосовать за изменение Конституции нужно до решения Путина — чиновник
Маневр правительства РФ по снижению прожиточного минимума вызовет негативную реакцию граждан и выглядит некорректным на фоне поправок в Конституцию, о которых говорил президент РФ Владимир Путин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Подробности в материале: В Госдуме не ждут изменения МРОТ из-за снижения прожиточного минимума
Член Общественной палаты Крыма Андрей Малыгин предложил закрепить в Конституции право на защиту соотечественников в любой точке мира.
Читайте также: В Крыму предлагают внести в Конституцию право на защиту соотечественников
На экспертном круглом столе в Екатеринбурге предложили дополнить статью Основного закона России о функциях Центробанка. В частности, предлагается указать, что у Центробанка есть функция поддержания устойчивого экономического развития страны.
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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Фото: duma.gov.ru
В ПАСЕ намерены попросить Венецианскую комиссию оценить изменения в Конституцию РФ в вопросе приоритета национального права над международным, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
«Я так понимаю, что ПАСЕ уже решила запросить мнения Венецианской комиссии. Запроса от одной части организации достаточно. Я думаю, что это хорошо», — сказала она в ходе сессии ПАСЕ.
КПРФ подготовила поправки в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 января, об этом сообщил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.
«В рамках происходящего сейчас ремонта Конституции мы подготовили ряд поправок к Основному закону страны», — отметил Зюганов.
Он перечислил основные предлагаемые изменения.
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.
Читайте подробнее: ПАСЕ в полном объёме подтвердила полномочия делегации РФ
Общественные обсуждения поправок в Конституцию России состоялись в Красноярске. По данным краевого правительства, участники слушаний поддержали инициативу президента РФ о необходимости внесения поправок и представили ряд своих предложений.
Об этом: В Красноярске обсудили поправки в Конституцию России
В Омской области 29 января прошли слушания с участием членов Общественной палаты региона, общественников и представителей органов исполнительной власти. Участники слушаний поддержали предложенные президентом РФ поправки в Конституцию страны. Наибольший интерес вызвало предложение гарантировать в Основном Законе минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума и индексирование пенсий, пособий и всех социальных выплат. «Всё это и есть борьба с бедностью, это и есть повышение уровня жизни населения России», — отметила заслуженный учитель РФ, председатель омского отделения Союза женщин России Тамара Синичникова.
Партия «Коммунисты России» обнародовала свои предложения по поправкам в Конституцию РФ. Партия заявила, что будет бороться за «социализацию Конституции».
«Партия предложила поправки об использовании недр России в интересах населения, о гарантиях на жилье, медицинское обслуживание и образование, а также о том, что нельзя привлекать силовые структуры к разгону мирных демонстраций, если они проходят в рамках законодательства и не инспирированы из-за границы», — заявил председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.
Партия также настаивает, чтобы в Конституции было зафиксировано, что новые налоги не должны ухудшать социальное положение граждан.
Совфед 12 февраля примет постановление, которое будет регулировать все вопросы, связанные с рассмотрением верхней палатой парламента поправок в Конституцию. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас РИА Новости.
Совфед 12 февраля может принять постановление о рассмотрении поправок в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Нам надо принять отдельное специальное постановление Совфеда, которое как бы утвердило нашу дорожную карту, последовательность наших действий, чтобы каждый из нас понимал, что мы действуем в рамках законодательства», — сказала также Матвиенко.
Читайте подробнее: Совфед 12 февраля обсудит постановление по поправкам в Конституцию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил перенос обсуждения поправок в Конституцию во втором чтении на конец февраля — начало марта.
«На предстоящем Совете Думы, с учетом мнения всех фракций и профильного комитета, мы обсудим перенос второго чтения на конец февраля, либо на начало марта», — сказал Володин.
Читайте также: Володин: Совет Думы обсудит перенос второго чтения поправок к Конституции
Представление доклада Совфеду генпрокурора должно стать конституционной нормой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Предлагаю эту поправку в Конституцию сформулировать и предложить рабочей группе, мы ее обсудим», — сказал Клишас, отметив, что идею поддерживает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Читайте также: Отчет генпрокурора перед Совфедом может стать нормой Конституции
Если граждане не поддержат поправки в Конституцию, закон не вступит в силу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания.
«Окончательное решение будет за гражданами, на всероссийское голосование будет вынесен закон о поправке в Конституцию, который ещё не вступит в силу. Если граждане его не поддержат, он не вступит в силу», — сказала Матвиенко.
Читайте подробнее: Матвиенко: Без поддержки граждан поправки в Конституцию не вступят в силу
Политолог Сергей Станкевич, входивший в окружение Бориса Ельцина в конце 1980-х и в 1990-х годах, рассказал в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», в чем отличие нынешней Конституции России от той, что отстаивали защитники Верховного Совета в 1993 году.
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В Общественной палате Хакасии в ходе общественных слушаний обсудили положения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и законодательные инициативы по внесению изменений в Конституцию. В ходе мероприятия члены Общественной палаты Хакасии задали ряд вопросов депутату Госдумы от Республики Хакасия Надежде Максимовой. Общественников интересовало, как местное самоуправление включат в единую систему публичной власти?
«С одной стороны — расширение функций местного самоуправления, с другой — полномочия не конкретизированы. Это или передача полномочий с федерального и регионального уровня, или наделение дополнительными полномочиями. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение», — ответила Надежда Максимова.
Общественная палата Крыма поддержала предложенные президентом России поправки в Конституцию.
Подробности в материале: Крымские общественники поддержали конституционные поправки Путина
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поддерживает предложение Совета Федерации закрепить в Конституции России обязанность генпрокурора ежегодно представлять отчет в верхней палате парламента.
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Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к руководителям фракций «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ с просьбой присоединиться к своим поправкам в качестве соавторов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.
Соответствующие письма Миронов направил сегодня Владимиру Жириновскому, Геннадию Зюганову и Сергею Неверову.
Читайте также: Миронов предлагает ЕР, ЛДПР и КПРФ поддержать его поправки в Конституцию
По мнению курганских экспертов, некоторые инициативы по изменению Конституции РФ требуют конкретизации. А именно определения правового статуса Государственного совета в системе высших органов государственной власти и реформирования Конституционного суда. По мнению курганских правоведов, есть опасность «загрузить» Конституцию РФ второстепенными положениями, тогда как основной закон страны должен закреплять лишь основополагающие принципы правовой системы.
В Общественной палате Курганской области возникла дискуссия о целесообразности закрепления в Конституции РФ соотношения минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума, а также индексации пенсий. Эти моменты регулируются федеральными законами. Также появились сомнения в целесообразности введения понятия «сенатор» вместо устоявшегося «член Совета Федерации».
Необходимо сделать так, чтобы граждане РФ пришли на пункты голосования и высказались относительно предложенных поправок в Конституцию РФ. Об этом в ходе встречи с представителями общественности заявил президент РФ Владимир Путин.
«Только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать», — сказал Путин.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что принятие поправок в Конституцию России будет всецело зависеть от воли народа.
Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает закон о поправках в Конституцию, или отклоняет его. Об этом он заявил 30 января.
Доцент кафедры информационных технологий Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) Алексей Ушаков: «Конституция— это основной закон, она должна быть однозначна и лаконична, понятна всем и не давать места для субъективных трактовок».
Общественная палата РФ ждёт заключений от региональных общественных палат для подготовки единого свода предложений.
По словам главы Общественной палаты РФ Лидии Михеевой, от граждан и организаций поступило уже больше 150 предложений.
«Многие из них достаточно качественно обработаны с технической точки зрения, что свидетельствует об определенной юридической грамотности населения», — сообщила она.
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию будет работать по пяти направлениям: социальный блок (наука и культура), международное право, федеральные органы законодательной и исполнительной власти, судебная власть и прокуратура, единая публичная власть и местное самоуправление.
Сопредседатель рабочей группы, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации примет отдельное постановление, которым будут регулироваться все вопросы, связанные с рассмотрением в Совфеде закона о принятии поправки.
Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева считает, что в преамбуле Конституции можно отразить роль и значение гражданского общества.
В Псковской области общественные обсуждения по поправкам в Конституцию РФ собрали 43 человека. Об этом сообщается на сайте региональной общественной палаты.
В общественных слушаниях приняли участие члены Общественной палаты Псковской области, представители общественных организаций, администрации Псковской области и органов исполнительной области по здравоохранению, образованию, труду и занятости, культуры, социальной защиты, экономического развития, экологии, цифрового развития, юстиции, внутренней политики, общественных проектов и молодёжной политики, государственного архива Псковской области, а также представители СМИ.
По данным опроса «Левада-центра», большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным. Ничего знают о предложениях главы государства 20% опрошенных.
Подробности в материале: О поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан
Жители России рассказали о роли Конституции в жизни страны. 27% граждан уверены, что главный документ гарантирует права и свободы граждан.
По мнению 24%, Конституция РФ поддерживает порядок в деятельности государства. 15% считают, что Конституция является для президента средством, позволяющим контролировать Госдуму.
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В Югре прошли общественные слушания законодательных инициатив по изменению Конституции страны.
По итогам обсуждения член общественной палаты Югры Павел Манченко отметил, что необходимо чётко установить цели и задачи функционирования Госсовета. И предложил изложить преамбулу Конституции РФ как «Мы, великий многонациональный народ, народ-победитель…».
На его взгляд, это подчеркнёт роль народа России в мировой истории.
«Ведь мы победили в Великой Отечественной войне, освоении космоса и многих, многих других сферах. Поэтому важно, чтобы весь мир начинал прочтение нашей Конституции с этих слов», — подчеркнул Павел Манченко.
Председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова в свою очередь заметила, что на данном этапе идёт лишь обсуждение инициатив, которые будут дорабатываться, а затем предложения федерального масштаба будут направлены на рассмотрение в Общественную палату России.
Об этом: Общественник ХМАО решил начать Конституцию РФ словами о народе-победителе
В Конституцию РФ предложено внести в качестве поправки понятие о культурном наследии.
С этой идеей выступил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой.
«Предлагается дополнить и внести в качестве поправки в Конституцию понятие о культурном наследии — это было сформулированное предложение Владимира Путина, и это сегодня отображает запрос общества не только в Москве», — цитирует ТАСС слова Швыдкого.
Об этом: Общественная палата Москвы предложила поправку в Конституцию
Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева считает необходимым добавить в преамбулу Конституции РФ положения, касающиеся истории страны.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самое, по его мнению, важное событие в январе, а также выделил самых активных депутатов.
Читайте также: Володин назвал главное событие января
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию России было внесено упоминание о Боге.
Об этом: Патриарх Кирилл призвал молиться за появление Бога в Конституции
Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию Российской Федерации положительно оценило большинство российских граждан. О том, какие инициативы российского президента наиболее популярны, говорят данные исследования общественного мнения ВЦИОМ.
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Сегодня, 3 февраля, Совет Думы определит дату второго чтения поправок в Конституцию. Предполагалось, что Госдума на пленарном заседании 11 февраля обсудит поправки в Основной закон, однако в рабочую группу по изменению Конституции поступило более 100 предложений. Принято решение обсуждение второго чтения перенести.
Подробности в материале: Совет Думы обсудит перенос обсуждения поправок в Конституцию
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наибольшее одобрение у граждан РФ вызывают инициативы социального характера. Так, о положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий и других социальных выплат заявил 91% граждан.
Читайте также: Опрос показал мнение граждан России о поправках к Конституции
Законопроект о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, предусматривает возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров. Вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров очень актуален, считает доктор социологических наук, профессор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Светлана Ильиных.
Читайте также: Индексация пенсий работающих пенсионеров в РФ: о вопросах без ответа
Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») не видит противоречий в упоминании бога в Конституции и положением о том, что Россия — светское государство.
«Убеждена, что упоминание о боге в Конституции РФ никого не возмутит. Это не противоречит пункту «Россия — светское государство» — не будет никакого слияния с церковью. Это упоминание важно и для православных, и для мусульман, и для католиков, и для иудеев — для представителей всех религиозных конфессий, живущих в России», — отметила Поклонская в соцсетях.
Читайте также: Поклонская нашла бога в Конституции Украины и предложила формулу для России
Президент Путин предложил новую перестройку с ускорением. На этот раз конституционную. Референдума не будет, как было в СССР при Горбачеве, но власть тоже посоветуется с народом через опрос, который состоится уже в этом году — 12 апреля. Что бы это значило? Ответ на вопрос пока остается загадкой и активно обсуждается в СМИ и в соцсетях.
Читайте об этом: О социальной ориентации перемен в России
Фиксация в Конституции РФ института брака как отношений мужчины и женщины должна снять претензии к России со стороны Совета Европы. Об этом заявил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») в ходе пресс-конференции в Москве.
Подробности в материале: Толстой предложил закрепить в Конституции традиционный брак
Все изменения, предполагаемые внести в Конституцию РФ, являются положительными для общества и помогут разрешить существующие разногласия между законом и народом, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.
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Дата проведения всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ находится в стадии согласования, сообщил 3 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пока процесс находится в стадии разработки, обсуждения, ответил Песков на соответствующий вопрос. Он призвал «просто набраться терпения».
Об этом: Дату голосования по поправкам в Конституцию РФ согласовывают — Песков
Предложения по индексации пенсий и поднятию МРОТ до прожиточного минимума, которые предлагается внести в Конституцию РФ, вызывают симпатию 90% населения, что неудивительно в стране низких доходов и пенсий, странно было бы ожидать иного результата, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.
Подробности в материале: Одобрение поправок в Конституцию: неудивительно в стране низких доходов
Депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») предложил закрепить «русский народ» в преамбуле Конституции. Соответствующую поправку он внес на рассмотрение рабочей группы по изменению Конституции.
Читайте подробнее: Затулин предложил закрепить в Конституции «русский народ»
Совет Думы продлил срок предоставления поправок ко второму чтению Конституции, но с датой обсуждения поправок в Конституцию во втором чтении пока не определился. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).
Подробности в материале: Совет Думы продлил срок работы над вторым чтением поправок в Конституцию
К началу заседания Совета Думы поступило 65 поправок в Конституцию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Срок приема поправок продлен на неделю, до 14 февраля.
Спикер Госдумы ВячеславВолодин предостерег СМИ от стремления «приурочить» принятие поправок в Конституцию к какому-то сроку, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.
«Гнать к каким-то срокам, датам неправильно», — заявил Володин журналистам.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству АндрейКлишас пообещал, что в рабочей группе по внесению изменений в Конституцию внимательно проанализируют данные ВЦИОМ.
Депутат Госдумы РФКонстантин Затулин («Единая Россия») предложил свой вариант поправки в преамбулу Конституции России.
Он обратил внимание на то, что сегодня в Конституции РФ слово «русский» используется лишь один раз — в статье 68 главы 3: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык». И этого, уверен Затулин, недостаточно для отражения важной системообразующей роли русского народа в существовании и развитии России.
Для решения этого вопроса депутат предлагает в начало преамбулы внести формулировку «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле».
Читайте подробнее: Затулин предложил поправку о русских в преамбулу Конституции
5 февраля в Общественной палате РФ состоится заседание рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан. Участники обсудят принципы и порядок организации общественного наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ.
Напомним, что второе чтение законопроекта об изменениях в Конституции РФ в Госдуме должно было состояться 11 февраля. Однако теперь до 14 февраля продлён срок предоставления поправок. А дата обсуждения поправок во втором чтении не определена.
Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский предложил публично обсудить будущее нынешнего президента России Владимира Путина после осуществления президентских полномочий. Сам же он рассуждает об этом на своих интернет-ресарсах:
«То, что Конституцию под Путина переписывают, всем понятно. Но сам-то он куда? Президентом больше работать не будет, то ли устал, то ли годы берут свое, ну и? На пенсию? В небытие? Или все-таки в откорректированную вертикаль? Если последнее, даже не «если», а «поскольку», то в какую властную структуру, на какой пост? Царь-горы в Конституции нет.Вариантов немного: Госсовет, Совбез, Совфед, Госдума. Последние два варианта отпадают. Там занятость такая, что даже я, чел с относительно крепким здоровьем (тьфу-тьфу) и более-менее сносной нервной системой (таблеточки в помощь, если что), от таких должностей отказался бы. Спасибо, и вам не хворать.Тогда что? Совбез? Но здесь Путину ничего менять не надо, он и так его глава. Госсовет? Но к чему переписывать законодательство, расширяя полномочия Госдумы и назначая своего верного пажа Медведева зампредом Совбеза? Новую должность нашаманить? Но почему об этом ничего не слыхать? Отцом всемогущим? А давайте без святотатства, патриарх может прочесть.Простой, в общем-то, вопрос: куда уйдет Путин после окончания президентских полномочий?».
Владимир Путин. Дарья Антонова © ИА REGNUM.
В Новоалтайске коммунисты провели пикет напротив администрации города. Как сказано в группе «Ленинский комсомол» (ВК), главной причиной проведения мероприятия являются недавние события по внесению поправок в Конституцию и отставки правительства Медведева. Цитата из группы «Ленинский комсомол (ЛКСМ РФ) Алтайский край»
Сопредседатели рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас предложили поправки ко второму чтению изменений в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.
Поправками предлагается внести изменения в главу 7 Конституции РФ, которая посвящена судебной власти и прокуратуре. Поправки переносят на конституционный уровень некоторые положения, касающиеся судебной системы, которые сейчас закреплены в законах; а также уточняют ряд конституционных норм в целях обеспечения большей ясности и точности.
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Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой («Единая Россия») предложил закрепить в Конституции традиционный брак, как в свое время закрепили Крым в Основном законе, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.
Читайте подробнее: Толстой: закрепление традиционного брака в Конституции спасет от лобби ЛГБТ
Процедура проведения всенародного голосования будет прописана в законопроекте о поправке в Конституцию РФ ко второму чтению в Госдуме, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию член Совфеда Андрей Клишас.
Новая встреча президента Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию может состояться при необходимости. Об этом сообщил 4 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он не исключил, что очередная встреча состоится, если президент изъявит к тому желание. Если такая встреча будет запланирована, о ней проинформирует Кремль.
Песков добавил, что Путин пока не ознакомился с инициативой экс-главы Совета по правам человека Михаила Федотова, который считает нужным разделить поправки в Конституцию на две части. Федотов указал на то, что одни поправки относятся к системе публичной власти, а другие — к социальным правам.
Подробности в материале: В Кремле допустили новую встречу Путина с рабочей группой по Контитуции
Традиционная семья. Дарья Антонова © ИА REGNUM.
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме предлагают зафиксировать в Конституции право граждан РФ на законотворческую деятельность.
Подробности в материале: Право граждан вносить законы в Госдуму предлагают закрепить в Конституции
Правки в Конституцию я предложил не для того, чтобы продлить свои полномочия — Путин.
В предложенных поправках к Конституции нет ничего необычного, ранее они уже вносились в нее 15 раз — Путин.
Чем больше людей будет вовлечены в этот процесс — тем более народной будет Конституция — Путин.
Сопредседатель рабочей группы по изменению конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева в ходе брифинга заявила, что предложения Российской академии наук касательно указания важности роли современной науки в настоящем и будущем в Конституции РФ нашли отклик среди участников рабочей группы.
Если в Конституцию РФ будет включено понятие «вера в бога», это может стать поводом для различного рода злоупотреблений, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 4 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который сказал, что необходимо молиться и трудиться, для того чтобы упоминание Бога появилось и в основном законе РФ.
«Как человек верующий я отношусь к этой идее крайне негативно, — сказал Мирзаян. — Включать «бога» в Конституцию нельзя. Конституция — это основной закон страны. В нём должны быть общепринятые юридические понятия и понятия, которые разделяются и поддерживаются большинством населения страны. Если вы включаете в Конституцию веру в бога, то это значит, что понятие «вера в бога» должно разделяться обществом. А у нас огромное количество людей атеистов, которые в бога не верят. Получается, они по Конституции обязаны верить в бога. И кроме того, это огромный простор просто для злоупотреблений и для легитимации сект. Различного рода сект».
В ходе совещания в правительстве Брянской области спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что основные положения Конституции РФ не потребуют изменения.
«Основные положения нашей Конституции соответствуют лучшим мировым образцам основного закона страны, основные ее положения остаются неизменными. Уверена, что у них огромный потенциал, не потребуется, может быть, никогда (по крайней мере, длительное время) изменений», — сказала Матвиенко.
Владимир Путин на встрече с общественностью в Череповце. Цитата из видео kremlin.ru
Дата общероссийского голосования будет указана в тексте закона о поправке в Конституцию, заявил глава рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Прописывать в Конституции, что семья — это союз мужчины и женщины, не совсем корректно, понятие брака закреплено Семейным кодексом РФ, прокомментировал сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия»).
Изменения пенсионного возраста не требуют обязательного упоминания в Конституции РФ. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.
Читайте также: Крашенинников против появления в Конституции пенсионного возраста
Дата общероссийского голосования будет указана в тексте закона о поправке в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил глава рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Об этом: Дату общероссийского голосования закрепят в поправках в Конституцию
В профильный комитет Госдумы поступило 89 поправок ко второму чтению президентского законопроекта о поправке Конституции. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.
Читайте также: Крашенинников: в комитет Госдумы поступило 89 поправок в Конституцию
Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») считает нецелесообразным фиксировать в Конституции понятие традиционного брака, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.
Читайте подробнее: Крашенинников считает, что традиционной семье не место в Конституции
Прописывать в преамбуле Конституции РФ понятие брака и семьи как союза мужчины и женщины — неправильно. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.
«Писать об этом неправильно, потому что у нас, к сожалению, существуют неполноценные семьи», — привел он аргумент.
Подробности в материале: Крашенинников объяснил, почему традиционный брак не попадет в Конституцию
Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») против упоминания бога в тексте Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.
«Моя точка зрения, что бог, если он есть в душе, то он есть. Независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет», — заявил Крашенинников.
Читайте подробнее: Крашенинников: бог — в душе, независимо от текста Конституции
Если большинство граждан не поддержат изменение Конституции РФ, то закон не вступит в силу даже после того, как будет подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.
Об этом: Крашенинников разъяснил правила голосования по изменению Конституции
Депутат Госдумы Павел Крашенинников. Фото: duma.gov.ru
Поправки ко второму чтению президентского законопроекта о поправках к Конституции могут внести три сопредседателя рабочей группы. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.
Об этом: Крашенинников рассказал о внесении в комитет Госдумы поправок в Конституцию
Работа над поправками в Конституцию России не должна затягиваться на долгий срок, сказал президент РФ Владимир Путин 4 февраля на встрече с представителями общественности в Череповце.
Подробности в материале: Путин отмерил срок для принятия поправок в Конституцию
Внести национальный девиз вместе с поправками в Конституцию РФ предложил член Общественной палаты России Султан Хамзаев.
В качестве возможных вариантов девиза Хамзаев предложил использовать такие слова: «Народ — победитель», «Первые в космосе», «Славься, Отечество наше свободное!», «Бог, государство, нация, семья».
Читайте подробнее: В Конституцию РФ предложили внести девиз государства
Комитет Госдумы по госстроительству в 16:30 мск обсудит поправки ко второму чтению к законопроекту об изменениях в Конституцию РФ.
КПРФ поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина о поправках в Конституцию, но предостерегает от профанации массового одобрения.
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В комитет Госдумы по госстроительству поступило 107 поправок в Конституцию, сообщил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Об этом: В комитет Госдумы по госстроительству поступило 107 поправок в Конституцию
Закрепить в Конституции право органов государственной власти участвовать в формировании органов местного самоуправления и положение о том, что органы МСУ и органы госвласти входят в единую систему публичной власти в стране, считает необходимым председатель Законодательного собрания Ленинградской области, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Сергей Бебенин.
Подробности в материале: Ленобласть хочет закрепить в Конституции роль госвласти в формировании МСУ
Готовящиеся поправки в Конституцию России призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны, заявил 5 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Русский народ нуждается в том, чтобы его роль была признана в Конституции. Об этом 5 февраля заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя предложенную им поправку в преамбулу Конституции РФ.
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Депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») заверил, что предложенные им поправки в Конституцию отнюдь не предполагают отказ от понятия «многонациональный народ Российской Федерации». Об этом депутат заявил 5 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Подробности в материале: Затулин призвал не умалчивать о роли русского народа в истории РФ
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправку в Конституцию о назначении прокуроров, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
Читайте также: Комитет Госдумы поддержал поправку в Конституцию о назначении прокуроров
Поправку в Конституцию о минимальном возрасте для граждан, которые хотят занять должность судьи, в 30 лет, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал отклонить, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.
Об этом: Комитет Госдумы отклонил поправку о минимальном возрасте для судей в 30 лет
К президентским поправкам в Конституцию в части вопросов, касающихся судебной власти, поступила 21 поправка. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») в ходе заседания комитета.
Подробности в материале: В Госдуму поступила 21 поправка к главе Конституции о судебной власти
Текст президентского законопроекта о поправке к Конституции ко второму чтению будет вполовину больше принятого в первом чтении. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Крашенинников заявил об увеличении объема поправок в Конституцию на 50%
Полномочия Совета Федерации в части назначения генерального прокурора и его заместителей в новом тексте Конституции будут изменены. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.
Подробности в материале: Крашенинников заявил о сокращении полномочий Совета Федерации
Порядок обращения в Конституционный суд, в именно схема исчерпания других методов судебных споров, будут прописаны в специальном законе. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
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Принципы и порядок общественного контроля за предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию РФ обсудили 5 февраля в Общественной палате России. Организацией общественного наблюдения займется рабочая группа Общественной палаты Российской Федерации по мониторингу реализации избирательных прав граждан.
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию будет работать до 14 февраля.
Сегодня, 5 февраля, в комитете Госдумы РФ по госстроительству рассматривалась седьмая глава, которая посвящена судебным вопросам и проблемам прокуратуры Российской Федерации.
Государственная дума РФ. duma.gov.ru.
«Ремонт» Конституции не приведет к смене курса, лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов приглашает главу правительства РФ Михаила Мишустина на заседание фракции в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
Читайте подробнее: Зюганов пригласил Мишустина обсудить смену курса
В Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, заявил сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрей Клишас, сообщают РИА Новости. В состав «федеральных территорий» могут войти ЗАТО, особо охраняемые природные территории, Арктика.
Доктор экономический наук Никита Кричевский: «Счетная палата храбро раскритиковала бывшее правительство Медведева. Оперативно проведя стратегический аудит работы правительства в 2017—2019 годах аудиторы не побоялись выложить свои выводы: система стратегического планирования в РФ практически отсутствует, цели органов власти не увязываются между собой и с требованиями президента и правительства и не стыкуются с проектной деятельностью Белого дома, определяются формально, а их достижение не контролируется. Интересно, придется ли нам ждать отставки правительства Мишустина, чтобы узнать, исправлены ли эти эээ… недочеты или нет. Храбрецы, что и говорить. Смелые отважные кудринцы. Можно подумать, в их работе эти недостатки отсутствуют».
Цитата — antiskrepa.
Роль науки в технологическом развитии России должна быть закреплена в Конституции. О таком предложении рассказала 6 февраля сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
Она пояснила, что изменения предложены в статью 71, где говорится об установлении основ федеральной политики и федеральных программ. В статье упомянуты государственное, экономическое, экологическое, социальное и культурное развитие, но нет указаний на развитие науки и технологий.
«В то время как у нас есть программы и стратегии на эту тему. Именно в таком понимании мы видим роль науки в будущем России», — цитирует Хабриеву ТАСС.
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У жителей Томской области есть возможность направить предложения об изменении Конституции РФ на электронную почту Общественной палаты Томской области (opto@tomsk.gov.ru) или в письменном виде по адресу: Томск, пл. Ленина, 6а-1.
Напомним, 30 января в Общественной палате Томской области состоялись общественные слушания по обсуждению положений Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Принятие в первом чтении президентского законопроекта об изменении Конституции дало старт всенародному обсуждению этих поправок.
Участники общественных обсуждений в Томской области поддержали инициативу президента о необходимости внесения поправок и представили ряд своих предложений. Все поступившие предложения региональная Общественная палата систематизирует и направит в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.
Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин принял участие в организованном юридическим институтом Алтайского государственного университета и АРО ООО «Ассоциация юристов России» круглом столе по проекту закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», внесенного президентом Российской Федерации.
В ходе своего выступления Борис Ларин подчеркнул, что: «Поправки в статью 75 Конституции Российской Федерации будут иметь социально положительные последствия и развивают конституционное положение о том, что Российская Федерация является социальным государством. Закрепление нормы о минимальном размере оплаты труда не ниже прожиточного минимума и индексации социальных пособий, пенсий и других выплат создает дополнительные конституционные гарантии социальных прав граждан. Возможно следует предусмотреть даже периодичность такой индексации».
К законопроекту об изменениях Конституции поступило 65 поправок. duma.gov.ru.
Предложение ввести в Конституцию РФ понятие «федеральные территории» пока не знакомо высшему руководству страны. Об этом сообщил 6 февраля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Такая идея будет прорабатываться рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию РФ, добавил представитель Кремля.
Читайте подробнее: В Кремле не знакомы с идеей о «федеральных территориях»
Рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ рассмотрит предложение об увеличении числа сенаторов, делегируемых в Совет Федерации президентом, а также о пожизненном назначении сенаторов. С таким предложением на заседании в четверг выступил член рабочей группы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
По мнению Александра Чубарьяна, это повысило бы значение Совета Федерации,«наполнило бы его более очевидным для всех представительством».
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Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ поддержала изменения, связанные с укреплением, защитой и поддержкой семьи и прав ребенка, рассказала журналистам член группы, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.
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В пятницу, 7 февраля, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обсудят поправки к Конституции России. На слушания приглашены руководители профильных комитетов Смольного, представители Главного управления Министерства юстиции по Санкт-Петербургу, прокуратуры города, общественных организаций и научного сообщества.
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил президенту Владимиру Путину и руководителям обеих палат парламента — Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину — заявление, в котором обосновал, почему внесенные поправки в Конституцию, как считают в партии, противоречат самому Основному закону РФ, а также федеральному закону 1998 года «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации». Председатель «Яблока» предлагает президенту отозвать законопроект о поправках, а главам Госдумы и Совета Федерации — отклонить его.
«Вопрос федеральных территорий новый для нашего законодательства. Для законодательства зарубежных стран этот институт известен, он достаточно хорошо функционирует», — пояснил понятие «федеральные территории» сопредседатель рабочей группы по подготов