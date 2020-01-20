Москва, , 14:18 — REGNUM Де-юре общероссийское голосование по изменениям в Конституцию необязательно, но президент страны Владимир Путин решил свериться с точкой зрения граждан. Об этом 20 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Юридически это голосование, форма и время будут оформлены уже оформлены в ходе работы конституционной комиссии», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, о внесении ряда изменений в Конституцию РФ заявил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что решение будет приниматься после голосования граждан. Голосование может состоятся 12 апреля.

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