Челябинск, , 07:50 — REGNUM Трое представителей Челябинской области включены в рабочую группу по изменению Конституции. Список опубликован на сайте Кремля.

Всего в группе 75 человек. Среди них спикер областного Заксобрания Владимир Мякуш, первый заместитель председателя Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия») и глава общественной организации «Опора России» Александр Калинкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания инициировал поправки в Конституцию России. Предстоит расширить полномочия Федерального собрания, отказаться от приоритета международного права над российским и т.д.