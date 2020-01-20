Новосибирск, , 11:12 — REGNUM Транзит власти в России только начался и нынешние перестановки ещё ничего, по сути, не меняют, считает кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Максим Петренко. Таким образом он прокомментировал ИА REGNUM мнение некоторых экспертов, которые говорят, что нас ждут серьёзные изменения Конституции.

«На мой взгляд, никакой революции не произошло. Более того, транзит власти только начался и нынешние перестановки ещё ничего, по сути, не меняют, а только создают условия для будущих трансформаций. Безболезненный транзит власти требует более высокого уровня поддержки со стороны населения. Поэтому чрезвычайно важно было сбить тот негативный накал, который сложился в последнее время. Отставка Дмитрия Медведева преследует в том числе и эту цель, — отмечает Петренко. — Превращение Государственного совета в конституционный орган страны свидетельствует о том, что именно через него будет осуществлён транзит власти, но как и в каких формах, об этом мы узнаем позднее. Статус Государственного совета ещё не определён. Думаю, он будет повышен. Возможно Владимир Путин в 2024 году возглавит этот орган».

Идея обращения к поддержке населения при внесении поправок в Конституцию сама по себе интересна, считает эксперт.

«Что стоит за этим? Ведь поправки можно внести и без референдума, кстати, председатель Центризбиркома Элла Памфилова уже сказала, что проведение референдума не обязательно. На мой взгляд, власти попробуют обкатать механизм изменения Конституции. Если он легко пройдёт, то это облегчит внесение более серьёзных поправок в ближайшем будущем. Следует отметить и стремление Владимира Путина укрепить вертикаль власти и снизить риски при осуществлении транзита. Угроза существующему положению проистекает не снизу, а сверху. Наибольшая угроза исходит от той части элиты, которая ориентирована на Запад, чьи семьи живут в Европе и Америке. Они откровенно страдают от санкций и в решающий момент могут подвести своего патрона, предать. Чтобы отсечь эту потенциально «пятую колонну», решено отдельно оговорить на уровне поправок к Конституции запрет иметь второе гражданство или вид на жительство за границей для высокопоставленных государственных служащих. Народ, кстати, это поддержит всей душой», — подчёркивает Петренко.

Что касается назначения Михаила Мишустина на пост председателя правительства, то тут эксперт вспомнил 2004 год, назначение «технического» премьера Михаила Фрадкова.

«Здесь тоже речь идёт не о политической фигуре. Многие эксперты оценивают Михаила Мишустина как кризисного менеджера. Он не инноватор, а, возможно, неплохой регулятор. Он умеет собирать налоги. Так что каких-либо существенных изменений в экономике я лично не ожидаю. Логика прежнего правительства и, полагаю, нового, мною видится так: ничего не делать для развития и модернизации, поскольку всё должно развиваться само. А задача правительства создать благоприятные условия и собирать налоги. Так что ждать бурного экономического роста не стоит. Но вот, кто войдёт в новое правительство, кто будет первым вице-премьером, это интересно. Возможно, здесь обнаружится будущий преемник. Пусть не сейчас, а только в 2021 году. Помнится, Дмитрия Медведева сделали первым заместителем председателя правительства через год после назначения Михаила Фрадкова», — пояснил свою позицию Максим Петренко.