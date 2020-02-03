Москва, , 12:44 — REGNUM Для внесения поправок и пересмотра отдельных глав Конституции РФ предусмотрен особый порядок. Изменения в высший закон страны вносятся очень редко. В настоящее время предложено внести немало изменений и все они являются существенными, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя результаты опроса граждан о поправках к Конституции.

«Большинство людей поддержали обсуждаемые в настоящее время поправки, поскольку общество не стоит на месте и те или иные изменения неизбежны. Что касается пенсий, то это самый обсуждаемый вопрос, который волнует большинство российских граждан.

Поскольку, на мой взгляд, нельзя допустить уменьшения размера пенсий ниже прожиточного минимума. Положительным решением будет проверка Конституционным судом законопроектов по запросу президента России, что поможет избежать или по крайней мере уменьшит обращения граждан с подобными запросами в Конституционный суд.

Также, возможно, патриотизм и запрет иметь иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране для государственных служащих повысит качество их деятельности на своих рабочих местах.

Все иные изменения, предполагаемые внести в Конституцию РФ, также являются положительными для общества и помогут разрешить существующие разногласия между законом и народом», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 80% граждан России считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин, следует из опроса ВЦИОМ.

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