Великий Новгород, , 22:42 — REGNUM Отставка правительства — «дело обыкновенное, вопрос в другом: где взять готовые кадры для нового?» Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила сегодня, 15 января, кандидат юридических наук, бывший главный федеральный инспектор по Новгородской области (2001−2004 гг), эксперт по антикоррупционной экспертизе законопроектов Любовь Андреева.

Любовь Андреева «Вероятно, исключительный метод «единой команды» следует «разбавить» другими методами подбора кадров. Вопрос в другом — где взять эти готовые кадры? Из глав регионов? Из заместителей руководителей ведомств? По конкурсу? Опыт руководителей — дело наживное, но срок получения такого опыта — не меньше двух лет, даже на региональном уровне».

Она также заявила, что в новой конфигурации органов госвласти РФ «тоже имеются риски».

«В основном, потребуют регулирования полномочия Госсовета (в который будут включены и губернаторы) и правительства», — пояснила она.

Юрист отметила, что поправки в Конституцию РФ, предложенные президентом, потребуют грамотной формулировки вопроса для голосования, что может стать проблемой: сколько это будет вопросов? как донести смысл до населения?

«Хорошо, если ещё сохранились юристы, специалисты по юридической технике, которые смогут дать точные определения. Пока практика показывает, что содержание проектов законов очень низкое. Важен и другой вопрос — организация подготовки и обсуждения проектов», — отметила юрист. Любовь Андреева назвала единственным «уже практически подготовленным» вопрос о приоритете национального законодательства над международным.

При этом эксперт отметила «основательно проработанную правовую составляющую послания президента», в том числе критерии в государственной службе и требования к кандидату в президенты на следующие выборы; перспективы разграничения экономических преступлений и преступлений против бизнеса (ст. 210 УК РФ), предложения по системе публичной власти, укрепление и расширение полномочий местного самоуправления, отмену порядка утверждения прокуроров региона законодательными органами самого субъекта, ответственность судей.

«И безусловно, конкретика в социальной поддержке, здравоохранении и образовании. Очевидно, что кроме программ и планов потребуется усиление контроля за их исполнением», — резюмировала Любовь Андреева.