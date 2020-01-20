Москва, , 06:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин фактически своими заявлениями об изменении Конституции страны начал перелом тренда о вхождении в Европу, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кургиняна, факт того, что президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения насчет ключевых моментов истории страны — о пакте Молотова-Риббентропа и так далее — это важное событие для жизни страны и мира.

«Путин заложил начало эпохи дивергенции. Мысль здесь заключается в том, что вдруг по какой-то больше, чем политической, больше, чем по какой-нибудь константе мировоззренческой мы разошлись, как в море корабли, и куда еще этот корабль поедет — это отдельный вопрос, а то, что он разошелся — это факт», — заявил политолог.

Второй же компонентой этой самой «дивергенции» Кургинян назвал «люстрацию» части элиты, лишение фактически части политических прав тех деятелей, которые имеют двойное гражданство, и которые еще буквально недавно были чуть ли не «лучшими людьми», с которыми вместе нужно было встраиваться в Запад.

Третьим компонентом же является отмена приоритета международного права в конституции страны, что опять же подрывает константы, которыми двигалась Россия все постсоветское время — то есть сам принцип «вхождения в мировую цивилизацию».