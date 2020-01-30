Москва, , 09:25 — REGNUM Политолог Сергей Станкевич рассказал в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», в чем отличие нынешней Конституции России от той, что отстаивали защитники здания Верховного Совета в 1993 году.

«Эта заслуживает правки, но в более спокойной обстановке», — заявил Станкевич, отвечая на вопрос, справедливы ли знаменитые скандальные изречения актрисы Лии Ахеджаковой, сделанные ею в 1993 году о том, что армия должна «защитить от конституции» тогдашних демократов только для той, старой конституции, или же к нынешней они тоже применимы.

Когда телеведущий спросил, есть ли какие-то принципы у либералов, которых они придерживаются, или же их нет и почему в 1993 году Ельцин открыл огонь по зданию Верховного Совета, осуществляя подавление всех несогласных, Станкевич ответил коротко: «Так получилось».

Отметим, что Станкевич в начале 90-х годов входил в ближайшее окружения тогдашнего президента России Бориса Ельцина, также руководил демонтажом памятника Феликсу Дзержинскому. С июня 1991 года по декабрь 1993 года был советником президента Ельцина по политическим вопросам.

Напомним также, что актриса Лия Ахеджакова и целый ряд других представителей творческой интеллигенции призывали к применению силы против защитников здания Верховного Совета Российской Федерации, что и было затем осуществлено президентом Ельциным в октябре 1993 года. По официальным данным, в результате ельцинского переворота было убито 158 человек. Однако, эксперты утверждают, что цифры занижены на порядок.

Стоит также отметить, что одноименная книга «Так получилось» была выпущена актером французского происхождения Жераром Депардье, в которой он признался, что в юности раскапывал могилы, чтобы поживиться драгоценностями, а также занимался проституцией в обмен за вознаграждение.