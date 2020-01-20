Фёдор Пашин, 20 января 2020, 12:18 — REGNUM Анонсированные президентом России Владимиром Путиным в ходе своего послания Федеральному собранию изменения в Конституцию страны всколыхнули все российское общество. В один момент президент перехватил у сислибов и саботажников российскую повестку дня и перевел в открытый режим процесс восстановления суверенитета страны.

Специальный экземпляр текста Конституции Российской Федерации, на котором приносит присягу Президент Российской Федерации
Специальный экземпляр текста Конституции Российской Федерации, на котором приносит присягу Президент Российской Федерации
АнатоликДАМ

Формирование системы органов власти в РФ целесообразно осуществлять на основе общепринятой мировой модели управления государством и обществом. В порядке возрастания значимости институтов влияния это концептуально-лингвокультурные, организационно-кадровые, информационно-культурные (институт «мягкой силы»), финансово-экономические, силовые, политико-правовые, дипломатические.

Построение целостной консолидированной системы управления государством и обществом исключает использование подрывных принципов внешнего влияния западной демократии — «разделяй и властвуй».

Специальный экземпляр текста Конституции Российской Федерации, на котором приносит присягу Президент Российской Федерации
Специальный экземпляр текста Конституции Российской Федерации, на котором приносит присягу Президент Российской Федерации
АнатоликДАМ

1. Президентская власть

Президентская власть опирается на Госсовет РФ, организует деятельность кадрово-лингвокультурных, организационно-концептуальных, силовых и дипломатических институтов власти. Госсовет РФ в качестве института стратегического планирования внутренней и внешней политики определяет приоритеты кадрово-лингвокультурного, геодемографического, организационно-концептуального, информационно-культурного, финансово-экономического, политико-правового, внешнеполитического, социокультурного и социально-экономического развития страны.

Кроме того, он вбирает в себя функции Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики по обеспечению национальной безопасности.

Предметом особого внимания российских органов власти должна стать забота о русском языке и лингвокультуре, возрождении и использовании уникального системообразующего потенциала в управлении государством и обществом.

Госсовет формируется в составе президента России, бывших президентов страны, председателя ФС РФ, главы, руководителей исполнительной и законодательной власти регионов, РАН и других ведущих научно-исследовательских организаций, а также ЦБ, Счетной палаты, Общественной палаты, Торгово-промышленной палаты.

Кремль
Кремль

Возглавлять его мог бы последний по времени экс-глава государства по должности, что повышает уровень преемственности власти в России. Деятельность президента и ГС РФ обеспечивает единый аппарат на базе администрации президента.

Под эгидой ГС РФ функционирует РАН.

В интересах повышения уровня национальной безопасности, обороноспособности и правопорядка необходима консолидация силовых структур в рамках трех основных ведомств: Министерство обороны, Комитет госбезопасности, Министерство внутренних дел.

В условиях глобального информационного противоборства крайне важное значение приобретает развитие лингвокультуры, консолидация медиаресурсов и институтов культуры в рамках единого ведомства — Ведомство по делам русского языка, информации и культуры. В президентский блок исполнительной власти также входят МИД, Ведомство цифрового развития и связи, Ведомство демографического развития и экологии.

В связи с необходимостью оздоровления информационно-культурной обстановки в стране, консолидации общества, перехвате стратегической инициативы в информационном противоборстве вокруг РФ целесообразно организовать подготовку специалистов «мягкой силы» со знанием иностранных языков на базе профильных вузов страны, и в частности Военного университета МО РФ — Военный институт информации и иностранных языков (ВИИИЯ) — и Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

Одновременно целесообразно на базе Общественной палаты РФ организовать деятельность Института общенациональной памяти по исследованию проблем информационно-культурного и духовно-исторического противоборства, содействию формирования основ общественного мировоззрения, политической идеологии, научной традиции, общей этики, образа мышления и поведения, выработке значимых общественно-государственных смыслов и символов.

2. Представительная власть

Наряду с президентской властью становым хребтом российской системы органов власти целесообразно рассматривать консолидированный парламент с опорой на вертикаль региональных представительных органов власти. В рамках Федерального собрания РФ по советскому образцу Госдума и Совет Федерации объединяются под началом единого руководителя (председателя).

Совет Федерации формируется на мажоритарной основе, а Госдума — партийной. Руководители палат являются заместителями председателя палаты. Председатель ФС РФ становится вторым по значимости лицом государства, исполняет обязанности президента в его отсутствие.

Здание Государственной Думы
Здание Государственной Думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM

ФС РФ регулирует деятельность организационно-кадровых, информационно-культурных и политико-правовых институтов власти.

Однопалатные региональные парламенты формируются на смешанной (партийно-мажоритарной), но пропорциональной основе с учетом демографической ситуации в регионе. Глава парламента избирается из числа местных депутатов по согласованию с председателем ФС РФ. Глава региона из числа местных депутатов по представлению Госсовета утверждается региональным представительным органом.

3. Правительство

Глава правительства утверждается Федеральным собранием РФ преимущественно из числа депутатов ГД и членов СФ по представлению председателя ФС РФ. Руководители министерств и ведомств утверждаются ФС РФ по представлению главы правительства. ФС РФ, подотчетны Центробанку и Счетной палате, главы которых избираются также из числа депутатов ГД и членов СФ.

Правительство организует работу по следующим основным блокам: науки и просвещения; финансово-экономический; промышленности и сельского хозяйства; энергетики и транспорта; труда и социальной защиты; здравоохранения и спорта; строительства и ЖКХ.

Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации
Nikita Dezhurny

Правительство в своей деятельности опирается на Торгово-промышленную палату РФ, которая формируется и развивается по немецкой модели, как орган государственной власти. Руководитель ТПП РФ по должности становится заместителем главы правительства РФ.

Она организует развитие предпринимательства и торговли в стране, участвует в продвижении российского бизнеса за рубежом, координирует деятельность общественных объединений бизнеса, осуществляет экспертную деятельность и так далее.

Глава правительства координирует работу региональных исполнительных органов власти.

4. Партийное и общественное строительство

Несмотря на то, что партийный принцип в формировании власти имеет непосредственное отношение к политике внешнего влияния — «разделяй и властвуй», партийное строительство может быть сохранено, но исключительно в интересах укрепления многонационального государства и консолидации общества.

В России оно может ограничиться двухпартийной системой (на системном уровне). Так, в частности, всероссийская партия под условным названием «Российский путь» («Общероссийский народный фронт») может объединять сторонников геодемографического возрождения страны, модернизационного построения государства и имперского развития страны («ни Запад, ни Восток» (третий путь), возрождения русско-славянского триединства, укрепления международного авторитета страны.

Вторая партия под условным названием «Спасение родной природы» («Родина», КПРФ, «Справедливая Россия») могла бы провозглашать по китайскому образцу социализм с российской спецификой, особую роль русского языка в управлении государством и обществом, эколого-культурные и традиционные ценности, идеалы справедливости, гармонизацию интересов территорий и центра, приоритеты общественной безопасности.

Флаги России
Флаги России
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Российская государственность будет устойчива, стабильна и поступательна в долгосрочной ретроспективе, если удастся выстроить эффективную систему общественной безопасности не только на основе неправительственных объединений граждан по различным направлениям интересов.

Многовековой социокультурный опыт выживания и самосохранения, следования традиционным идеалам и культурным ценностям диктует создание и развитие сети земляческой солидарности, взаимопомощи, поддержки на базе соседских общин, формируемых по месту жительства.

Такой подход в первую очередь позволит представителям русско-славянского населения более успешно конкурировать в обеспечении безопасной жизни, политике, экономике, культуре с другими гражданами страны, которые опираются на свои этнические диаспоры, поддержку российских национально-государственных образований и независимых государств (Грузия, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и др.).

5. Столица РФ

В информационную эпоху управления государством и обществом ничего страшного не случится, если ФС РФ, ЦБ, Счетная палата, МИД, силовики, федеральные каналы переедут в другой город, например, в Воронеж, Екатеринбург, Тулу, Ярославль или Санкт-Петербург. При этом федеральная власть, освободившись от жестких объятий и незримой паутины московского спрута, только оздоровится, станет ближе к российской глубинке.

О больших финансовых расходах говорить не приходится, сегодняшняя столица дороже обходится России. Она останется деловым и культурным центром страны, где может функционировать правительство под присмотром московских и федеральных силовиков, под жестким президентским контролем.