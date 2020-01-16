Москва, , 19:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает необходимым закрепить обязательную индексацию пенсий в Основном законе страны. Об этом он заявил 16 января на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

«В Основном законе также должно быть прописано, что в России гарантируется достойное пенсионное обеспечение и регулярная индексация пенсий», — сказал глава государства.

Путин отметил, что пенсии в настоящее время и так индексируются, однако внесение соответствующего пункта в Конституцию гарантирует, что никто не сможет отказаться от социальных обязательств в пользу других приоритетов.

«Правительство обязано будет индексировать пенсии, или это будет нарушение Конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал президент.

По его словам, у главы государства в таком случае будет возможность реагировать на это нарушение и право отстранять от должности соответствующих должностных лиц.