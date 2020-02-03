Новосибирск, , 09:13 — REGNUM Основной вопрос, который стал актуален в 2020 году, это индексация пенсий работающих пенсионеров, считает доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой социологии Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Светлана Ильиных.

Напомним, что с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%. В итоге страховая пенсия по старости у большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. рублей в месяц. При этом средний размер такой пенсии составит 16,5 тысяч рублей.

Как отметила Ильиных, на сайте Пенсионного фонда России указывается, что у работающих пенсионеров пенсия будет проиндексирована после прекращения ими трудовой деятельности. При этом, пенсия работающих пенсионеров не индексируется с 2016 года. Для этой категории граждан единственным повышением размера выплат является перерасчёт за стаж работы, который ежегодно и автоматически проходит в августе. Однако в настоящее время рассматривается проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент России Владимир Путин. Эти поправки предусматривают возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров. Поэтому при принятии закона о внесении поправок работающие пенсионеры смогут пользоваться теми же правами, что и неработающие пенсионеры.

«Какая ситуация сложится в реальной жизни, пока невозможно сказать. Это связано с вносимыми поправками в Конституцию. Будут они приняты, и в каком виде реализация индексации будет проходить в режиме реального времени — вопросы, на которые пока нет ответов. Сейчас ясно одно, что существующий дефицит ПФР может быть снижен за счёт изменения рынка труда, снижения доли теневой экономики и реального экономического роста», — считает Светлана Ильиных.

Она отметила, что вообще существует несколько видов пенсионных выплат. Пенсионный фонд России определяет, что в России существует четыре основных вида пенсии: страховая, по государственному пенсионному обеспечению, накопительная, добровольная. Так, может быть страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности, страховая пенсия по случаю потери кормильца. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению, в свою очередь, тоже имеет разновидности, одной из которых является социальная пенсия. Она отличается от страховой тем, что назначается лицам, которые в силу обстоятельств не имеют страхового (трудового) стажа, в связи с чем не приобрели права на страховую пенсию. К их числу относятся дети-инвалиды, инвалиды с детства, дети — сироты, инвалиды, а также граждане, не имеющие права на страховую пенсию.