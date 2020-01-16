Ижевск, , 17:48 — REGNUM Бывший полномочный представитель Удмуртии при президенте РФ Светлана Смирнова вошла в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Список участников группы опубликован на портале Кремля.

Рядом с фамилией Смирновой, как и всех участников группы, стоит пометка «по согласованию».

В настоящее время она является председателем совета общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. В числе прочего он говорил о необходимости внесения поправок в Конституцию, которые в дальнейшем должны быть вынесены на всенародное голосование.

Данная рабочая группа из 75 человек как раз и займется подготовкой поправок.