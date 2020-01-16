Екатеринбург, , 09:30 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова дала комментарий по поводу своего назначения в рабочую группу по изменению Конституции. Об этом сообщает «Эхо Москвы — Екатеринбург».

Мерзлякова восприняла свою новую роль неоднозначно.

«Я очень расстроилась, потому что это огромная ответственность. Совмещать сегодняшний пласт моей работы с этим — большая ответственность», — заявила омбудсмен в эфире радиостанции.

Уполномоченный планирует собрать «снизу» предложения по изменению основного закона государства, а также сберечь те права и свободы, которые предусмотрены в нынешнем варианте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ. В коллектив вошли трое свердловчан.

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