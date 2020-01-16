Москва, , 20:18 — REGNUM Изменения в Конституцию РФ должны быть подготовлены в очень сжатые сроки и вынесены на общероссийское голосование, формат которого еще предстоит определить. Они не будут касаться ее фундаментальных основ. Очередное заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ состоится 17 января.

Об этом журналистам сообщила член рабочей группы, заместитель Секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина по итогам первого заседания группы.

«На общероссийское голосование граждан должны быть вынесены абсолютно выверенные, отточенные формулировки, а сроки для такой работы должны быть достаточно сжатыми», — пояснила она.

При этом заместитель секретаря Генсовета «Единой России» подчеркнула, что поправки не будут касаться фундаментальных основ Конституции.

«Новые полномочия парламента, безусловно, повышают его статус и значение как органа, напрямую избираемого гражданами страны, — заметила депутат, — Одновременно, парламент берет на себя большую ответственность не только по кандидатурам назначаемых министров, но и за качество их работы».

Закрепление в основном законе страны конкретных социальных гарантий крайне важно для людей, считает парламентарий.

«Это обеспечит неукоснительное соблюдение ежегодного повышения минимального размера оплаты труда и пенсий, независимо от других приоритетов», — подчеркнула Ольга Баталина.