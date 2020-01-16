Москва, 16 января 2020, 20:18 — REGNUM Изменения в Конституцию РФ должны быть подготовлены в очень сжатые сроки и вынесены на общероссийское голосование, формат которого еще предстоит определить. Они не будут касаться ее фундаментальных основ. Очередное заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ состоится 17 января.
Об этом журналистам сообщила член рабочей группы, заместитель Секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина по итогам первого заседания группы.
При этом заместитель секретаря Генсовета «Единой России» подчеркнула, что поправки не будут касаться фундаментальных основ Конституции.
Закрепление в основном законе страны конкретных социальных гарантий крайне важно для людей, считает парламентарий.