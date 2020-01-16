Махачкала, , 11:02 — REGNUM Пост председателя правительства — единственный институт, который после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет ослаблен. Должность, которая и ранее была маловлиятельной, еще больше утратит свой вес в новой структуре власти, считает политолог из Дагестана Милрад Фатуллаев.

Напомним, накануне, 15 января, во время оглашения послания Владимир Путин предложил доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. При этом за главой государства остается право уволить чиновников в связи с утратой доверия.

«При всех изменениях в системе власти страны, которые будут закреплены в Конституции, сохраняется сильная президентская власть. Место премьера — единственный институт, который после послания будет ослаблен. Считаю, что и без того маловлиятельная и формальная, номинальная должность теперь и вовсе утрачивает серьезный вес в новой структуре федеральной власти», — сказал Фатуллаев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

В связи с этим, считает политолог, кто именно возглавит российское правительство после отставки Дмитрия Медведева, не имеет серьезного интереса.

«С учетом предстоящих изменений в Конституции, думаю, что могут быть существенно расширены полномочия Госсовета (клуб губернаторов) во главе с Владимиром Путиным», — резюмировал эксперт.

Напомним, после послания президента стало известно об отставке правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым. В этот же день глава государства внес в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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