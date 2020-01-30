Москва, , 10:44 — REGNUM Второе чтение президентского законопроекта о поправках к Конституции, которое планировалось на 11 февраля, скорее всего, будет перенесено на более поздний срок. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 января.

«Поступает большое количество поправок ко второму чтению. Мы обменивались мнениями на этот счет с руководителями фракций. И для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок», — заявил Володин.

Совет Думы на ближайшем заседании 3 февраля обсудит этот вопрос.

«На предстоящем Совете Думы, с учетом мнения всех фракций и профильного комитета, мы обсудим перенос второго чтения на конец февраля либо на начало марта» , — отметил Володин.

По его словам, депутаты получают большое количество поправок ко второму чтению законопроекта, и для того, чтобы подробно рассмотреть их, потребуется больше времени.

«Вопрос внесения поправок к Конституции очень ответственный. Мы должны всесторонне обсудить поступившие предложения — не ожидали, что их будет так много. Первоначально речь шла все-таки о корректировке ряда статей, внесении точечных изменений и наполнении декларативных положений конкретным содержанием. Но видя, насколько большой интерес к вопросу внесения изменений в Конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения», — объяснил Володин.

Ранее стало известно, что в рабочую группу по подготовке законопроекта о поправке в Конституцию поступило более 100 предложений по доработатке ко второму чтению.

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