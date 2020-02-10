Москва, , 01:13 — REGNUM Предложение президента РФ Владимира Путина о реформе Конституции вызвало ожидаемый энтузиазм среди экспертов и широкой общественности. Тем не менее, как всякая хорошая идея, и эта нуждается в своей порции критики. Почему предложенный тезис, говорящий о политическом «отсечении» российских соотечественников из зарубежья выглядит недостаточно продуманным, рассказывает автор ИА REGNUM Максим Рева.

Россия

Согласно прозвучавшему в послании предложению, чиновники, министры, депутаты и президент России для занятия своих должностей не могут иметь вида на жительство и собственности в других странах. Прозвучало это весьма впечатляюще, ведь данное предложение значительно сокращает возможность для проникновения в высшие эшелоны власти тех, кто свою неуверенность в будущем России подтверждает не словом, а делом. Но как совместить этот позитив с ущемлением прав российских соотечественников, проживающих за рубежом?

Фактически, в случае применения это правило проведет границы Русского мира по государственной границе России, а как же широкий Русский мир и приоритет, которым должны пользоваться граждане России, получившие ее гражданство за рубежом? Ведь и теперь мы можем наблюдать буквально абсурдную ситуацию: иностранец пользуется в России всеми возможностями обслуживания, а гражданин РФ с загранпаспортом — далеко не всегда. Получить же внутренний паспорт России для таких граждан — значит окунуться в череду перепроверок и недоверия, представляющих из себя очевидный анахронизм. Не обратиться ли в этом смысле к опыту Китая — страны, которая специально отправляет свою молодежь на обучение на границу, чтобы впоследствии воспользоваться ее трудовым опытом для улучшения жизни внутри страны ‑ и как это сделать?

Читайте статью Максима Ревы «Что стоит на пути интеграции Русского мира в России?».