Москва, , 07:19 — REGNUM Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию Российской Федерации положительно оценило большинство российских граждан. О том, какие инициативы российского президента наиболее популярны, говорят данные исследования общественного мнения ВЦИОМ.

Сообщается, что в опросе приняли участие 1600 российских граждан из различных регионов России. На вопрос об отношении к тем или иным возможным изменениям основного закона РФ можно было выбрать варианты «скорее положительно», «скорее безразлично», «скорее отрицательно» и «затрудняюсь ответить».

По результатам опроса предложенные изменения в Конституцию можно проранжировать следующим образом.

Регулярную индексацию пенсий поддержали 91% российских граждан (скорее положительно). Необходимость увеличить время проживания на территории РФ с 10 до 25 лет для кандидатов в президенты считают нужной мерой 87% граждан. За расширение полномочий КС — 81%, за запрет для госслужащих высшего звена иметь иностранное гражданство — 68%.

Ограничение срока нахождения президента у власти поддержали 66% российских граждан.

79% опрошенных заявили, что предложенные президентом изменения являются для них скорее важными.