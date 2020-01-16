Екатеринбург, , 07:41 — REGNUM В рабочую группу по изменению Конституции России включены три свердловчанина. Состав группы опубликован на сайте Кремля.

Всего в списке 75 человек. Среди них глава комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и руководитель «Союза женщин России» Екатерина Лахова.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин инициировал поправки в Конституцию. Среди прочего будут расширены полномочия Федерального собрания и ожидается отказ от приоритета международного права над российским.