Москва, , 14:34 — REGNUM Отдельным законом или статьей будет оформлен способ голосования граждан России за изменения в Конституции РФ. Об этом 20 января заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время пока не принято решение по форме и времени голосования. Песков добавил, что голосование за предложенные поправки не является обязательным, так как изменения не относятся к фундаментальным статьям основного закона.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, предложил внести изменения в Конституцию. 20 января Российские СМИ сообщили, что голосование по данному вопросу может пройти в апреле 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Голосование по Конституции РФ может пройти 12 апреля