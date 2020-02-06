Москва, , 16:22 — REGNUM Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ поддержала изменения, связанные с укреплением, защитой и поддержкой семьи и прав ребенка, рассказала журналистам член группы, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

«Предлагается в ст. 114 п. 1 Полномочий правительства РФ добавить поддержку семьи и обеспечение прав детей. Мы хотим, чтобы эта история достаточно серьезно была закреплена в Конституции. И мы могли понимать, что она уже не может не повлиять на работу федеральных и региональных органов, на изменение законов. Чтобы защита, укрепление и поддержка семьи и прав ребенка получила дальнейшее рабочее раскрытие», — уточнила Елена Альшанская.

В свою очередь, заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина, рассказала, что в рабочую группу поступает значительное количество поправок. Уже рассмотрено более 40, на очереди еще 18. Изменения касаются социальной сферы. Именно на нее был сделан упор в последнем послании российского лидера Федеральному собранию.

«Предлагается закрепить в Конституции в полномочиях правительства вопросы молодежной политики и поддержки молодежи, более детально расшифровать вопросы здравоохранения, включая создание условий для ведения здорового образа жизни, обеспечение доступной медицинской помощи», — отметила Ольга Баталина.