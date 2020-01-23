Москва, , 18:59 — REGNUM Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев представил в Москве доклад «Миссия Путина», посвященный 20-летию нахождения у власти президента РФ Владимира Путина.

«Президент России Владимир Путин является не только признанным национальным лидером в нашей стране. Он, без преувеличения, — крупнейший мировой политик начала XXI в., и сложно найти на всём земном шаре человека, который не знал бы имени главы российского государства. На главную должность в стране он был избран не только российским народом, но и самой эпохой, самим ходом исторических событий. Его исключительные заслуги признают даже самые ярые оппоненты», — такими словами начинается вступительное слово к докладу «Миссия Путина».

В докладе, созданном по заказу Экспертного института социальных исследований, изложены принципы политического управления главы России. Политолог указывает на то, что миссия Владимира Путина содержится во фразе — «Сделать Россию снова великой!». Эта цель обоснована личной философией главы государства.

«До конца четвертого срока Путина еще немало времени. О том, что будет после 2024 года и какую именно должность займет Путин после ухода с поста президента, говорить рано. Да это и неважно — он всё равно останется хранителем воли народа», — излагает свои мысли в докладе Олег Матвейчев.

В докладе также приведены десять принципов философии главы государства для политических лидеров будущего. Первым уроком Владимира Путина является «следование пути мягкости».

«Никогда не идти напролом, побеждать грубую силу мягкостью, избегать прямого противодействия агрессии, обращать мощь соперника себе на пользу, уметь уступать во имя будущей победы. Внешняя политика России 2000−2003 годов осуществлялась в полном соответствии с этими принципами. Путин легко находил общий язык с лидерами Запада, не претендуя до поры на лидирующее место России в мире», — сошлись во мнении эксперты, представлявшие доклад 23 января.

Вторым и третьими уроками в исследовании обозначено умение президента «чередовать интенсификацию усилий с послаблением, передышкой», а также «следовать естественному ходу вещей».

«Принцип маятника Путин использовал во внутренней политике, характеризовавшейся постоянной сменой периодов то жесткого административного управления, то ослабления гаек… Дело власти — поддерживать внутреннее равновесие в государстве, рассматриваемом как сложная система, нивелировать факторы, нарушающие баланс, вовремя создавать нужные противовесы, реагируя на меняющуюся повестку дня. Гомеостатический тип управления должен превалировать над плановым», — говорится в докладе «Миссия Путина».

Четвертым и пятым уроками политологи называют умение «не создавать умозрительных доктрин» и «владеть информацией». «Идеология — это лишь инструмент. В государстве важны и нужны и правые, и левые, и центристские силы. Находясь между собой в живой дискуссии, а то и в активном противостоянии, они удерживают систему в динамическом равновесии, оберегают общество от скатывания в одну из крайностей», — считают эксперты.

Среди остальных уроков, по мнению политологов, — умение президента «всегда иметь запас на черный день», «не афишировать проблемы», «не посвящать посторонних в свои планы», «делегировать свои задачи врагам» и «работать с дальним прицелом».

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