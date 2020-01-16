Челябинск, , 09:21 — REGNUM Инициирование президентом России Владимиром Путиным поправок в Конституцию России — это свидетельство зрелости политической системы России. Об этом по итогам оглашения главой государства ежегодного послания заявил спикер челябинского Заксобрания Владимир Мякуш.

Он отметил, что часть послания, в которой шла речь о поправках, вызвала особый интерес. Владимир Путин предложил новаторские, серьёзные изменения.

«Они приведут к усилению роли региональных властей, повышению роли законодательной власти и к формированию активного гражданского общества», — подчеркнул Мякуш.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России выступил с ежегодным посланием. Среди прочего он предложил революционные поправки в Конституцию. После послания правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.