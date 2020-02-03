Москва, , 09:22 — REGNUM Порядка 80% граждан России считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного РБК.

Отмечается, что наибольшее одобрение инициативы социального характера. Так, о положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий и других социальных выплат заявил 91% граждан.

Инициативу зафиксировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума скорее положительно оценили 90%. Инициативу увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет поддержали 87% опрошенных. 68% поддержали запрет на иностранное гражданство и вид на жительство в других странах для ряда госслужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию. В частности, предполагается изменить баланс между ветвями власти, ослабив правительство и усилив Государственную думу.

Также Государственному совету придается статус конституционного органа власти. По словам главы государства, принятие поправок в Конституцию России будет всецело зависеть от воли народа.

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