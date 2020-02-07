Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM Поправки в Конституцию о перераспределении столичного статуса Москвы на другие города России предлагались множеством регионов страны. Об этом заявил член созданной президентом рабочей группы по поправкам в Основной закон РФ, декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заметим, сегодня предложение о поправке о «двух столицах» прозвучало на слушаниях в петербургском парламенте.

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«Вопрос об изменении положения о том, что только Москва является столицей, поднимали, он вносился не представителями Санкт-Петербурга — нас там всего двое — а представителями разных регионов, которые предлагают именно функции столицы не сосредотачивать исключительно в Москве. А, по крайней мере, в Конституции предусмотреть возможность передачи таких функций разным регионам», — сказал Сергей Белов.

По его словам, это обсуждение ничем пока не закончилось.

«Кроме Москвы и Петербурга — почему, собственно, двух столиц? Может быть, трех, четырех, пяти столиц», — рассуждает юрист. Он напомнил, что сегодня предполагается, что высшие органы госвласти должны находиться в Москве, как столице, но это не помешало, например, Конституционный суд разместить в Санкт-Петербурге.

Он полагает, что и другие регионы хотят видеть у себя другие федеральные структуры, потому и предлагают поправки в Основной закон.

«Кому-то кажется, что все наши беды из-за того, что недостаточно написано в Конституции», — заметил Белов.

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