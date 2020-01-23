Усиливаются требования к кандидату на должность президента РФ. Предлагается закрепить требование о постоянном проживании кандидата на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и ранее. Требования не будут распространяться на граждан, ранее имевших гражданство иностранного государства, которое или часть которого была принята в Российскую Федерацию. Устанавливается, что одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков.
Вводятся повышенные требования к лицам, осуществляющим публичную власть, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства. А именно: к председателю правительства РФ и его заместителям, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти, высшим должностным лицам субъекта РФ, руководителям федеральных государственных органов, членам Совета Федерации (сенаторам Российской Федерации), депутатам Государственной думы, судьям. Им будет на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство или вид жительство в другой стране.
Для обеспечения приоритета действия Конституции РФ на территории Российской Федерации предложена поправка в статью 79, устанавливающая, что не подлежат исполнению в Российской Федерации решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в истолковании, противоречащем Конституции РФ.
В целях развития конституционных гарантий исполнения государством своих социальных обязательств предложены поправки в статью 75 Конституции РФ. Устанавливается, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, также закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.
Госдума обсудит поправки Путина в Конституцию
Сегодня, 23 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о поправке в Конституцию, сообщает ИА REGNUM. Обсуждение начнется в 10:00 мск. Законопроект представит полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх, с содокладом выступит глава комитета Госдумы по госстроительству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников («Единая Россия»).