Госдума 23 января в первом чтении обсуждает законопроект о поправке в Конституцию. Законопроект предложен на обсуждение нижней палаты парламента президентом РФ Владимиром Путиным по итогам по итогам послания Федеральному собранию. Изменения вносятся в 22 статьи Конституции РФ. Парламентарии подготовили свои предложения ко второму чтению законопроекта. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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