Москва, , 06:40 — REGNUM Именно создание Госсовета как нового органа и его полномочия определят весь политический расклад ближайшего времени, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам политолога, сам факт создания некого отдельного органа Госсовета, что было предложено президентом России Владимиром Путиным, означает, что он должен получить некий кусок власти, а коль так, встает следующий вопрос, у кого он будет взят?

«Либо у президента, либо у парламента, либо где-то еще, не понятно, где… Он будет законодательно закреплен, это будут назначены? Все, не работает модель. Значит, надо не просто законодательно закрепить, это надо создать какой-то механизм легитимации, при котором глава Госсовета сможет существовать… А вам это ничего не напоминает? Например, очень условно, Кум и Тегеран в Иране, или еще что-нибудь в этом духе. У нас создается некоторый центр стратегического управления», — заявил Кургинян.

Самое же главное, отмечает эксперт, что же получает при себе этот центр — всю полноту самой разной власти или же некоторые относительные полномочия, которые сводят на нет всю затею. Это и есть самый принципиальный вопрос на сегодняшний день, уверен эксперт, и именно он будет обсуждаться наименее всего в публичной плоскости. А ответ на него будет получен через борьбу элитных групп.

Отметим, что в иранском городе Куме расположен центр теократической, идеологической и стратегической власти, который определяет, по сути, концептуальное направление политики Тегерана.

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