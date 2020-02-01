Москва, , 10:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самое, по его мнению, важное событие в январе, а также выделил самых активных депутатов.

Самым важным событием первого месяца 2020 года Володин назвал послание президента РФ Федеральному собранию.

«Президент предложил важнейшие решения, направленные на социальную поддержку наших граждан, — их ждут люди», — цитирует спикера Госдумы сайт нижней палаты парламента.

Володин отдельно отметил работу комитета Госдумы по госстроительству — «за участие в рабочей группе по изменению Конституции РФ».

По мнению спикера Госдумы, самыми активными в зале пленарных заседаний были глава этого комитета, сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Павел Крашенинников («Единая Россия»), а также депутаты Алексей Куринный (КПРФ), Александр Шерин (ЛДПР) и Олег Шеин («Справедливая Россия»).

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