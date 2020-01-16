Москва, , 18:12 — REGNUM В состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России вошла Лилия Гумерова. Перечень участников группы опубликован на портале президента РФ.

Гумерова представляет в Совете Федерации исполнительную власть Башкирии, срок её полномочий продлил глава республики Радий Хабиров до 2024 года. В Совфеде она является председателем комитета по науке, образованию и культуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав рабочей группы вошли 75 человек — это депутаты, представители бизнеса, общественных организаций, деятели культуры и искусства. Рядом с каждой фамилией стоит пометка «по согласованию».