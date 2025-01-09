Новогодние праздники подходят к концу, уступая место рабочим будням. При этом в начале наступившего года произошло много событий, которые стали не только громкими сиюминутными новостями, но и будут влиять на жизнь землян в будущем. Главные события первой декады 2025 года — в обзоре ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Канада, Гренландия, Панама и Панамский канал, а, быть может, и вся Мексика — таковы аппетиты избранного президента США Дональда Трампа. Ещё до инаугурации он обозначил основные геополитические интересы своей новой администрации, в частности — присоединение и покупку новых территорий.

В начале декабря на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо политик пригрозил сделать Канаду 51-м штатом, если через неё не прекратятся нелегальная миграция и наркотрафик. В ответ Трюдо обещал усилить безопасность на границе, однако уже 6 января заявил, что уходит в отставку — не только с поста премьер-министра, но и лидера Либеральной партии.

Реакция Трампа последовала незамедлительно: он сообщил, что для США невыгодно поддерживать Канаду как отдельную страну. К тому же если Канада войдёт в состав США, это усилит её безопасность от внешних угроз «со стороны российских и китайских кораблей».

Трюдо же в свою очередь написал в соцсети Х (бывший Twitter), что надежды Трампа — напрасны: «Чёрта с два Канада станет частью Соединённых Штатов Америки».

Крах канадских либералов

Что касается непосредственно отставки Трюдо, к ней привела не только активность Трампа. Собственный рейтинг доверия канадского политика стремительно падал: по данным исследовательской компании Nanos Research, Трюдо доверяют лишь 17,4% канадцев.

Его отставку, да и в целом политическую ситуацию в Канаде, называют крахом либерального правительства. В середине декабря о своём уходе с поста заявила министр финансов страны, украинка по происхождению Христя Фриланд.

Главная же причина ухода Трюдо и Фриланд, уверены эксперты, состоит в том, что Трамп намерен ввести 25%-е пошлины на канадские товары, что сильно ударит по экономике страны.

Justin Tang/Global Look Press Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Христя Фриланд

Теперь Канаде предстоят выборы. Главный соперник Трюдо — лидер оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр, чей рейтинг в последние месяцы значительно вырос.

Примечательно, что в вопросе посягательств Трампа на независимость Канады позиции Трюдо и его конкурента сходятся. Пуальевр заявил, что Канада при нём «никогда не войдёт в состав США».

Трампу нужен остров — и не только

Кроме Канады, Трамп всерьёз озабочен Гренландией. Покупку острова он назвал «абсолютной необходимостью для США».

Реакция на это среди местных политиков была мгновенной и резкой: премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продаётся и не будет продаваться, а король Дании Фредерик X, который владеет Гренландией, изменил герб страны — теперь белый медведь и баран, символизирующие Гренландию и Фарерские острова, стали более заметны.

За Гренландию вступился и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, заявив, что «Евросоюз не позволит никакому государству покушаться на свои суверенные границы». С подобным заявлением выступил и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В свою очередь сын Трампа Дональд Трамп-младший тем временем прилетел в Гренландию с неофициальным визитом. В столице острова Нуук он посетил памятник Ханса Эгеде, который был первым миссионером и колонизатором Гренландии в XVIII веке.

Трамп-старший же двумя регионами не ограничился. 7 января в ходе пресс-конференции он также заявил, что намерен переименовать Мексиканский залив в Американский, а Мексику раскритиковал за недостаточный контроль над потоками мигрантов и наркотиков, проникающими в США.

А ещё в декабре избранный глава Белого дома говорил о Панамском канале. Он, по словам Трампа, играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности страны, поэтому должен вернуться США.

Зурабишвили улетела и вернулась

Не только американский президент удивляет мировое сообщество — неожиданные новости приходят и из Грузии. Начавшиеся после парламентских выборов протесты в разных городах страны практически сошли на нет, хотя 1 января протестующие в Тбилиси накрыли праздничные столы на центральном проспекте имени Руставели. Никакого развития акция, однако, не получила.

Зато много внимания привлекает бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили. 29 декабря она покинула президентский дворец после истечения срока полномочий, новым главой государства стал Михаил Кавелашвили. А уже 8 января стало известно, что Зурабишвили стала стипендианткой Киссинджера в Институте Маккейна Аризонского университета в США.

Belkin Alexey/Global Look Press Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили

В институте заявили, что экс-президент республики будет использовать дипломатический и политический опыт «для продвижения своей страны к новым выборам и демократическому пути развития».

Казалось, грузинскому периоду карьеры Зурабишвили пришёл конец. Но нет: уже 9 января бывший президент Грузии на брифинге в Тбилиси представила новый офис и заявила, что продолжит в нём выполнять «функции президента».

«Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили больше времени проводила в родной Франции, нежели в Грузии, за период своего президентства. Она стала активничать лишь тогда, когда её привлекли к организации площадных беспорядков накануне парламентских выборов, а сейчас — президентских. Но юридически президент в парламентской республике — номинальная фигура», — отмечал раньше в беседе с ИА Регнум политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Ле Пен умер, да здравствует Ле Пен

Францию, помимо очередных протестов фермеров под Парижем и на границе с Испанией, потрясла ещё одна новость: 7 января стало известно о смерти основателя и экс-лидера партии «Национальный фронт» («Национальное объединение») Жан-Мари Ле Пена на 97-м году жизни. Он умер в медицинском учреждении в коммуне Гарш в окружении семьи — здоровье политика резко ухудшилось ещё в апреле 2024 года.

Его дочь, ныне руководящая «Национальным объединением» Марин Ле Пен, при этом не присутствовала — в тот день она находилась на барже, которая шла от главного острова Майотты Гранд Тер к острову Памандзи. Как сообщало ИА Регнум, политик попала в аварию: столкнулись две баржи, но Ле Пен не пострадала.

Thierry Breton/Global Look Press Жан-Мари Ле Пен на фоне плаката свое дочери Марин Ле Пен

В целом же дочь политика продолжает дело отца и готовится к новым выборам. 18 декабря она заявляла, что в стране могут состояться досрочные президентские выборы.

«Я готовлюсь к досрочным президентским выборам в качестве меры предосторожности, учитывая хрупкое положение Макрона и те немногие институциональные рычаги, которые у него остались», — заявила политик.

Во втором туре прошлых выборов, состоявшихся в 2022 году, Эммануэль Макрон получил 58,54% голосов, Марин Ле Пен — 41,46%. Однако сейчас уровень поддержки Макрона критически снижается, что повышает шансы Ле Пен взять реванш.

БРИКС расширяется

6 января министерство иностранных дел Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в межгосударственном объединении БРИКС, сообщило о вступлении в организацию Индонезии — в качестве полноправного члена.

Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге еще в августе 2023 года. При этом в связи с проведением президентских выборов в 2024 году Индонезия официально сообщила о своей заинтересованности в присоединении к БРИКС только после формирования нового правительства.

Раньше ИА Регнум сообщало, что с 1 января 2025 года девять стран-партнёров присоединятся к БРИКС — это Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан. При этом приглашения войти в категорию партнёров были направлены ещё четырем странам.

В октябре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, подводя итоги саммита БРИКС в Казани, заявил, что одним из наиболее важных решений мероприятия стало введение статуса партнёров объединения. По его словам, сейчас наблюдается стремительный рост авторитета организации, с которой желают работать всё больше стран.

Освобождение Курахово и провал контратаки ВСУ

В Рождественский Сочельник Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города Курахово в ДНР. Отмечалось, что для удержания Курахово украинское командование привлекло 26 батальонов общей численностью более 15 тысяч военнослужащих, в числе которых были и иностранные наёмники.

В Минобороны уточнили, что освобождённый город — не только важный логистический узел, потеря которого существенно затруднит техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении. Лишившись Курахово, украинские военные потеряли возможности обстреливать Донецк из артиллерийских систем.

Российская армия также продолжает освобождать Курскую область. Утром 5 января ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении Большого Солдатского в приграничье, но основные силы противника в районе хутора Бердин были уничтожены, в плен сдалось большое количество украинских военных.

В Минобороны уточнили, что украинская армия лишилась до 150 бойцов, четырёх танков, двух боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерной машины разграждения. Стало известно, что в отражении наступления ВСУ в приграничье Курской области участвовал спецназ Росгвардии.

В целом же с момента нападения украинской армии на Курскую область потери Киева в регионе превысили 50 тысяч военных, сообщили 8 января в пресс-службе Министерства обороны России.

Новое преступление киевского режима

В субботу, 4 января, в ДНР погиб военный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль с журналистами на трассе в Республике. Мартемьянов возвращался со съёмок обстрела жителей в Горловке, совершённого ВСУ. От полученных ранений корреспондент скончался.

ИЗВЕСТИЯ/Станислав Борисов Прощание с журналистом Александром Мартемьяновым в Донецке

Помимо этого, при нападении пострадали журналисты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что убийство Мартемьянова и ранение четырёх журналистов стали очередным жестоким преступлением киевского режима. Она пообещала, что все виновные в преступлениях против сотрудников прессы будет установлены и понесут наказание.

8 января Мартемьянова с почестями похоронили на Аллее Героев на кладбище «Донецкое море». Руководство республики посмертно наградило журналиста Орденом ДНР.

Стихия против Голливуда

Американский штат Калифорния, точнее, его часть — ту, где находятся элитные посёлки в пригороде Лос-Анджелеса, охватили лесные пожары. 7 января всего за три часа огонь прошёл более 300 гектаров леса.

Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах до 105 км/ч. По последним данным, в результате пожаров, площадь которых превысила 10,5 тысячи гектаров, погибли как минимум пять человек. Эвакуировано более 30 тысяч людей, в том числе и жители особняка пока еще вице-президента США Камалы Харрис.

AP/TASS Лесные пожары в Калифорнии. 2025 год

8 января нынешний президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в штате. В свою очередь банкир Джон Лефевр, комментируя новости о лесном пожаре в Лос-Анджелесе, напомнил, что департамент борьбы с пожарами ранее направил излишки своего оборудования на Украину в марте 2022 года и теперь не в состоянии справиться с бедствием.

Разумеется, на пожары отреагировал и Дональд Трамп. Он призвал губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне непрекращающихся пожаров.

«Один из лучших и красивейших уголков Соединенных Штатов Америки сгорает дотла. Всё превратилось в пепел, и Гэвин… должен уйти в отставку. Это всё его вина», — написал избранный президент в соцсети.

Природные бедствия в святых местах

6 января проливные дожди затопили улицы двух городов Саудовской Аравии — священных для мусульман Мекки и Медины. Под воду частично ушли целые кварталы, непогода угрожает и другим городам страны — Эр-Рияду, Табуку и округу Аль-Баху.

Ещё одна катастрофа произошла в Китае, на Тибете. Там произошло землетрясение, унесшее жизни 126 человек, почти 200 человек пострадали, сотни других лишились своих домов и имущества. Эпицентр находился в уезде Тингри. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены три посёлка и 27 деревень.

AP/TASS Землетрясение на границе западного Китая и Непала. 07.01.2025

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину, а глава МИД РФ Сергей Лавров — своему китайскому коллеге Ван И.

Разбор завалов продолжается, при этом поиски людей усложнены из-за погодных условий — сильных порывов ветра и мороза, ночью температура опускалась до -18°C.

Светлое Рождество

7 января в России отметили православное Рождество. Главное рождественское богослужение в России проводилось в храме Христа Спасителя в Москве, его возглавлял патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Бог пришёл на землю и стал человеком, чтобы нас вознести на небо», — обратился он в праздничную ночь с поздравлением к россиянам.

Патриарх также пожелал верующим «оставаться христианами не только по имени, но и по образу жизни», особо подчеркнув важность добровольческого и гуманитарного служения в зоне военных конфликтов

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе, с ним рядом были участники СВО и их семьи, а также волонтёры.

В храмах Донбасса и Новороссии, несмотря на угрозы, тоже прошли праздничные Богослужения: жители новых регионов молились о спасении военных и гражданских, а также — о скорой победе.

Главный праздничный фестиваль, «Русское Рождество», прошёл в Шуе Ивановской области с 23 декабря по 8 января. С начала же новогодних праздников, в разных регионах страны состоялись тысячи концертов, ярмарок, фестивалей и прочих народных гуляний

Новая система образования в России

Российские вузы перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, сообщили в Минобрнауки. Там добавили, что министерство к указанной дате подготовит и утвердит все необходимые нормативно-правовые акты.

При этом в ведомстве подчеркнули, что изменение не коснётся студентов, обучающихся по действующим на данный момент образовательным программам.

Президент России Владимир Путин 12 мая 2023 года дал старт реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Для базового высшего образования срок обучения составит от четырёх до шести лет, для специализированного — от одного года до трёх лет.

А министр науки и высшего образования Валерий Фальков 14 мая прошлого года заявил, что со следующего года в России начнут реформировать систему высшего образования, понятие «бакалавр» упразднят. В России будет высшее образование и высшее специализированное образование, увеличат количество учебных программ продолжительностью 5–5,5 года, сообщил он.

Несъедобные бельгийские ёлки

Не обошлось во время новогодних праздников и без курьёзов. Бельгийская газета La Dépêche du Midi опубликовала призыв Федерального агентства по безопасности пищевой цепи к гражданам страны: не нужно есть рождественские ёлки.

«Рождественские ёлки не предназначены для попадания в пищевую цепочку», — ответили журналистам в ведомстве. Там сообщили, что деревья могут быть небезопасны для людей и для животных из‑за вероятной обработки пестицидами при выращивании.

Дело в том, что на сайте муниципалитета города Гент на днях появилось предложение употребить оставшиеся после праздников ёлки в пищу: в частности, высушенные хвойные иглы использовать в приготовлении масла, как это делают в скандинавских странах.

Призыв, по всей видимости, бельгийцы восприняли неоднозначно. После обращения федерального агентства муниципалитет Гента сменил заголовок «Съешьте свою елку» на более нейтральный: «Скандинавы едят свои ёлки».