Тибетский автономный район, Китай, 8 января, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Сейсмологи Китая зафиксировали за последние сутки на территории Тибетского автономного района (ТАР) 515 афтершоков, которые возникли после основного разрушительного землетрясения. Об этом 8 января сообщило Центральное телевидение Китая (ЦТАК).

«По состоянию на 08:00 (03:00 мск) 8 января в общей сложности зафиксировано 515 афтершоков, в том числе 488 афтершоков магнитудой ниже 3,0, 27 афтершоков магнитудой 3,0 и выше, в частности 24 — магнитудой от 3,0 до 3,9 и три — магнитудой от 4,0 до 4,9», — уточнили в китайском сейсмологическом центре.

Самый сильный подземный толчок зафиксирован сейсмологами примерно в 18 км от эпицентра, его магнитуда составила 4,4.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД РФСергей Лавроввыразил соболезнования своему китайскому коллегеВан И в связи землетрясением в Тибетском автономном районе КНР. Лавров попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Перед этим свои соболезнования председателю КНР Си Цзиньпинувыразил президент РоссииВладимир Путин. Российский лидер также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Землетрясение в ТАР произошло утром 7 января в городском округе Шигадзе на границе Китая с Непалом. Эпицентр находился в уезде Тингри. В радиусе 20 км от эпицентра расположены три посёлка и 27 деревень. На месте стихийного бедствия началась спасательная операция. После землетрясения власти Китая приостановили доступ туристов к Эвересту. По данным агентства «Синьхуа», число погибших достигло 126, пострадавших — до 188.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимальные усилия для спасения людей и ликвидации последствий.